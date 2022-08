Los mensajes que dejan en evidencia la supuesta forma de conquista de Cristian Castro: “Yo te saco el pasaje”

Cristian Castro no ha dejado de estar en tendencia en los últimos días, sobre todo a raíz de algunos comentarios sobre su radical cambió de look lleno de llamativos colores en el programa argentino Canta conmigo ahora. No obstante, en esta ocasión, la razón por la que se habla de él es distinta, ya que se reveló en un video de TikTok que habría intentado conquistar a una de sus seguidoras en redes sociales. Una joven filtró los supuestos mensajes que el hijo de Verónica Castro le envió a su hermana, a la que lleno de halagos y le pidió que lo visitara en Las Vegas.

El “Gallito Feliz”, como lo apodan, le habría escrito a la joven: “Ok, yo te saco el pasaje, muy lindo acá te lo muestro”, luego de que la mujer le dijera: “Pronto te voy a visitar”. El cantante incluso se refirió a ella como “mi amor”. Aunque la persona que publicó el video en TikTok puso privada su cuenta, la conversación fue retomada por algunos medios de comunicación, que compartieron todos los mensajes que supuestamente habrían intercambiado.

Filtran los supuestos mensajes que Cristian Castro le habría enviado a una seguidora

La mujer identificada como Caro Ceballos mostró cómo el intérprete de “No podrás” le habría enviado esos mensajes por Instagram a su hermana, una chica que vive en Argentina, porque quiso comprobar que pudo ser “cuñada de Cristian”. Según destacó, el cantante fue el primero en establecer el contacto.

“¿Luli?”, le respondió el hijo del fallecido Manuel Loco Váldes a una historia en la que la joven estaba feliz con sus amigas: “Siii, dónde estás”, contestó ella y Castro continuó la conversación: “Las Vegas, ¿y tú?”, se apresuró a responder. La joven le dijo: “Buenos Aires, ¿cuándo vienes?”.

“Hasta noviembre, creo. ¿Tienes visa para USA?”, prosiguió supuestamente Cristian. “Tengo pasaporte italiano. No necesito visa”. El momento en el que el interés fue más notorio fue cuando él lanzó una invitación: “Vivo en Los Ángeles y vivo en Las Vegas también. Yo te saco el pasaje, muy lindo acá te muestro”.

De los mensajes a Instagram pasaron al chat de WhatsApp, en donde intercambiaron, según la evidencia, algunos apodos cariñosos en frases como: “Ya quiero verte. Sol lindo” y “Hola mi amor. Acá mejor. Te extrañé”.

Aunque la joven que compartió el video cambió su cuenta a modo privado tras la viralización de su historia, fue ella misma quien pidió en la descripción que etiquetaran a Cristian Castro.

Historias similares con Cristian Castro

Cristian Castro está envuelto en otra polémica instagram.com/cristiancastro

La polémica no término aquí, ya que en las reacciones algunas personas argumentaron haber conocido a alguien que tuvo conversaciones similares con el cantante. “Es real, a una conocida le mandaba el pasaje. Igual es raro”, escribió alguien.

Los usuarios incluso señalaron que ese es el modus operandi del cantante para atraer a las mujeres y tener relaciones íntimas con ellas, para luego continuar con su vida. “Está ultra quemado por hacer lo mismo con muchas chicas, había un Instagram dedicado a testimonios”. “Hay una página donde lo exponen muchas mujeres”, fueron algunos de los comentarios.

Cristian Castro Maltratador

La cuenta Cristian Castro maltratador está vigente en Instagram @cristiancastromaltratador

En noviembre de 2021, varias mujeres crearon la página “Cristian Castro Maltratador” para exhibir los supuestos casos de violencia y maltrato que vivieron con el cantante. En las graves acusaciones, las denunciantes relataban que en un primer momento el contacto con él ocurría por redes sociales, después él les pedía fotos íntimas y finalmente las invitaba a viajar a Los Ángeles.

Las presuntas afectadas también destacaron los malos hábitos que Castro supuestamente tiene. Aunque ninguna acusación ha sido comprobada, el perfil sigue vigente en Instagram.