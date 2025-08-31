Lotería Powerball: a cuánto asciende el nuevo premio récord en Estados Unidos

Powerball ofrece un pozo acumulado para el Labor Day que lo ubica entre los cinco premios más grandes en la historia del juego: US$1100 millones. El sorteo se transmitirá en vivo desde el estudio de la Lotería de Florida, en Tallahassee.

De cuánto es el premio de Powerball para este 1° de septiembre

De acuerdo con un comunicado oficial del juego, el premio mayor estimado es de US$1100 millones. Dicha ganancia tiene un valor en efectivo de US$498,4 millones, con la opción del cobro en cuotas para quedarse con el monto total.

El premio mayor es el quinto más grande en la historia del juego Captura de pantalla/Powerball

“Estados Unidos ha esperado todo el año la oportunidad de jugar por un premio mayor de mil millones de dólares, ¡Y qué mejor momento que el Día del Trabajo para un sorteo de Powerball de US$1100 millones!”, dijo Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa.

En el caso de que una persona gane el premio, tendrá dos modalidades de cobro: pago anual para cobrar todo el monto o un único desembolso estimado en US$498.4 millones. Si accede a la primera opción, recibirá el bono de manera inmediata, seguido de 29 pagos anuales con un incremento del 5% anual.

A qué hora se realizará el sorteo de Powerball

El sorteo se realizará durante el Labor Day a las 22.59 hs (hora del Este en Estados Unidos). Las transmisiones se pueden ver en vivo a través de canales de televisión locales o en la cuenta oficial de YouTube de Powerball.

El 31 de mayo de 2025 fue la última vez que alguien ganó un premio mayor de Powerball Foto de freepik disponible en freepik

Este será el sorteo número 40 desde la última vez que alguien ganó el premio mayor este año. La racha más larga sin ganadores en Powerball fue de 42 sorteos consecutivos, y terminó el 6 de abril de 2024 con un ganador en Oregon, que se llevó US$1326 millones.

Quiénes ganaron el sábado 30 de agosto de 2025

Ningún boleto acertó los seis números sorteados el sábado por la noche para ganar el premio mayor. Sin embargo, nueve boletos ganaron US$1 millón al acertar las cinco bolas blancas. Estos tickets se vendieron en California (cuatro), Connecticut, Florida, Illinois, Massachusetts y Pensilvania.

Cuatro de los boletos ganadores del sábado 30 de agosto se compraron en California LUKE HALES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De estos boletos, tres acertaron las cinco bolas blancas, lo que aumentaron el premio de US$1 millón a US$2 millones.

Los premios de Powerball más grandes a lo largo de los años

El premio de este 1° de septiembre será el quinto más grande de Powerball. Los galardones más remunerados son: