No son US$930 millones: cuánto dinero se llevará realmente el ganador de Powerball después de pagar impuestos

Luego de que ningún jugador acertara la combinación del pasado lunes, el pozo del Powerball subió a US$930 millones para el gran sorteo de este miércoles. Si hay un ganador y elige la opción en efectivo, el premio mayor podría reducirse de manera considerable después de pagar impuestos.

Powerball: cuánto dinero realmente recibe el ganador tras pagar impuestos en EE.UU.

La cantidad de dinero que repartirá el próximo sorteo corresponde al tercer premio más alto de Powerball en el año. Aunque la cifra alcanzada de US$930 millones mantiene expectantes a los jugadores, la suma definitiva dependerá de varios factores.

En primer lugar, si el jugador elige la opción de pago en efectivo, Powerball le pagará US$429 millones. No obstante, tras la retención federal automática del 24%, el monto disminuirá a US$326 millones. En EE.UU., todos los premios de lotería superiores a US$5000 entran en esta regla.

De los US$930 millones que promete el Powerball, el ganador finalmente se llevaría cerca de US$270 millones Reddit

Luego, al declarar los impuestos, podría aplicarse la tasa marginal máxima del 37%. Esta disposición finalmente reduciría el premio a US$270 millones, un número que aún resulta muy alto, pero lejos de los US$930 millones.

Por último, según el estado en el que resida el ganador, la situación podría experimentar otra modificación. En algunas regiones se aplican tributos estatales adicionales, que van del 3% al 11% según el lugar. Esto restaría una mayor cantidad de dinero al monto final.

Powerball: la opción a largo plazo sí entrega un premio mayor

El escenario es distinto si la persona decide recibir el dinero mediante la opción a largo plazo. En este caso, obtendría los US$930 millones distribuidos en 30 anualidades, aunque cada pago implicaría también el abono de gravámenes.

De esta manera, si elige la anualidad, el ganador también pagará impuestos. La diferencia es que la carga impositiva se reparte a lo largo de las tres décadas. Actualmente, las probabilidades de conseguir el premio mayor son de una en 292.201.338.

Cómo jugar al Powerball en Estados Unidos: la guía oficial

Desde que comenzó a operar, en 1992, el juego se destacó por utilizar dos máquinas: una con 69 bolas blancas y otra con 26 rojas. Cada jugada cuesta US$2, aunque en Idaho y Montana el billete se vende combinado con la opción Power Play y el valor mínimo asciende a US$3, según detalla el sitio web oficial.

Cada jugada del Powerball tiene un valor de US$2, excepto en Idaho y Montana, donde el precio mínimo asciende a US$3 Foto de Pinterest Cyda Pereyra

El jugador debe elegir cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas, y uno entre el 1 y el 26 para la bola roja, conocida como Powerball. Esa selección puede hacerse manualmente en una boleta o la persona puede dejar que el sistema de la lotería genere una combinación aleatoria.

Los sorteos se llevan a cabo tres veces por semana —lunes, miércoles y sábado a las 22.59 hs (hora del Este)— y son transmitidos en vivo.

Quiénes pueden jugar al Powerball en Estados Unidos

El popular juego de lotería está disponible en 45 estados de EE.UU. La página web indica que no es necesario ser ciudadano o residente para participar de un sorteo.

Para hacerlo, la persona solo debe adquirir un ticket en un local autorizado dentro de un estado habilitado y tener la edad mínima legal para apostar.

En Estados Unidos, no es necesario ser ciudadano o residente para jugar al Powerball Pinterest de Powerball Online

En 2025, los únicos estados en los que no se puede participar del Powerball son: