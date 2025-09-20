Los mejores lugares en EE.UU. para ver el cambio de color de las hojas de otoño 2025

En el hemisferio norte, el otoño se extiende de septiembre a diciembre. Octubre es el momento pico para observar cómo la mayoría de las hojas luce un color rojo, naranja y amarillo, y en Estados Unidos existen diversos lugares que sorprenden por su majestuosidad en esta época.

Dónde ver las hojas otoñales en Estados Unidos

Hay varios lugares del país donde los bosques caducifolios se transforman en rojos, naranjas y amarillos. El cambio de colores en las hojas es una maravilla sin igual en estos sitios. El equinoccio de otoño comenzará el 22 de septiembre de 2025 en el hemisferio norte, según Time and Date.

Las Montañas Catskills de Nueva York se tiñen de colores rojizos durante el otoño (iStock/CarrieThompson) Carrie Thompson

A principios o mediados de octubre, las montañas Catskill, ubicadas en el sureste de Nueva York, brindan un espectacular despliegue de color. Este lugar, también incluye abundantes bosques, senderos para caminar, cascadas y cuerpos de agua para actividades recreativas, como el kayak y la pesca.

En gran parte de Connecticut también se puede apreciar el cambio de color de las hojas otoñales. Entre los mejores sitios destacan New Haven, Windsor Locks y Waterbury, aunque lo ideal es consultar el mapa en el sitio web del Departamento de Energía y Protección Ambiental para conocer las mejores zonas, destacó ABC News.

Nueva Jersey se transforma con vibrantes tonos ámbar, naranja y carmesí intenso, lo que permite disfrutar de una de las mejores vistas de las hojas en Estados Unidos.

Entre los sitios más atractivos se encuentran el Bosque Estatal Stokes en Branchville, el Área Recreativa Nacional Delaware Water Gap, el Parque Estatal High Point en Sussex y el Jardín Botánico de Nueva Jersey. El sitio Visit New Jersey ofrece una amplia gama de lugares coloridos en el estado.

Otro de los sitios donde apreciar las hojas otoñales es Nueva Inglaterra. Las Montañas Blancas de New Hampshire son famosas por su follaje otoñal. Miles de personas llegan hasta este lugar para observar el majestuoso paisaje en tonos rojizos. La mayor cantidad de colores se producirá desde fines de septiembre hasta mediados de octubre, según el sitio Visit the USA.

El cambio de color de hojas se puede ver desde fines de septiembre hasta mediados de octubre (Facebook/NovaTours)

Finalmente, el Parque Nacional de las Montañas Humeantes también sorprende con sus proyecciones de color para esta época del año. Además, en este lugar se puede acampar, practicar senderismo, pescar en arroyos y observar la flora y la fauna.

Cuándo es el primer día de otoño

El equinoccio de otoño se producirá el 22 de septiembre de 2025 a las 18.20 GMT en el hemisferio norte, y marcará el inicio oficial de la estación.

En el Parque Nacional de las Montañas Humeantes podrás realizar varias actividades con vistas hermosas (Instagram/@greatsmokynps)

Los equinoccios ocurren cuando los hemisferios de la Tierra no están inclinados hacia el Sol o alejados del mismo. Como resultado, el Sol permanece justo sobre el ecuador, dando a ambos hemisferios casi la misma cantidad de luz solar.

Por qué las hojas de los árboles cambian de color en otoño

Son varios los factores que influyen en estos cambios, pero el fundamental es la menor disponibilidad de luz solar. La mayoría de las hojas son de color verde por la presencia de clorofila, un pigmento que participa en el proceso de fotosíntesis, según BBC.

Las hojas cambian de color porque la producción de clorofila se detiene (Instagram/@greatsmokynps)

Gracias a la clorofila, las hojas convierten la luz solar, el dióxido de carbono y el agua en azúcares que viajan por el interior de las ramas y las raíces para alimentar al árbol. Para que haya producción de clorofila, hacen falta temperaturas cálidas y luz solar.

Durante la primavera y el verano, la clorofila se descompone y se vuelve a formar. Pero cuando los días se acortan y las noches se alargan, la producción de clorofila se detiene hasta que la planta ya no la genera más y eventualmente se queda sin ella, lo que deja a las hojas con tonalidades amarillas o naranjas.