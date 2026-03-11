Excelentes noticias en Illinois: qué se sabe del ganador de US$533 millones y los números de la suerte

Una persona en Illinois cambió su vida de la noche a la mañana luego de acertar todos los números del sorteo de Mega Millions realizado el martes 10 de marzo de 2026. El boleto ganador se llevó un premio estimado en US$533 millones, lo que lo convirtió en el primer gran jackpot del año.

El primer gran jackpot de 2026: más de 500 millones de dólares

De acuerdo con un comunicado oficial de Mega Millions, el premio mayor fue obtenido gracias a un único boleto vendido en Illinois que logró acertar los seis números extraídos durante el sorteo del martes por la noche.

El beneficiario se enfrenta a una decisión financiera crítica: recibir el premio como una anualidad completa distribuida en cuotas durante varios años, o un pago único en efectivo tasado en US$244,2 millones antes de impuestos Reddit

El premio total del sorteo fue estimado en US$533 millones, aunque el ganador tiene la opción de recibir el dinero de dos maneras distintas. Por un lado, puede elegir el pago completo a través de una serie de cuotas anuales que se entregan durante varios años. Por otro lado, puede optar por un pago único en efectivo, cuyo valor estimado asciende a US$244,2 millones.

El comunicado también destacó que Illinois es uno de los estados fundadores del juego y que, a lo largo de la historia del Mega Millions, ya registró o compartió un total de 17 jackpots ganadores.

Los números que cambiaron la vida de un jugador de Mega Millions

Según detalló el medio USA Today, el sorteo del 10 de marzo dejó a un solo ganador del premio mayor gracias a la combinación 16, 21, 30, 35, 65 y la Mega Ball 7. La persona que compró ese boleto logró acertar todos los números necesarios para quedarse con uno de los premios más grandes del año.

Además del ganador del jackpot, el sorteo también dejó otros premios importantes. En Illinois, otro participante acertó las cinco bolas blancas y, gracias a un multiplicador de 5x, obtuvo un premio de US$5 millones.

La secuencia numérica que transformó el panorama financiero del ganador fue 16, 21, 30, 35, 65, con el Mega Ball 7 Archivo

Por su parte, un jugador en el estado de Maryland también logró acertar los cinco números principales y se llevó US$4 millones debido a un multiplicador de 4x.

Tras este gran premio, el acumulado del Mega Millions se reinició automáticamente y el próximo sorteo tendrá un jackpot inicial estimado en US$50 millones, con un valor en efectivo cercano a los US$22,9 millones. El siguiente sorteo está programado para el viernes 13 de marzo.

La larga racha de sorteos sin ganador: desde diciembre de 2025

El comunicado oficial de Mega Millions explicó que el premio del martes llegó después de una larga racha sin ganadores del jackpot. El último premio mayor se había entregado el 2 de diciembre de 2025 a un jugador en Nueva Jersey.

Durante ese período se realizaron 28 sorteos consecutivos en los que el premio mayor fue en franco ascenso hasta alcanzar los US$533 millones. A lo largo de esa racha, sin embargo, millones de jugadores lograron ganar premios menores.

En total, durante esta etapa se vendieron casi 7,7 millones de boletos ganadores en diferentes categorías. Entre ellos, se registraron 18 premios del segundo nivel que oscilaron entre US$2 millones y US$5 millones en 13 estados del país norteamericano.

Además del premio mayor, un jugador en Illinois elevó su premio de segundo nivel a US$5 millones gracias a un multiplicador de 5x Imagen compuesta

También hubo 185 premios del tercer nivel, con montos que fueron desde US$20.000 hasta US$100 mil, distribuidos en 31 estados.

Lo que se sabe del misterioso ganador en Illinois

Según informó el New York Post, la identidad del ganador todavía no fue revelada públicamente y tampoco se informó el lugar exacto donde se vendió el boleto dentro de Illinois. Este tipo de información suele divulgarse una vez que el afortunado se presenta oficialmente para reclamar el premio.

Las reglas de la Illinois Lottery establecen que la persona que acertó todos los números dispone de hasta un año para reclamar el premio. Sin embargo, si decide cobrar el dinero mediante el pago único en efectivo, deberá comunicar esa decisión dentro de los primeros 60 días.