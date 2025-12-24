Continúa en aumento el premio de Powerball y el sorteo será en plena Navidad: ¿a cuánto asciende el pozo?

Un jugador de la lotería Powerball puede hacer historia en la víspera de Navidad si acierta todos los números del sorteo que se llevará a cabo la noche del 24 de diciembre. El premio mayor, que se acumula desde el 6 de septiembre pasado, representa uno de los montos más altos del juego.

A cuánto asciende el premio mayor de Powerball para Navidad

El pozo de Powerball se sitúa en 1700 millones de dólares, el cuarto más alto en la historia de la lotería desde 1992 (su antecesora, Lotto America, se creó en 1988).

Luego de que en el juego del lunes 22 de diciembre no se registrara ningún ganador para el pozo máximo, se sumaron más millones al total. Quien opte por el premio en efectivo en lugar del cobro anual, podría obtener US$781,3 millones antes de impuestos.

¿Cómo se cobra el Powerball?

El o los ganadores podrán seleccionar entre la opción de anualidad, con un pago inmediato, seguido de 29 anuales con un incremento del 5% cada año, o el pago único en efectivo.

El sorteo comenzará a las 22.59 horas (hora del Este) de la noche del miércoles.

El ranking de los premios más altos del sorteo Powerball y la lotería en EE.UU.

Edwin Castro, un mecánico latino de California, se coronó como mayor ganador de Powerball, con un premio de US$2040 millones en el sorteo del 7 de noviembre de 2022.

El sitio web de la plataforma detalla los pozos más altos en la historia de esa lotería, junto a otras de EE.UU., como Mega Millions.

US$2040 millones .

. US$1787 millones : el 6 de septiembre de 2025, para dos ganadores de Missouri y Texas.

: el 6 de septiembre de 2025, para dos ganadores de Missouri y Texas. US$1765 millones : el 11 de octubre de 2023, en California.

: el 11 de octubre de 2023, en California. US$1700 millones : si se consagra un ganador de Powerball la noche del 24 de diciembre de 2025.

: si se consagra un ganador de Powerball la noche del 24 de diciembre de 2025. US$1602 millones (en Mega Millions) : el 8 de agosto de 2023, en Florida.

: el 8 de agosto de 2023, en Florida. US$1586 millones : el 13 de enero de 2016, para ganadores en California, Florida y Tennessee.

: el 13 de enero de 2016, para ganadores en California, Florida y Tennessee. US$1537 millones (en Mega Millions) : el 23 de octubre de 2018, en Carolina del Sur.

: el 23 de octubre de 2018, en Carolina del Sur. US$1348 millones (en Mega Millions) : el 13 de enero de 2023, en Maine.

: el 13 de enero de 2023, en Maine. US$1337 millones (en Mega Millions) : el 29 de julio de 2022, en Illinois.

: el 29 de julio de 2022, en Illinois. US$1326 millones: el 6 de abril de 2024, en Oregon.

Cuántas probabilidades hay de ganar el pozo de Powerball en Navidad

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de una entre 292.201.338.

Según indicó en un comunicado la lotería, el pozo se ganó una vez en Nochebuena (en 2011) y en cuatro ocasiones el día de Navidad (en 1996, 2002, 2010 y 2013).

Para jugar, los interesados deben comprar un boleto, que tiene un costo de US$2, en cualquiera de los 45 estados participantes, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU.

Para lograr el premio mayor de la lotería, se tienen que acertar los cinco números de las bolas blancas (elegidos entre el 1 y el 69) y el único de la bola roja o Powerball (entre el 1 y el 26).