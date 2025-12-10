No son US$930 millones: cuánto dinero se llevará realmente el ganador de Powerball después de pagar impuestos
El monto final dependerá de si la persona que acierta los números elige la modalidad de pago anual o la alternativa en efectivo, que otorga una menor cantidad
Luego de que ningún jugador acertara la combinación del pasado lunes, el pozo del Powerball subió a US$930 millones para el gran sorteo de este miércoles. Si hay un ganador y elige la opción en efectivo, el premio mayor podría reducirse de manera considerable después de pagar impuestos.
Powerball: cuánto dinero realmente recibe el ganador tras pagar impuestos en EE.UU.
La cantidad de dinero que repartirá el próximo sorteo corresponde al tercer premio más alto de Powerball en el año. Aunque la cifra alcanzada de US$930 millones mantiene expectantes a los jugadores, la suma definitiva dependerá de varios factores.
En primer lugar, si el jugador elige la opción de pago en efectivo, Powerball le pagará US$429 millones. No obstante, tras la retención federal automática del 24%, el monto disminuirá a US$326 millones. En EE.UU., todos los premios de lotería superiores a US$5000 entran en esta regla.
Luego, al declarar los impuestos, podría aplicarse la tasa marginal máxima del 37%. Esta disposición finalmente reduciría el premio a US$270 millones, un número que aún resulta muy alto, pero lejos de los US$930 millones.
Por último, según el estado en el que resida el ganador, la situación podría experimentar otra modificación. En algunas regiones se aplican tributos estatales adicionales, que van del 3% al 11% según el lugar. Esto restaría una mayor cantidad de dinero al monto final.
Powerball: la opción a largo plazo sí entrega un premio mayor
El escenario es distinto si la persona decide recibir el dinero mediante la opción a largo plazo. En este caso, obtendría los US$930 millones distribuidos en 30 anualidades, aunque cada pago implicaría también el abono de gravámenes.
De esta manera, si elige la anualidad, el ganador también pagará impuestos. La diferencia es que la carga impositiva se reparte a lo largo de las tres décadas. Actualmente, las probabilidades de conseguir el premio mayor son de una en 292.201.338.
Cómo jugar al Powerball en Estados Unidos: la guía oficial
Desde que comenzó a operar, en 1992, el juego se destacó por utilizar dos máquinas: una con 69 bolas blancas y otra con 26 rojas. Cada jugada cuesta US$2, aunque en Idaho y Montana el billete se vende combinado con la opción Power Play y el valor mínimo asciende a US$3, según detalla el sitio web oficial.
El jugador debe elegir cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas, y uno entre el 1 y el 26 para la bola roja, conocida como Powerball. Esa selección puede hacerse manualmente en una boleta o la persona puede dejar que el sistema de la lotería genere una combinación aleatoria.
Los sorteos se llevan a cabo tres veces por semana —lunes, miércoles y sábado a las 22.59 hs (hora del Este)— y son transmitidos en vivo.
Quiénes pueden jugar al Powerball en Estados Unidos
El popular juego de lotería está disponible en 45 estados de EE.UU. La página web indica que no es necesario ser ciudadano o residente para participar de un sorteo.
Para hacerlo, la persona solo debe adquirir un ticket en un local autorizado dentro de un estado habilitado y tener la edad mínima legal para apostar.
En 2025, los únicos estados en los que no se puede participar del Powerball son:
- Utah y Hawái: ambos estados tienen prohibido el juego en todas sus formas, incluidas las rifas caritativas.
- Nevada: la Legislatura decidió hace más de 50 años que el estado sería exclusivamente de casinos y no de loterías
- Alabama: se impide la participación en los juegos de azar.
- Alaska: se permiten actividades benéficas como bingos, rifas o concursos de mushers (carreras de trineos con perros), pero no está habilitada la lotería debido a la baja población.
