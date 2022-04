Los cambios que Elon Musk puede aplicar en Twitter

Con Elon Musk listo para comprar Twitter por US$44.000 millones, sujeto a la aprobación de los accionistas, los usuarios de todo el mundo se encuentran a la expectativa. Nadie sabe exactamente qué planea el empresario multimillonario, e incluso el CEO de Twitter, Parag Agrawal, reconoce que el futuro es incierto. No obstante, el hombre más rico del mundo ya ofreció algunas pistas.

1. Relajar las reglas de contenido

Musk expresó durante mucho tiempo sus críticas a las políticas de contenido de la plataforma, y se especula que podría modificar las reglas de moderación de Twitter y permitir que regresen las cuentas suspendidas, como la del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Cuando la junta directiva de Twitter aprobó su adquisición, el multimillonario dijo que la libertad de expresión era la “base” de una democracia funcional y elogió la plataforma como la “plaza digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad”.

Previamente, Musk se describió a sí mismo como un “absolutista de la libertad de expresión”, pero su visión exacta del concepto no está clara. También bloqueó en la plataforma a personas que lo han criticado a él o a sus empresas en el pasado.

Elon Musk dice que quiere que Twitter alcance su "extraordinario potencial" Reuters

Si el multimillonario afloja las reglas de moderación de contenido de Twitter, podría tener un “despertar rudo”, dice Jeffrey Howard, profesor asociado del University College London. Twitter podría ser “fácilmente armado” por delincuentes, bots y personas que lo usan con “propósitos maliciosos” y para “incitar al odio y la violencia”, advierte.

“Creo que Elon Musk es relativamente ingenuo sobre los desafíos reales que implica la moderación de contenido. Como resultado de esto, aprenderá que no se puede simplemente tener un enfoque de laissez-faire para la gestión de contenido”, explica Howard.

Tanto el gobierno de Reino Unido como la Comisión Europea le recordaron a Musk su deber de proteger los derechos de los usuarios de Twitter. Y con una nueva regulación estricta para abordar el abuso en línea en el horizonte, como el proyecto de ley de daños en línea del gobierno británico, no está claro qué cambios podrá hacer Musk.

La noticia de la adquisición ya dividió la opinión política en los Estados Unidos. Las personas de derecha, que se sienten injustamente atacadas por las plataformas de redes sociales, se acogieron con satisfacción el acuerdo. Mientras que los de izquierda fueron más críticos, y la senadora demócrata Elizabeth Warren lo calificó de “peligroso para nuestra democracia”.

Peter Vidlicka, experto en medios y cofundador del sitio web de relaciones públicas Newspage, dijo que si bien Musk podría ayudar a Twitter a “recuperar su mojo”, “en el clima sociocultural actual, podemos esperar fuegos artificiales en los próximos meses”.

2. ¿No más anuncios?

Después de convertirse en el mayor accionista de la compañía a principios de abril, Musk publicó una serie de tuits ahora eliminados en los que sugería que le gustaría deshacerse de los anuncios en el servicio de suscripción premium de Twitter, Twitter Blue. “El poder de las corporaciones para dictar políticas aumenta enormemente si Twitter depende del dinero de la publicidad para sobrevivir”, escribió el empresario.

Aunque Musk pudo citar preocupaciones sobre la influencia de los anunciantes en la política de Twitter, la plataforma actualmente depende de los anuncios para generar alrededor del 90 % de sus ingresos. En los resultados del último trimestre del año pasado, la compañía dijo que sus ingresos alcanzaron los 1570 millones de dólares, con anuncios que representaron 1410 millones de dólares, ambos con un aumento interanual del 22%.

Sin avisos y con la posibilidad de deshacer un tuit, dos de las funciones disponibles en el abono de pago de Twitter Blue, disponible actualmente en los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia

Musk sugirió que se podrían realizar mejoras en Twitter Blue, en el que se podría confiar como una fuente alternativa de ingresos. También declaró que quiere reducir su coste. El servicio, que se lanzó el año pasado y está disponible en los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, brinda a los usuarios acceso a funciones adicionales como el botón “deshacer tweet”.

Pero la analista Rachel Foster-Jones de Global Data expresa que Elon Musk podría necesitar “equilibrar sus sueños de un espacio de debate libre sin restricciones publicitarias con las duras realidades del modelo comercial central de Twitter”. “Musk necesitará renovar seriamente el modelo de suscripción de Twitter, Twitter Blue, si quiere alejarse de la publicidad”, agrega.

3. Asegurarse de que los usuarios sean reales

Musk habló de “derrotar a los robots de spam”, una promesa que probablemente sea extremadamente popular entre los usuarios de Twitter. Durante mucho, las cuentas falsas y automatizadas han sido un problema, ya que se utilizan para publicar sin descanso contenido inútil o engañoso.

Jamie Moles, ingeniero senior de ventas de la firma de seguridad cibernética ExtraHop, dice que si bien eliminar los bots de Twitter parece una tarea enorme, si Musk tiene éxito, “los métodos utilizados por Twitter para eliminar los bots de la plataforma pueden generar nuevas técnicas que mejoren la detección y identificación de correos electrónicos no deseados, publicaciones no deseadas y otros intentos de intrusión maliciosa” más ampliamente.

Los usuarios de Twitter están ante la expectativa de cambios en la plataforma luego de que Elon Musk anunció su compra por 44.000 millones de dólares KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Sin embargo, Robin Mansell, profesor de nuevos medios e Internet en la London School of Economics, dice que “siempre habrá errores” en la autenticación de usuarios por parte de humanos o algoritmos. “Cualquiera que ofrezca certeza en este espacio está lleno de exageraciones o ilusiones”, expresa el catedrático y agrega que cuando Musk se sumerja en el negocio, entederá que hay más restricciones y arreglos de gobierno a los que estas empresas deben respetar cuando operan internacionalmente.

4. Editar tweets después de publicar

Antes de su oferta por Twitter, Musk preguntó a sus seguidores si querían un botón de edición en una encuesta de Twitter. Esto obligó a la empresa a confirmar que ya trabajaba en una característica de este tipo, que permitiría a los usuarios cambiar los tweets después de haberlos publicado.

Los usuarios piden desde hace mucho tiempo un botón de edición, pero existen dudas sobre cómo ejecutarlo. En el lado positivo, permitiría a los usuarios corregir errores tipográficos o errores en un tweet sin perder ninguna respuesta, retweet o me gusta que ya haya ganado. No obstate, si no se maneja bien, podría afectar la transparencia de la plataforma, advirtió Jay Sullivan, vicepresidente de productos de consumo de la compañía, el mes pasado.

Sullivan manifestó que “sin cosas como límites de tiempo, controles y transparencia sobre lo que se ha editado”, tal característica “podría usarse indebidamente para alterar el registro de la conversación pública”.

Con información de BBC News