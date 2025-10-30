A cuánto asciende el pozo del Mega Millions para este viernes 31 de octubre

El pozo del Mega Millions para el sorteo de este viernes 31 de octubre de 2025 asciende a 754 millones de dólares, el mayor jackpot jamás ofrecido en Halloween. Tras no registrarse ningún boleto ganador en el juego de este martes 28 de octubre, el premio en efectivo alcanzará los US$352,8 millones.

Resultados del último Mega Millions: ningún ganador del jackpot

En el último concurso, ningún boleto logró acertar la combinación victoriosa de la edición de este martes por la noche: las bolas blancas 2, 19, 33, 53 y 61, junto con el Mega Ball 14, según detalló un comunicado oficial. A lo largo de la historia de Mega Millions, se realizaron seis sorteos en Halloween, pero ninguno de ellos registró un ganador del jackpot en esta fecha.

En esta lotería, se contabilizaron 502.089 tickets acertantes en todos los niveles de recompensas, con una suma aproximada de US$10,1 millones en ganancias a nivel nacional. Entre ellos, ocho boletos acertaron cuatro bolas blancas más la Mega Ball y obtuvieron el tercer nivel del premio: tres con multiplicador 2X por US$20.000 (un afortunado en Illinois, Carolina del Sur y Texas), tres con multiplicador 3X por US$30.000 (Massachusetts, Pensilvania y Texas), y dos con multiplicador 4X por US$40.000 (Massachusetts y Nueva York).

Mega Millions: más de 10 millones de boletos premiados desde junio

El premio aumentó desde que se ganó por última vez, con US$348 millones en Virginia el 27 de junio. Desde entonces, en 35 sorteos, se registraron más de 10,5 millones de boletos ganadores con recompensas por un valor cercano a US$251 millones.

Entre ellos se incluyen 17 botes de segundo nivel: ocho con multiplicador 2X (ganadores en Arizona, California, Connecticut, Mississippi, Nueva York, Carolina del Norte, Texas y Virginia), siete con multiplicador 3X (dos en California y uno en Florida, Georgia, Illinois, Nueva Jersey y Nueva York), y uno con multiplicador 4X y otro con 5X (ambos en California).

Además, se otorgaron 238 tickets ganadores de tercer nivel, con recompensas que van de US$20.000 a US$100 mil, distribuidos en 38 jurisdicciones del país norteamericano. Antes del premio acumulado en Virginia, otros jackpots entregados este año se registraron en:

Ohio: US$112 millones el 18 de abril.

US$112 millones el 18 de abril. Illinois: US$349 millones el 25 de marzo.

US$349 millones el 25 de marzo. Arizona: US$112 millones el 17 de enero.

Cuáles son los mayores jackpots de Mega Million

Los diez mayores premios en la lotería son:

US$1602 millones: un ganador en Florida en agosto de 2023.

un ganador en Florida en agosto de 2023. US$1537 millones: un ganador en Carolina del Sur en octubre de 2019.

un ganador en Carolina del Sur en octubre de 2019. US$1348 millones: un ganador en Maine en enero de 2022.

un ganador en Maine en enero de 2022. US$1337 millones: un ganador en Illinois en julio de 2022.

un ganador en Illinois en julio de 2022. US$1269 millones: un ganador en California en diciembre de 2024.

un ganador en California en diciembre de 2024. US$1128 millones: un ganador en Nueva Jersey en marzo de 2024.

un ganador en Nueva Jersey en marzo de 2024. US$1050 millones: un ganador en Michigan en enero de 2024.

un ganador en Michigan en enero de 2024. US$810 millones: un ganador en Texas en septiembre de 2024.

un ganador en Texas en septiembre de 2024. US$754 millones: ganador estimado el 31 de octubre de 2025.

ganador estimado el 31 de octubre de 2025. US$656 millones: un ganador en Illinois, en Kansas y en Maryland en marzo de 2012.

Los boletos para jugar se comercializan en 45 estados, Washington DC y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Cada uno tiene un precio de US$5 e incluye un multiplicador aleatorio, que puede aumentar los premios base 2, 3, 4, 5 o 10 veces.