“¿Alguien dejó esto aquí?“: jugador honesto devuelve 100 dólares y después gana un millón en la lotería por “el karma”

Un residente del condado de Warren, Nueva Jersey, dejó pasar la oportunidad de quedarse con un billete de 100 dólares que había encontrado en el mostrador de un local y se lo acercó al encargado. Luego, compró tres tickets de la lotería y ganó US$1 millón en un “raspadito”. Para él, esta es la verdadera descripción de “karma”.

Devolvió un billete de US$100 y se volvió millonario

El afortunado jugador, que decidió permanecer en el anonimato, compró el pasado 30 de abril tres boletos para rascar de Power 20x por US$20 en una tienda Paul-Mart ubicada en Main Street, Phillipsburg.

El ganador había comprado tres boletos para raspar de Power20x Unsplash

El ganador aseguró que se trataba del karma, ya que minutos antes de comprar sus billetes de lotería, devolvió US$100 que había encontrado en el mostrador de la gasolinera.

“Lo veo y me doy la vuelta. Había una persona en el cajero automático y dos personas esperando en la fila. Dije: ‘¿Alguien dejó esto aquí?’. Todos me decían ‘Quédatelo’“, recordó el ahora millonario ganador y añadió: “Me miraban como si estuviera loco”.

A pesar de comprobar que no era de los demás clientes, eligió no quedarse con el dinero y le pidió al empleado del lugar que pusiera el dinero en un sobre y lo dejara en el sector de objetos perdidos, en caso de que alguien volviera a reclamarlo. “Siento que si tomas algo que no es tuyo, nunca tendrás lo que te corresponde”, explicó sobre su decisión.

Luego de devolver con honestidad el billete de US$100, compró los tres tickets de Power 20x y al raspar el último se encontró con el gran premio. “Pensé que el boleto no estaba activado, pero el empleado dijo ‘usted tiene el boleto de oro’”, comentó el jugador.

“Empecé a llorar y temblar", contó sobre su reacción y aseguró: “Si hubiera tomado ese billete de US$100, me habría sentido culpable y me habría ido allí y nunca habría comprado mi billete. Creo sinceramente que fue una prueba de Dios”.

El boleto ganador fue el tercer y último ticket de scratch que contenía un premio mayor de los 7.305.780 vendidos para el juego que empezó en febrero de 2023, según informó la lotería en un comunicado de prensa.

¿Qué hará con el premio?

El vecino de Warren reclamó su premio a una sede de la Lotería de Nueva Jersey y contó que con el dinero comprará una modesta casa y un auto confiable.

Quiénes fueron los otros ganadores del Power 20x en la Lotería de Nueva Jersey

Según informó NJ, los otros dos premios del Power 20X tickets fueron comprados en por otros ganadores en la tienda M&S Grocery de West End Court, en Long Branch, y en Krauszer’s Food Store, en la Ruta 183, en Stanhope, condado de Sussex.

El afortunado ganó US$1 millón en un juego de raspadito (Pexels) Pexels

Cómo funciona el “raspadito” en la lotería de Estados Unidos

Los juegos de “raspadito” en la lotería son una modalidad instantánea en la que los participantes compran un boleto con una capa que se debe raspar para revelar los resultados ocultos. Cada boleto tiene una serie de números, símbolos o combinaciones específicas que, de acuerdo con lo que define el billete, determinan si el jugador ha ganado un premio. Algunas versiones incluyen bonos adicionales o multiplicadores que aumentan la ganancia final.

Lo mejor de los boletos de "raspadito" es que puedes descubrir si ganaste o no en el momento https://milotteryconnect.com/

Es bastante sencillo, ya que no hace falta esperar un sorteo, solo se debe comprar un billete en un punto de venta autorizado. Los precios varían según el tipo de juego y el monto del premio mayor disponible.