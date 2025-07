Los viejos dibujos de Trump que salieron a la luz y desmintieron una de sus coartadas del caso Epstein

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha negado públicamente esta semana que dibuje, pero a lo largo de los años se han vendido en subasta numerosos ejemplos de sus bocetos, muchos de los cuales datan de su época como promotor inmobiliario en Nueva York, según reveló The New York Times en medio de un escándalo vinculado con esta desconocida veta artística del mandatario.

Los dibujos atribuidos a Trump, normalmente paisajes urbanos sencillos o monumentos representados con marcador negro y firmados con su nombre, y según el informe del Times fueron donados a varias organizaciones benéficas a principios de la década de 2000 y alcanzaron miles de dólares en ventas posteriores.

Dibujo de 2005 subastado en Heritage Auctions, con el panorama de Nueva York HERITAGE AUCTIONS - HERITAGE AUCTIONS

“Yo no dibujo”, escribió Trump esta semana en Truth Social, refutando un reportaje de The Wall Street Journal sobre una felicitación de cumpleaños de 2003 al difunto financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein que llevaba el nombre de Trump y presentaba un dibujo sexualmente sugerente.

La nota del Journal decía que Trump había contribuido con un dibujo de una mujer desnuda al álbum del cumpleaños 50 de Epstein.

El artículo, titulado “Los amigos de Jeffrey Epstein le enviaron cartas obscenas para un álbum de 50 cumpleaños: una era de Donald Trump”, decía que el líder republicano firmó el contorno dibujado a mano de una mujer desnuda, al escribir “Donald” debajo de su cintura.

Dibujo de Trump del Puente George Washington en Fort Lee, Nueva Jersey, de 2006 JULIEN'S - JULIEN'S

La carta se incluyó en el álbum de cumpleaños y concluía con el mensaje “feliz cumpleaños, y que cada día sea otro secreto maravilloso”, según la publicación.

“No son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no hago dibujos. Le dije a Rupert Murdoch que era una estafa, que no publicara esta historia falsa. Pero lo hizo, y ahora voy a demandarlo a él y a su periódico de mala muerte”, escribió tras enterarse de la nota.

Trump demandó luego al Journal y a sus propietarios, entre ellos el mencionado Rupert Murdoch, reclamando al menos 10.000 millones de dólares por daños y perjuicios por el reportaje. Sin embargo, en su libro de 2008 Trump Never Give Up: How I Turned My Biggest Challenges Into Success (Trump nunca se rinde: cómo convertí mis mayores retos en éxitos), Trump reconoció sus contribuciones artísticas.

Dibujo subastado en Nate D. Sanders Auctions, con el panorama de Manhattan (2005) NATE D. SANDERS AUCTIONS - NATE D. SANDERS AUCTIONS

“Me lleva unos minutos dibujar algo, en mi caso, suele ser un edificio o un paisaje urbano con rascacielos, y luego firmar con mi nombre, pero eso recauda miles de dólares para ayudar a los que pasan hambre en Nueva York”, escribió.

El viernes, el vocero de la Casa Blanca, Steven Cheung, desestimó el informe y cualquier sugerencia de que los dibujos de Trump se parecieran al descrito por el Journal.

“Como ha dicho el presidente, The Wall Street Journal publicó noticias falsas y él no dibuja cosas como las que describe el medio”, dijo Cheung en un comunicado. “The New York Times está involucrado en afirmaciones falsas y difamatorias, y hacer esta falsa equiparación demuestra que son enemigos del pueblo”, añadió.

Un dibujo de Trump de un árbol del que caen dólares, subastado en Leland Little Auctions LELAND LITTLE AUCTIONS - LELAND LITTLE AUCTIONS

La demanda de Trump fue contra el diario, dos de sus periodistas y Rupert Murdoch, cuya familia controla el medio, por difamación y calumnia. Lo hizo ante el tribunal federal del distrito sur de Florida, en Miami.

“Acabamos de presentar una demanda contundente contra todos los involucrados en la publicación del artículo falso, malicioso, difamatorio y de noticias falsas en el inútil periódico The Wall Street Journal”, confirmó Trump en Truth Social.

Dow Jones, grupo propietario del diario, dijo que se defenderá “vigorosamente”. “Tenemos plena confianza en el rigor y la precisión de nuestro trabajo periodístico y nos defenderemos vigorosamente contra cualquier demanda”, dijo un vocero del grupo.

Agencias Reuters y AFP