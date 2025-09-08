Cuánto cobrarían en efectivo los ganadores del último premio de Powerball en Estados Unidos

Dos boletos vendidos en Texas y Missouri acertaron los seis números del sorteo de Powerball del sábado 6 de septiembre de 2025 y se repartirán un premio estimado en 1787 millones de dólares, el segundo más alto en toda la historia de esa lotería. Sin embargo, en caso de elegir un desembolso inmediato en efectivo, la recompensa desciende a US$826,4 millones antes de impuestos, lo que reduce el monto real que cada ganador puede llevarse.

Powerball: boletos en Texas y Missouri ganan el segundo premio mayor de la historia

El último sorteo de Powerball tuvo lugar el sábado 6 de septiembre a las 22.59 hs (hora del Este) en Tallahassee, Florida. Las combinaciones victoriosas fueron las bolas blancas 11, 23, 44, 61 y 62, junto al Powerball rojo 17. El multiplicador Power Play fue 2.

Los números ganadores del sorteo de Powerball del 6 de septiembre de 2025 Powerball

De acuerdo con el comunicado oficial, dos jugadores lograron acertar los seis números, uno en Missouri y otro en Texas, lo que significa que compartieron el segundo premio mayor más alto en la historia de esta lotería en Estados Unidos.

El pozo de US$1787 millones se encontraba apenas por debajo del récord de US$2040 millones obtenido en California en noviembre de 2022, el mayor bote registrado hasta el momento.

Cuánto dinero en efectivo reciben los ganadores del Powerball 2025 tras impuestos

Los ganadores tienen la opción de recibir su dinero en un plan anualizado o en un solo pago en efectivo. La anualidad se calcula en US$893,5 millones para cada afortunado —US$1787 millones dividido entre dos—, separados en 30 pagos: un desembolso inicial y 29 abonos anuales con incrementos del 5%.

La opción en efectivo, que suele ser la más elegida, corresponde a US$826,4 millones. Como el premio fue compartido entre dos boletos, cada uno recibe la mitad, es decir, US$410,3 millones antes de impuestos.

Ambas alternativas están sujetas a impuestos federales y, en algunos casos, estatales, lo que reduce considerablemente la cifra final que llega al bolsillo de cada ganador.

Con la opción de un pago en efectivo, cada ganador se llevaría US$410,3 millones antes de impuestos

Impuestos del Powerball en EE.UU.: cuánto descuentan Texas y Missouri

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece una retención inmediata del 24% sobre premios superiores a US$5000. En el caso de los ganadores de este sorteo, esa deducción representa alrededor de US$98,4 millones por persona, del pozo en efectivo.

Sin embargo, de acuerdo con CNBC, debido a que el monto obtenido ubica a los jugadores en el tramo impositivo más alto, la tasa final aplicable es del 37%. Eso significa que la obligación tributaria completa será superior a la retención inicial y cada afortunado terminará con un pago mayor en la declaración de impuestos.

Después de descontar la totalidad de la carga federal, el monto neto estimado que cada jugador se llevaría es de aproximadamente US$258,5 millones.

A las retenciones federales se añaden los impuestos estatales, que dependen de la jurisdicción. Texas no aplica impuestos sobre la renta, por lo que el ganador de ese estado conservará el monto neto completo tras la deducción federal.

En Missouri la situación es distinta: existe un gravamen del 4% sobre las ganancias de la lotería. Aplicado sobre los US$410,3 millones que recibiría si elige la modalidad en efectivo, equivale a una reducción cercana a US$16,4 millones, lo que deja al afortunado con alrededor de US$242,1 millones tras todos los descuentos.

Con los impuestos descontados, tanto federales como estatales, el ganador de Texas se llevaría aproximadamente US$258,5 millones, mientras que el de Missouri alrededor de US$242,1 millones

Premios secundarios del Powerball del 6 de septiembre: ganadores por estado

Además de los dos boletos que acertaron el premio mayor, hubo otros jugadores que obtuvieron montos relevantes. En total, más de 9,9 millones de boletos lograron algún tipo de recompensa en el sorteo del sábado.

18 boletos coincidieron con las cinco bolas blancas, lo que otorga un pozo de US$1 millón cada uno. Estos se vendieron en diferentes estados, entre ellos California, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Michigan y Virginia Occidental.

Además, dos boletos con la opción Power Play alcanzaron los US$2 millones tras acertar las cinco bolas blancas y multiplicar su premio. Estos fueron vendidos en Kansas y Texas.

El sorteo también entregó recompensas menores: 232 boletos acertaron cuatro números más el Powerball y obtuvieron US$50.000 cada uno, mientras que 90 boletos que añadieron la opción Power Play duplicaron su monto a US$100 mil.

Todos estos premios deben reclamarse en la jurisdicción de compra del boleto, con plazos que varían entre 90 días y un año, dependiendo del estado.

Todos los ganadores del sorteo de Powerball del sábado 6 de septiembre de 2025 Powerball

Powerball: probabilidades de ganar y ranking de los mayores pozos de la historia

La probabilidad de obtener el premio mayor de Powerball es de 1 en 292,2 millones, mientras que la posibilidad de obtener cualquier bote es de 1 en 24,9.

El sorteo del sábado fue el número 42 consecutivo sin ganadores del premio mayor desde el 31 de mayo de 2025, lo que generó el incremento acumulado del pozo hasta los US$1787 millones.

Así quedó la lista de los diez mayores botes de la historia de Powerball:

US$2040 millones: 7 de noviembre de 2022, ganador de California.

US$1787 millones: 6 de septiembre de 2025, Missouri y Texas .

. US$1765 millones: 11 de octubre de 2023, California.

US$1586 millones: 13 de enero de 2016, California, Florida, Tennessee.

US$1326 millones: 6 de abril de 2024, Oregon.

US$1080 millones: 19 de julio de 2023, California.

US$842,4 millones: 1° de enero de 2024, Michigan.

US$768,4 millones: 27 de marzo de 2019, Wisconsin.

US$758,7 millones: 23 de agosto de 2017, Massachusetts.

US$754,6 millones: 6 de febrero de 2023, Washington.

Tras la adjudicación del premio de US$1787 millones, el pozo de Powerball vuelve a su base de US$20 millones para el próximo sorteo programado el lunes 8 de septiembre.

Los boletos de Powerball cuestan US$2 por jugada y se comercializan en 45 estados, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Más de la mitad de las ventas se queda en las jurisdicciones locales para financiar programas y servicios públicos.