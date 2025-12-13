De cuánto es el premio mayor de Powerball para el sorteo del sábado 13 de diciembre
El pozo creció este miércoles, cuando tres boletos vendidos en Maryland, Michigan y Nueva Jersey acertaron las cinco bolas blancas para ganar un millón de dólares
La famosa lotería Powerball, una de las más populares de Estados Unidos por sus premios millonarios, ya suma un acumulado monstruoso. Para el sorteo prenavideño del próximo sábado 13 de diciembre de 2025, este es el pozo que se coloca como el séptimo más grande en la historia de la agencia.
¿De cuánto es el premio mayor de Powerball para el próximo sorteo?
El premio mayor del Powerball se acumuló la noche de este miércoles, para llegar a los 1000 millones de dólares, después de que ningún boleto coincidiera con los seis números sorteados: bolas blancas 10, 16, 29, 33, 69 y el rojo 22. El multiplicador de Power Play fue 3X.
El premio de US$1000 millones, que tiene un valor en efectivo estimado de US$461,3 millones, es el séptimo más grande y también el segundo en alcanzar esa cifra en este 2025, tras los US$1787 millones ganados el pasado 6 de septiembre en Missouri y Texas.
El sorteo del sábado será el número 42 de la actual racha de premios mayores, e igualará el récord del juego de más sorteos consecutivos en un mismo ciclo.
Aunque el pozo acumulado no se ganó este miércoles, tres boletos vendidos en Maryland, Michigan y Nueva Jersey acertaron las cinco bolas blancas para ganar premios de US$1 millón.
¿Cuánto se podría llevar el ganador del sorteo del sábado?
Si un jugador se lleva el premio mayor de este sábado, podrá elegir entre cobrar sus ganancias de forma anualizada; recibirá un pago inmediato, seguido de 29 anuales que aumentan un 5% cada año. O el pago único estimado en US$461,3 millones. Ambas opciones son antes de impuestos.
¿Cuándo es el sorteo de Powerball por los US$1000 millones?
El sorteo en el que están en juego los US$1000 millones se llevará a cabo este sábado 13 de diciembre de 2025 por la noche. Los boletos de Powerball cuestan US$2 por jugada. Se venden en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
Los sorteos se transmiten en vivo todos los lunes, miércoles y sábados a las 10.59 hs (hora del Este de EE.UU.) desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee. Los juegos también se pueden ver en sitio web: Powerball.com.
Top 10: los récords de premios mayores de Powerball
La probabilidad de ganar el premio mayor de Powerball es de 1 en 292,2 millones. La de llevarse un premio de segundo nivel u otros es de 1 en 24,9.
Estos son los diez mejores pozos de Powerball:
- US$2040 millones: 7 de noviembre de 2022 en California
- US$1787 millones: 6 de septiembre de 2025 en Missouri y Texas
- US$1765 millones: 11 de octubre de 2023 en California
- US$1586 millones: 13 de enero de 2016 en California, Florida y Tennessee
- US$1326 mil millones: 6 de abril de 2024 en Oregon
- US$1080 millones: 19 de julio de 2023 en California
- US$1000 millones estimados: 13 de diciembre de 2025 (próximo sorteo)
- US$842,4 millones: 1 de enero de 2024 en Michigan
- US$768,4 millones: 27 de marzo de 2019 en Wisconsin
- US$758,7 millones: 23 de agosto de 2017 en Massachusetts
