Cuándo inicia realmente el equinoccio de otoño en EE.UU. este 2025

El equinoccio de otoño es un fenómeno astronómico que marca el fin del verano y el inicio de una nueva estación. En el hemisferio norte del planeta, donde se encuentra Estados Unidos, ocurre a finales de septiembre de cada año, aunque la fecha exacta puede variar.

Cuándo inicia el equinoccio de otoño 2025 en EE.UU.

El país norteamericano recibirá el cambio de verano a otoño con el equinoccio del próximo 22 de septiembre de 2025, aunque la hora exacta cambiará de acuerdo con la ubicación, según informó Starwalk Space.

El 22 de septiembre será el equinoccio de otoño en Estados Unidos (Pexels/Artem Saranin)

Este fenómeno astronómico se presenta cuando ninguno de los hemisferios del planeta se mantiene inclinado hacia el Sol o alejado del mismo, lo que hace que el astro rey permanezca justo sobre el Ecuador y brinde a ambos hemisferios casi la misma cantidad de luz solar.

Aunque en el hemisferio norte suele registrarse durante los últimos días de septiembre, en el hemisferio sur tiene lugar en marzo. Aunque para la astronomía este fenómeno solo marca el cambio de estaciones, también se asocia con tradiciones, festividades y creencias populares.

Este año el equinoccio tendrá lugar el próximo 22 de septiembre. Y aunque en el siglo XXI esta es la fecha más común, puede variar entre los días 21 y 24 del mes. Las fechas se definen a través de un método astronómico que determina las estaciones.

Cómo presenciar el equinoccio de otoño de 2025

Los cambios de estaciones, como el equinoccio de otoño, no se pueden observar a simple vista ni con instrumentos especiales como otros fenómenos astronómicos, aunque sí pueden presenciarse sus efectos.

El equinoccio de otoño no se puede presenciar como otros fenómenos astronómicos (Pexels/Pixabay)

Este evento produce cambios importantes en la Tierra, como que la Luna sale más temprano que en otros momentos del año: esto se debe al ángulo de trayectoria que existe en el cielo y que se alinea con la inclinación del eje del planeta.

Otros de los efectos del equinoccio son la disrupción de los satélites de comunicaciones, el cual surge en periodos determinados.

Esto debido a que la potencia del Sol y la radiación que emite sobrecarga con ruido los circuitos de las estaciones de la Tierra, y pueden alterar o degradar de forma temporal el circuito, según BBC News.

Más allá de que los científicos aseguran que no hay pruebas de que el equinoccio tenga un efecto físico en los seres humanos, es tema de debate entre expertos sobre las consecuencias de los cambios de estaciones. Existe algo llamado la depresión otoñal, que llega por menos horas de luz solar y una baja en el estado de ánimo, pero esto no afecta a todos.

Qué es lo que produce el cambio de estación y por qué en algunas partes de Asia son seis

Las estaciones del año cambian debido a la inclinación del eje rotacional de la Tierra, que a pesar de no moverse durante los meses, con la orientación del planeta respecto al Sol, existen modificaciones en la dirección de los hemisferios.

Cuando uno de los hemisferios de la Tierra se orienta hacia el Sol, el otro se inclina en dirección contraria. El primer fenómeno da inicio a estaciones como la primavera y el verano, y el segundo enmarca al otoño e invierno, según Star Walk.

Las estaciones de la Tierra se definen por su eje rotacional (Pexels/Pixabay)

Cada estación del año se distingue del resto por condiciones del clima particulares, y el número de estaciones dependerá de la ubicación geográfica, además de que se verá influenciado por las tradiciones y culturas de cada región.

Generalmente, son las zonas templadas y subpolares las que solo tienen cuatro estaciones, mientras que algunos calendarios asiáticos hablan de seis: primavera, verano, lluvias, otoño, invierno y fresco.

Por otro lado, algunas regiones tropicales solo se dividen en dos estaciones: la lluviosa y la seca. Esto es válido debido a que existen dos métodos para definirlas, que son el astronómico y el meteorológico.