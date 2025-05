Los cambios en Ross Dress For Less que preocupan a los clientes: ¿suben los precios?

La reconocida cadena de tiendas Ross Dress For Less informó una caída en sus ganancias en los primeros meses de 2025. Los cambios en el consumo de los clientes y el incremento de aranceles podrían llevar a la empresa a aumentar sus precios para evitar pérdidas.

Ross Dress For Less: dificultades económicas e inflación

La cadena de tiendas de ofertas compartió su informe de ganancias del primer trimestre de 2025. Si bien en el comienzo del año las ventas se mantuvieron estables, los ingresos netos de Ross Dress For Less cayeron casi un 2% en comparación con el mismo periodo de 2024. En específico, se ubicaron en 479 millones de dólares, mientras que en 2024 habían alcanzado los US$488 millones.

Durante la presentación del informe, el director ejecutivo de Ross, Jim Conroy, aclaró: “A pesar del inicio más lento de la temporada de ventas de primavera en febrero, nuestro rendimiento mensual mejoró notablemente mes tras mes durante el resto del trimestre“.

En ese contexto, el CEO señaló que se modificó el comportamiento de los clientes con un ligero cambio hacia la compra de artículos más funcionales por encima de los discrecionales, es decir, los consumidores se centraron en adquirir productos de necesidad básica.

Conroy ligó la caída de las ganancias al contexto de “incertidumbre” macroeconómica y geopolítica, en medio de la inflación y el aumento de los impuestos a las importaciones.

“Si bien importamos solo una pequeña parte de nuestra mercancía, más de la mitad de los bienes que vendemos provienen de China. Por lo tanto, prevemos presión sobre nuestra rentabilidad si las tarifas se mantienen en niveles elevados”, apuntó.

Aranceles y precios en las tiendas de Estados Unidos

En abril pasado, la administración Trump impuso aranceles de hasta el 125% para importaciones provenientes de China, una medida que consensuaron suspender durante 90 días en mayo. Sin embargo, este jueves un tribunal federal en Nueva York bloqueara esas tarifas.

Desde Ross aseguraron que trabajarán en encontrar el equilibrio entre los precios para los clientes y una ganancia lucrativa para posicionar mejor a la empresa. “Creemos que contamos con diversas herramientas para minimizar el impacto general, pero es posible que veamos una presión a corto plazo sobre nuestra rentabilidad”, indicó el CEO de cara a los próximos meses del año.

En tanto, enfatizó: “La volatilidad de las políticas comerciales y su correspondiente impacto en la economía, el consumidor y nuestra rentabilidad son altamente impredecibles. Durante estos tiempos de incertidumbre, nos centraremos en lo que podamos controlar y gestionaremos el negocio de forma conservadora”.

Qué se sabe del posible aumento de precios en Ross Dress For Less

Si bien no confirmaron el incremento de los precios en Ross Dress For Less, la cadena de tiendas admitió que prevé una presión inflacionaria en todo el sector minorista de Estados Unidos.

“Nos centraremos en mantener un marco de precios sustancialmente inferior al de los minoristas tradicionales para ofrecer las ofertas que nuestros clientes esperan de nosotros", prometió Conroy.

Por último, concluyó: “Nuestro enfoque ha sido y seguirá siendo ofrecer a nuestros clientes productos de marca de alta calidad a un precio excelente”.