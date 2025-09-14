En Estados Unidos: los cinco SUV más baratos en septiembre de 2025

Los vehículos nuevos que presentan precios por debajo de los 30.000 dólares registraron una disminución en el primer semestre de 2025, con una participación del 13,6% en comparación con el 38% de 2019. Mientras el inventario disponible podría sufrir un impacto severo por los aranceles de Donald Trump, los compradores aún pueden encontrar coches y camionetas por debajo de los US$25.000.

Cuál es el vehículo más barato a la venta en Estados Unidos

El estudio de Carsdn evidenció una tendencia en el mercado estadounidense y Autoblog destacó los modelos SUV que todavía se pueden encontrar a costos más accesibles.

Hyundai Venue: este vehículo se clasificó como la SUV más barata en Estados Unidos en septiembre de 2025 hyundaiusa.com

En una clasificación para septiembre de 2025, detalló cuáles son los cinco SUV más baratos en EE.UU. y el podio lo lideró el Hyundai Venue, que presenta un precio base de US$20.200 en su modelo básico SE.

Las características principales de este vehículo son:

Capacidad de 31 millas por galón (13 kilómetros por litro) combinado: 29 mpg (12,3 km/h) en ciudad y 33 mpg (14 km/h) en carretera.

Sistema de asistencia para evitar colisiones frontales con detección de peatones FCA-Ped.

Motor DPI de cuatro cilindros, 1,6 L y 121 hp.

Pantalla táctil de ocho pulgadas con audio y Apple CarPlay o Android Auto inalámbrico.

Asistente de mantenimiento de carril.

Baúl con más de cinco metros cúbicos de capacidad.

Los otros cuatro modelos accesibles en septiembre de 2025

El informe indicó otros cuatro vehículos que presentan precios por debajo de los US$30.000, en función del diseño, el color y otros detalles. Estos son:

Kia Soul: con un precio base de US$20.490, este SUV de modelo XL presenta un rango totalmente eléctrico con 33 millas por galón (14 kilómetros por litro) en autopista, tiene un motor de 2.0 L de cuatro cilindros con 147 hp, tecnología de frenado automático de emergencia, pantalla táctil de ocho pulgadas y entrada sin llave a control remoto.

Estos modelos presentan valores por debajo de los US$30.000 en EE.UU. kia.com

Chevrolet Trax: el modelo base cuesta desde US$20.500 en su versión LS. Además de poseer Chevrolet Safety Assist, también cuenta con integración de teléfono inalámbrica, rines de acero de 17 pulgadas con tapas y cancelación activa de ruido. Este vehículo tiene una economía de combustible combinada de 30 mpg (12,75 km/l) y casi metro y medio cúbico de espacio máximo de carga. En tanto, tiene la disponibilidad de una pantalla táctil de hasta 11 pulgadas.

Este vehículo tiene una economía de combustible combinada de 30 mpg (12,75 km/l) chevrolet.com