Buenas noticias en Illinois: alguien tiene un boleto ganador de US$5,6 millones y todavía no lo sabe

Un afortunado jugador de la Lotería de Illinois obtuvo un premio mayor de 5,6 millones de dólares tras el sorteo del lunes 23 de marzo. El ganador aún no se ha presentado para reclamar su dinero, por lo que las autoridades instan a los participantes a revisar sus boletos.

El resultado del premio en el comercio local de Illinois

Según informó la Lotería de Illinois, esta suma representa el segundo pozo más alto entregado en lo que va del año dentro del juego Lotto, una modalidad exclusiva de este estado que mantiene sus sorteos activos tres veces por semana.

Bhavik Patel, copropietario de Royals Liquor, la tienda que se llevó el boleto ganador illinoislottery

La combinación ganadora que cambió la vida del apostador estuvo compuesta por los números 5-18-27-33-40-49. El boleto se vendió en la tienda Royals Liquor, ubicada en Belleville, al sureste de St. Louis.

Bhavik Patel, copropietario del establecimiento, relató cómo se enteró de la noticia. “Esta mañana temprano recibí una llamada de un cliente que me dijo que habíamos vendido el boleto ganador del premio mayor”, dijo Patel. “Al principio pensé que era una broma; cuesta creer algo así por teléfono. Revisé el sitio web de la Lotería y me sorprendió ver que nuestra tienda figuraba como el establecimiento que vendió el boleto ganador”, señaló.

Tras verificar la información, los dueños de Royals Liquor confirmaron que su local fue el punto de venta del ticket millonario. Como recompensa, la licorería recibirá un bono del 1% sobre el valor total del premio, lo que equivaldría a US$56.000.

La combinación ganadora que cambió la vida del apostador estuvo compuesta por los números 5-18-27-33-40-49 PEAKPX - PEAKPX

¿Cuándo se juega Lotto en Illinois?

El sorteo de Lotto en Illinois se realiza todos los lunes, jueves y sábados, y permite a los residentes adquirir sus entradas tanto en tiendas físicas como a través de aplicaciones.

A diferencia de juegos nacionales como el Powerball, esta modalidad solo aplica dentro de los límites estatales. Una vez realizado el sorteo, el ganador puede mantener su identidad en reserva según la normativa estatal. El reclamo formal se realiza ante las oficinas centrales en Springfield o Chicago.

Recomendaciones para los jugadores de la lotería en Illinois

Los ganadores tienen un plazo determinado para validar sus boletos antes de que el premio expire. Se recomienda a todos los que compraron tickets en la zona de Belleville que firmen el reverso de sus boletos de inmediato en caso de extravío, ya que así se comprueba la propiedad.

Los ganadores del Lotto tienen un plazo determinado para validar sus boletos Lotería de Michigan

El proceso de cobro para premios superiores a un millón de dólares requiere una cita previa y una verificación de la identidad.

En lo que va de 2026, la Lotería de Illinois ha entregado varios premios multimillonarios, pero el jackpot de este lunes destaca por ser uno de los más altos.