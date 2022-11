Cómo es la ex penthouse de Sarah Jessica Parker en Nueva York que está en venta por 5,5 millones de dólares

escuchar

Por 1990, Sarah Jessica Parker vivía en la Collect Pond House, una casa compuesta por los últimos dos pisos de un edificio Beaux-Arts en Tribeca, un barrio de Nueva York. La actriz vendió la propiedad en 1997, pero ahora el comprador de aquel entonces también busca ofertarla en una cantidad de 5,5 millones de dólares. Se trata de un recinto histórico, pero con espacios modernos e interiores decorados completamente con un estilo minimalista.

La actriz que saltó a la fama con su personaje de Carrie Bradshaw en la serie Sex and the City y su esposo Matthew Broderick ahora tienen una mansión en West Village, aunque el estilo de su antigua propiedad no deja de estar relacionado con ellos, ya que un día fue más que su hogar. Por eso, el despacho de interiores del Interior Marketing Group de Cheryl Eisen, encargado de diseñarla por dentro, se dio a la tarea de publicar algunas fotografías de la propiedad para intentar conseguirle un nuevo dueño.

La cocina y desayunador de la excasa de Jessica Parker Interior Marketing Group

La vivienda dúplex tiene cuatro habitaciones, cuatro baños, cocina al aire libre, espacios de entretenimiento, una oficina, comedor, una cocina de chef y una azotea ajardinada desde la que se pueden observar las increíbles vistas de la ciudad. Se puede acceder al segundo piso a través de una escalera diseñada por el arquitecto Stephen Wanta.

En cuanto a su estilo, lo que más llama la atención y que le da una sensación única a los espacios son los techos altos, los pisos de madera y las ventanas arqueadas muy fuera de lo común. Además, hay un aspecto especial que la actriz dejó en el recinto: una bañera antigua y gabinetes de cocina de madera oscura, que el dueño actual todavía conserva, de acuerdo con información citada por NY Post.

Parker también instaló “una escalera al techo que corría contra casi todo el ancho de la pared norte, pero actualmente no es parte del apartamento”, agregó la fuente citada.

¿Cómo es por dentro la antigua casa de Sarah Jessica Parker?

La paleta de colores que se usó en el interior es totalmente neutra. Las paredes blancas combinan a la perfección con los muebles cafés, blancos y los detalles en dorado que se colocaron en puntos estratégicos. Además, por toda la casa hay obras de arte abstracto.

Así luce uno de los dormitorios en los que un día habitó Sara Jessica Parker Interior Marketing Group

Entre las amenidades que la estadounidense pudo disfrutar durante su estadía en la casa, hay una azotea común, sala de bicicletas, sala multimedia, así como una cómoda lavandería y una habitación principal digna de una celebridad en el primer piso que tiene un vestidor personalizado, junto a un baño tipo spa.

No obstante, la suite de invitados no se queda atrás, ya que tiene hasta entrada privada. A pesar de que el edificio se sometió a una extensa remodelación hace algunos años, la vivienda que ahora está a la venta conservó su estilo especial.

Este es el comedor principal de la expropiedad de Jessica Parker en Nueva York Interior Marketing Group

Eso sí, el vestíbulo se renovó para instalarle corredores diseñados por Claudia Saez-Fromm de Corcoran y su esposo Mark David Fromm. También tiene paredes de mármol de doble altura y una escalera de hierro forjado, que prometen ser el sueño del futuro comprador.

LA NACION