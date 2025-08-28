Aparece el ganador de los US$348 millones de Mega Millions en Virginia y revela su primera e insólita compra

El ganador del Mega Millions en Virginia, que obtuvo US$348 millones en el sorteo del 27 de junio de 2025, se presentó de manera anónima en la sede de la Lotería en Richmond para reclamar el premio más alto jamás entregado en el estado. Su primera compra será una cortadora de césped de radio cero, que cuesta tres mil dólares.

¿Dónde se vendió el boleto millonario de Mega Millions?

El ticket fue adquirido en el comercio E&C Mid Atlantic, en Burgess, Virginia, y resultó ganador al acertar los números 18-21-29-42-50 y el Mega Ball 2. Se trata del décimo jackpot de Mega Millions entregado en Virginia desde 2002.

El boleto se vendió en E & C Mid Atlantic, en Burgess Fotos de Google Maps

El ganador tenía la posibilidad de cobrar en 30 pagos anuales o aceptar el pago único de US$155,6 millones antes de impuestos. Finalmente, eligió la segunda alternativa, según confirmó la Virginia Lottery.

Antes de que saliera este premio, el récord lo tenía JR Triplett, un camionero jubilado que ganó US$239 millones en 2004. Según recordó el New York Post, Triplett también optó en su momento por un pago único de US$140 millones antes de impuestos.

¿Qué hará el ganador con el dinero?

En declaraciones a funcionarios de la Lotería estatal, el afortunado -cuya identidad permanecerá reservada al hacer uso de la ley de Virginia que protege el anonimato de ganadores de premios de US$1 millón o más- reveló que su primera compra será una cortadora de césped de radio cero, que cuesta aproximadamente US$3000 en portales como Amazon.

Es el décimo jackpot de Mega Millions entregado en Virginia desde 2002 Foto de Mega Millions

¿Qué beneficio recibió la tienda que vendió el ticket?

El vicepresidente de operaciones de E&C Mid Atlantic, Juan Torres, recibió un cheque de US$50.000 entregado por el director de la Lotería de Virginia, Khalid R. Jones, como reconocimiento por la venta del billete ganador.

Anonimato de los ganadores de la lotería en EE.UU.

El caso de Virginia se enmarca en una práctica que existe en 18 estados de EE.UU., donde los ganadores de premios mayores pueden mantener su identidad en reserva. Algunos establecen un mínimo de monto para garantizar el anonimato, mientras que en otros, como Nueva Jersey, esa protección aplica sin importar la cifra, de acuerdo con el New York Post.

¿Cómo jugar al Mega Millions y cuáles son los premios?

El Mega Millions es uno de los sorteos más populares de Estados Unidos y participar resulta bastante sencillo: cada jugada cuesta US$5.

Para participar, se deben elegir seis números en total:

Cinco de un primer grupo que va del uno al 70 (las bolas blancas).

Un número del uno al 24 (la llamada Mega Ball dorada).

Las probabilidades de ganar el gran premio son de 1 en 290 millones Fotos de freepick

Quienes prefieran dejar la suerte en manos del sistema pueden optar por el Easy Pick/Quick Pick, que selecciona los números de manera aleatoria.

El gran premio se obtiene al acertar los seis números, aunque hay otras ocho categorías de premios secundarios que permiten ganar desde sumas modestas hasta cifras millonarias.

Una de las características más atractivas del juego es el multiplicador, que se asigna de manera aleatoria al comprar el ticket y puede aumentar las ganancias por dos, tres, cuatro, cinco o incluso 10 veces, aunque no se aplica al jackpot.

Un acierto de cinco bolas blancas sin la Mega Ball , que normalmente paga US$2 millones, puede transformarse en US$10 millones si el boleto tiene el multiplicador 10x.

, que normalmente paga US$2 millones, puede transformarse en US$10 millones si el boleto tiene el multiplicador 10x. Cuatro aciertos más la Mega Ball pueden dar entre US$20.000 y US$100 mil.

Combinaciones pequeñas, como una bola blanca y la Mega Ball, aseguran montos que van de US$14 a US$70.

Las probabilidades cambian según la categoría. Ganar el jackpot es extremadamente difícil -la chance es de apenas una en 290 millones-, pero hay premios más accesibles: acertar solo la Mega Ball tiene una posibilidad de uno en 35, lo que hace que muchos jugadores recuperen al menos una parte de su inversión inicial.