Trump, envuelto en polémica sobre Epstein tras artículo de The Wall Street Journal sobre carta de 2003

WASHINGTON (AP) — La controversia sobre el manejo de Donald Trump de los registros de la investigación sobre Jeffrey Epstein entró en una nueva dimensión el jueves, cuando su gobierno lucha por cumplir sus promesas de divulgar detalles sobre el caso de tráfico sexual que involucra a un antiguo amigo del ahora presidente.

Trump prometió una demanda después de que The Wall Street Journal describiera una carta de contenido sexualmente sugestivo que, según el periódico, llevaba el nombre de Trump y estaba incluida en un álbum de 2003 para el cumpleaños número 50 de Epstein.

Trump negó haber escrito la carta, calificándola de "falsa, maliciosa y difamatoria".

Esto ocurrió luego de que, en los últimos días, Trump haya calificado de "débiles" a sus partidarios que buscan más registros de la pesquisa sobre Epstein, tras años de cortejar el apoyo político de aquellos que han avivado las afirmaciones de un encubrimiento en el caso para proteger a amigos adinerados de Epstein, quien se suicidó en 2019 cuando esperaba ser enjuiciado por cargos federales de tráfico de menores.

Trump también ha protegido a su secretaria de Justicia de ser cuestionada sobre el caso después de que ella se retractara de las afirmaciones sobre la existencia de una "lista de clientes" de élites que participaron en los crímenes de Epstein, e incluso ha llegado a afirmar sin pruebas que los archivos fueron manipulados por los demócratas.

En un gobierno que se enorgullece de cambiar la narrativa sobre historias negativas, la saga de Epstein ha tenido un poder de permanencia notable, gracias en parte a las luchas internas en los altos niveles del gobierno, la crítica feroz de Trump a su propia base y el desconcertante misterio de por qué los documentos que su propio gobierno prometió desbloquear permanecerán enterrados, aparentemente para siempre.

La revelación del jueves, junto con la frustración de los legisladores aliados de Trump en el Capitolio, llevó al presidente a cambiar abruptamente de rumbo y ordenar a la secretaria de Justicia Pam Bondi que intente hacer públicos algunos de los documentos del caso.

El viernes, Bondi dijo que buscará el permiso del tribunal para divulgar información del gran jurado, pero requerirá la aprobación de un juez, y tanto ella como Trump guardaron silencio sobre las pruebas adicionales recopiladas por las fuerzas del orden federales en la extensa investigación que Bondi anunció la semana pasada que no divulgará.

Una carta a Epstein recién revelada

La carta revelada por The Wall Street Journal fue supuestamente recopilada por la desacreditada socialité británica Ghislaine Maxwell como parte de un álbum de cumpleaños para Epstein años antes de que el acaudalado financiero fuera arrestado por primera vez en 2006 y posteriormente tuviera un distanciamiento con Trump.

La carta que lleva el nombre de Trump incluye texto enmarcado por el contorno de lo que parece ser una mujer desnuda dibujada a mano y termina con: "Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto", según el periódico. El medio describió el contenido de la carta, pero no publicó una foto que la mostrara en su totalidad.

Maxwell fue arrestada en 2020 y condenada un año después por cargos de haber ayudado a Epstein a atraer a niñas para ser abusadas sexualmente.

Trump criticó el artículo en una extensa publicación en redes sociales el jueves por la noche, diciendo que habló tanto con el propietario del periódico, Rupert Murdoch, como con su editora principal, Emma Tucker, y les dijo que la carta era "falsa". Trump prometió demandar al periódico por la historia, diciendo: "Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, yo no hago dibujos".

El vicepresidente JD Vance dijo que The Wall Street Journal "debería avergonzarse" por publicarla.

"¿Dónde está esta carta? ¿Te sorprendería saber que nunca nos la mostraron antes de publicarla? ¿Alguien cree honestamente que esto suena como Donald Trump?", escribió en X.

Trump intenta seguir adelante

El gobierno de Trump ha estado luchando durante casi dos semanas para contener las repercusiones del anuncio del Departamento de Justicia de que no se divulgará más evidencia de Epstein en posesión del gobierno al público a pesar de las promesas de transparencia de Bondi. La reversión del Departamento de Justicia sobre los archivos de Epstein no solo enfureció a los partidarios de Trump, sino que provocó un intercambio tenso en la Casa Blanca la semana pasada entre Bondi y el subdirector del FBI Dan Bongino que ningún funcionario ha abordado públicamente.

El Departamento de Justicia aún no ha proporcionado un informe completo de su reversión meses después que Bondi entregara carpetas a influyentes conservadores en la Casa Blanca que decían "Archivos Epstein: Fase 1" y "el gobierno más transparente". A principios de esta semana, Bondi se negó a responder preguntas de los periodistas sobre los archivos de Epstein y su relación con Bongino.

La Casa Blanca cerró la puerta el jueves a los exhortos por una pesquisa adicional sobre la investigación de Epstein, afirmando que el presidente no recomendará el nombramiento de un fiscal especial.

Aunque su gobierno durante meses había promocionado la esperada divulgación de más documentos, Trump criticó a sus propios partidarios a principios de esta semana por su furia sobre la saga de los archivos de Epstein.

Trump lo calificó de "engaño" e intentó culpar a los demócratas, acusando a los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, así como al exdirector del FBI James Comey, sin ofrecer pruebas, de inventar tales documentos.

Más temprano el jueves, la polémica sobre los archivos de Epstein había enredado los esfuerzos de la Cámara de Representantes para aprobar un proyecto de ley que recupera US$9400 millones en gastos federales, ya que los demócratas utilizaron medidas procesales para forzar votaciones sobre la divulgación de los documentos junto con el paquete.

Eso frustró a los republicanos de la cámara baja, que intentaron forjar una solución que podría incluir una resolución apoyando la divulgación de archivos "creíbles" relacionados con Epstein y sus actividades.

Trump no es ajeno al escrutinio

El propio Trump ha enfrentado años de escrutinio sobre su vida privada. El año pasado, por ejemplo, fue condenado por cargos de delito grave en Nueva York en relación con pagos de dinero para silenciar a una estrella de cine porno sobre sus afirmaciones sexuales antes de las elecciones presidenciales de 2016. Trump ha negado la relación.

Y los vínculos de Trump con Epstein han sido bien documentados, aunque el presidente no ha sido acusado de mala conducta en relación con su relación social.

Imágenes de video reveladas por NBC News tras la acusación federal de Epstein en 2019 mostraron a ambos charlando en una fiesta en la finca Mar-a-Lago de Trump en 1992. El video, grabado en un momento en que Trump estaba recién divorciado, lo muestra rodeado de mujeres jóvenes, a quienes NBC identificó como porristas de los Bills de Buffalo, equipo de la NFL.

También muestra a los dos hombres de pie y gesticulando hacia las mujeres en la pista de baile.

"Lo conocía como todos en Palm Beach lo conocían", dijo Trump cuando surgió el video. "Era una figura en Palm Beach. Tuve un distanciamiento con él hace mucho tiempo. No creo haber hablado con él en 15 años".

Archivos previamente divulgados incluían una declaración de 2016 en que una acusadora relató haber pasado varias horas con Epstein en el casino de Trump en Atlantic City, pero no dijo si realmente conoció a Trump y no lo acusó de ninguna mala conducta.

___

Los periodistas de The Associated Press Seung Min Kim y Lisa Mascaro en Washington contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.