Shakira habló tras su separación de Piqué: dijo que son “las horas más oscuras” de su vida y tiene “un agujero en el pecho”

Shakira y Gerard Piqué han protagonizado el escándalo más llamativo del verano europeo si de celebridades se trata. Su separación en medio de especulaciones por infidelidad de parte del futbolista, la disputa legal que libran por la custodia de sus hijos entre Miami y Barcelona y la causa abierta con la fiscalía española debido a una supuesta evasión de impuestos por parte de ella han sido tema de conversación. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos había accedido a hablar públicamente y en persona sobre el conflicto que atraviesan.

La colombiana se convirtió en portada de la revista Elle, luego de que su tema musical “Te felicito” expusiera, según parece, parte del conflicto con el papá de sus hijos. En la entrevista de la versión española de la publicación que salió este miércoles, Shakira abre su corazón a los asuntos complicados y revela cómo la música le ha servido como terapia en días en los que no quería ni siquiera salir de la cama.

Shakira brindó una entrevista para ELLE España, donde habló de su separación de Piqué

“Creo que todos tenemos nuestros propios procesos para manejar el duelo, el estrés o la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida. Pero, en mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato”, dijo entre risas antes de contar cómo todo lo que ha vivido en un corto periodo de tiempo la dejó en lo que califica como una “situación extrema”. “Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música. Ya sabes, realmente me gusta recomponerme y verme en el espejo y saber que soy mamá y que mis hijos dependen de mí”.

Según dijo, Shakira se ha concentrado en sus proyectos: “En aquellos días, cuando sentía que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones, y sentía que revivía y salía fortalecida (...) Siento que en este momento de mi vida, que es probablemente una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz”. Todo eso se da entre las apariciones públicas de Piqué con una nueva pareja y las especulaciones sobre la fecha de inicio de esa relación, además de los problemas de salud que ha enfrentado su padre.

Al ser cuestionada específicamente sobre cómo ha vivido este proceso de ruptura, la colombiana fue sincera sobre el silencio que guardó durante un par de meses, además de lo complicado que ha sido mantener a Milan y Sasha alejados del conflicto: “Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo (...) Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazzi acampando frente a mi casa 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa”.

Después de meses de silencio, Shakira habló con la revista Elle sobre su rompimiento con Gerard Piqué y el conflicto que atraviesan @elleusa - @elleusa

Pese al dolor, Shakira reconoce que está en ella la fuerza que caracteriza a las mujeres para salir de los problemas: “Para aquellas mujeres que, como yo, creen en valores como la familia, el gran sueño de tener una familia para siempre, ver ese sueño roto o hecho pedazos es probablemente una de las cosas más dolorosas por las que puedes pasar. Pero creo que las mujeres somos resilientes. ¿Sabes? Tenemos esta resiliencia que es innata. Y estamos destinadas a alimentar y cuidar a aquellos que dependen de nosotros”.

Shakira encuentra refugio en sus dos hijos tras la publicación de las fotos de Piqué besando a su nueva novia the grosby group - LAP-21082200113JNTH

Durante la entrevista, prefirió no abundar en detalles respecto a la nueva pareja de Piqué, de quien se ha sabido tiene 23 años y se llama Clara Chia Martí, y tampoco sobre el momento en el que asimiló que era el final después de más de una década juntos: “Creo que esos detalles son de alguna manera demasiado privados para compartirlos, al menos en este momento, cuando todo es tan crudo y reciente. Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia”.

Shakira se siente tranquila por haberse entregado al bienestar de su familia e incluso por haber dejado a un lado sus proyectos musicales para favorecer la carrera futbolística de su expareja: “Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene. Ya sabes, eso es todo… Esto es todo lo que puedo decir”.

Sobre lo que viene para ella, cuando está en plena reconstrucción con el apoyo de familiares, amigos y hasta colegas, sentenció: “Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa”.