¿Adiós tienda de la suerte? Ganó más de US$536 millones en la lotería de Illinois sin salir de su casa

Un afortunado jugador de lotería de Illinois ganó el Mega Millions luego de acertar todos los números del sorteo de la noche del 10 de marzo. El usuario se quedó con el premio de 536 millones de dólares que puso en juego la organización y tendrá un tiempo limitado para reclamar su dinero. La curiosidad es que el boleto no se compró en ninguna tienda.

Un jugador de Mega Millions en Illinois compró su boleto en línea y ganó la lotería

De acuerdo con la publicación del sitio web oficial de la lotería de Illinois, el boleto ganador del sorteo del 10 de marzo de Mega Millions se adquirió en línea y no en una tienda física del estado.

El ganador de Mega Millions en Illinois compró su boleto en línea Imagen compuesta

Concretamente, el jugador apostó por los números 16, 21, 30, 35, 65 y la Mega Ball 7, que finalmente coincidieron con los sorteados y le dieron el multimillonario premio. A partir de ahora, el ganador tendrá una ventana de tiempo limitada para reclamar su dinero.

La fuente oficial de la lotería de Illinois indica que quienes ganan los sorteos tienen un año para reclamar los premios económicos obtenidos. Además, las autoridades también brindan un consejo para esos jugadores: "Escriban su nombre en el reverso del boleto y guárdenlo en un lugar seguro hasta que estén listos para reclamar su premio".

Al borde del récord: el hito que marcó el ganador de Mega Millions en Illinois

Más allá de la importancia que significa ganar la lotería, en el pasado se reclamaron pozos más grandes que la cifra de US$536 millones de la que se hizo acreedor este usuario.

El ganador de Mega Millions quedó al borde de romper un récord sobre los boletos vendidos en línea Nam Y. Huh - AP

Sin embargo, la modalidad de compra y el no haberlo hecho en una tienda física marcó un antecedente importante y quedó al borde de una cifra récord no a nivel estatal, sino en todo EE.UU.

Concretamente, se trata del segundo premio de lotería más alto ganado a partir de un boleto comprado en línea en todo el país norteamericano. Además, se trata del quinto ganador de Mega Millions en Illinois dentro de un período de menos de cinco años.

El anterior fue justamente un año atrás, en marzo de 2025, cuando un jugador se hizo acreedor de la suma de US$349 millones. Antes, lo propio había ocurrido en 2024, 2022 y 2021.

La ocasión de 2022 fue la que entregó una mayor suma de dinero. En aquel entonces, la lotería le entregó a un usuario el premio de US$1340 millones, el más grande del Estado de la Pradera hasta el momento.

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En esa oportunidad, el jugador había comprado su boleto en una gasolinera de Des Plaines.

Otro jugador de Illinois ganó un premio millonario de Mega Millions en el mismo sorteo

La lotería no solo consagró a un ganador del premio mayor durante la noche del 11 de marzo. Además del jugador que obtuvo su boleto en línea y debe reclamar más de US$500 millones, también hubo otro afortunado.

La lotería de Illinois reveló que un jugador acertó cinco números del sorteo. Gracias a que había comprado un multiplicador x5 junto a su boleto estándar, finalmente se quedó con US$5 millones y deberá reclamar su premio antes de que se cumpla un año.