De cuánto es el premio mayor de Powerball para el sorteo del sábado 13 de diciembre

La famosa lotería Powerball, una de las más populares de Estados Unidos por sus premios millonarios, ya suma un acumulado monstruoso. Para el sorteo prenavideño del próximo sábado 13 de diciembre de 2025, este es el pozo que se coloca como el séptimo más grande en la historia de la agencia.

¿De cuánto es el premio mayor de Powerball para el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball se acumuló la noche de este miércoles, para llegar a los 1000 millones de dólares, después de que ningún boleto coincidiera con los seis números sorteados: bolas blancas 10, 16, 29, 33, 69 y el rojo 22. El multiplicador de Power Play fue 3X.

El premio mayor del sábado se ubica como el séptimo más grande en la historia del Powerball Powerball - Powerball

El premio de US$1000 millones, que tiene un valor en efectivo estimado de US$461,3 millones, es el séptimo más grande y también el segundo en alcanzar esa cifra en este 2025, tras los US$1787 millones ganados el pasado 6 de septiembre en Missouri y Texas.

El sorteo del sábado será el número 42 de la actual racha de premios mayores, e igualará el récord del juego de más sorteos consecutivos en un mismo ciclo.

Aunque el pozo acumulado no se ganó este miércoles, tres boletos vendidos en Maryland, Michigan y Nueva Jersey acertaron las cinco bolas blancas para ganar premios de US$1 millón.

El sorteo de Powerball del 6 de septiembre de 2025 produjo dos boletos afortunados, vendidos en Missouri y Texas Imagen compuesta

¿Cuánto se podría llevar el ganador del sorteo del sábado?

Si un jugador se lleva el premio mayor de este sábado, podrá elegir entre cobrar sus ganancias de forma anualizada; recibirá un pago inmediato, seguido de 29 anuales que aumentan un 5% cada año. O el pago único estimado en US$461,3 millones. Ambas opciones son antes de impuestos.

¿Cuándo es el sorteo de Powerball por los US$1000 millones?

El sorteo en el que están en juego los US$1000 millones se llevará a cabo este sábado 13 de diciembre de 2025 por la noche. Los boletos de Powerball cuestan US$2 por jugada. Se venden en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Los sorteos se transmiten en vivo todos los lunes, miércoles y sábados a las 10.59 hs (hora del Este de EE.UU.) desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee. Los juegos también se pueden ver en sitio web: Powerball.com.

El sorteo se transmite en vivo en TV, en el sitio oficial y en el canal de YouTube de Powerball Captura de Power Ball

Top 10: los récords de premios mayores de Powerball

La probabilidad de ganar el premio mayor de Powerball es de 1 en 292,2 millones. La de llevarse un premio de segundo nivel u otros es de 1 en 24,9.

Estos son los diez mejores pozos de Powerball: