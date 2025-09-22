Buscan al ganador de US$50.000 en la lotería de EE.UU.: si no aparece antes del 8 de diciembre, lo perderá todo
La normativa establece que todos los premios obtenidos deben ser reclamados dentro de un plazo máximo de un año, contado desde la fecha del sorteo
Un boleto de la lotería de Estados Unidos vendido en Delaware entregó un premio de US$50.000, pero su dueño aún no aparece. La fecha límite para cobrar se acerca y, si no lo reclama, lo perderá todo.
¿Dónde se vendió el boleto ganador?
De acuerdo con la Delaware Lottery, el billete premiado corresponde al sorteo del 8 de diciembre de 2024 del juego PLAY 5, una de las modalidades de lotería más tradicionales del estado.
Ese día se informó que resultaron ganadoras las combinaciones 40059 y 77370, pero una de ellas todavía no fue reclamada por su dueño. El ticket se vendió en la tienda Wawa #836, ubicada en la localidad costera de Bethany Beach.
¿Cómo funciona el juego Play 5 de la Delaware Lottery?
El Play 5 es uno de los juegos diarios más populares de la Delaware Lottery, en el que los participantes deben elegir un número de cinco dígitos y definir el monto y tipo de apuesta, explican en la web.
Los sorteos se realizan todos los días a las 13.58 horas y a las 19.57 horas (hora local). Los jugadores pueden optar por la modalidad “straight”, que exige acertar la combinación exacta, o “box”, en la que el orden de los dígitos no es determinante.
A su vez, existen variantes como “front” o “back”, que premian a quienes acierten tres o cuatro dígitos al inicio o al final de la jugada. El costo mínimo de participación es de US$0,50, y se permite jugar hasta siete sorteos de manera anticipada.
Los boletos se adquieren en los puntos de venta autorizados en todo Delaware, como supermercados, estaciones de servicio y tiendas de conveniencia.
¿Qué pasa si el ganador no aparece?
La Delaware Lottery recuerda que todos los premios deben reclamarse dentro del año. En este caso, la fecha límite es el 8 de diciembre de 2025. Si el boleto ganador no se presenta a tiempo, el dinero regresará al fondo general del estado y se destinará a programas públicos.
¿Cómo se puede cobrar un premio en Delaware?
La normativa oficial establece que lo primero es firmar el reverso del ticket con lapicera, lo que confirma la identidad del propietario. “Firmar el boleto es la única forma de reconocer legalmente al dueño del premio”, detalla la Delaware Lottery en sus instrucciones. El procedimiento depende del monto a cobrar:
- Hasta US$599: en cualquier local autorizado o por correo.
- Hasta US$2500: en los Retailer Claim Centers de Kent, Sussex y New Castle.
- De US$600 a US$5000: en los centros de canje de Dover, Wilmington o Georgetown, de lunes a viernes entre las 8 y 16 horas, con documento oficial y número de Seguro Social.
- Más de US$5001: únicamente en la oficina central de la Delaware Lottery, ubicada en 1575 McKee Road, Suite 102, Dover, en el mismo horario. Estos premios están sujetos a retención federal inmediata.
En su reglamento, la lotería establece que todos los boletos son instrumentos al portador y deben presentarse en buen estado. También precisa que:
- No se aceptan fotos ni copias del ticket.
- Los ganadores deben presentar un documento válido y su número de Seguro Social.
- Si se envía por correo, el pago puede demorar hasta 15 días hábiles.
