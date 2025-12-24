Continúa en aumento el premio de Powerball y el sorteo será en plena Navidad: ¿a cuánto asciende el pozo?
La lotería no registró ningún ganador para el monto más alto desde el 6 de septiembre pasado; cuáles son las probabilidades
- 3 minutos de lectura'
Un jugador de la lotería Powerball puede hacer historia en la víspera de Navidad si acierta todos los números del sorteo que se llevará a cabo la noche del 24 de diciembre. El premio mayor, que se acumula desde el 6 de septiembre pasado, representa uno de los montos más altos del juego.
A cuánto asciende el premio mayor de Powerball para Navidad
El pozo de Powerball se sitúa en 1700 millones de dólares, el cuarto más alto en la historia de la lotería desde 1992 (su antecesora, Lotto America, se creó en 1988).
Luego de que en el juego del lunes 22 de diciembre no se registrara ningún ganador para el pozo máximo, se sumaron más millones al total. Quien opte por el premio en efectivo en lugar del cobro anual, podría obtener US$781,3 millones antes de impuestos.
¿Cómo se cobra el Powerball?
El o los ganadores podrán seleccionar entre la opción de anualidad, con un pago inmediato, seguido de 29 anuales con un incremento del 5% cada año, o el pago único en efectivo.
El sorteo comenzará a las 22.59 horas (hora del Este) de la noche del miércoles.
El ranking de los premios más altos del sorteo Powerball y la lotería en EE.UU.
Edwin Castro, un mecánico latino de California, se coronó como mayor ganador de Powerball, con un premio de US$2040 millones en el sorteo del 7 de noviembre de 2022.
El sitio web de la plataforma detalla los pozos más altos en la historia de esa lotería, junto a otras de EE.UU., como Mega Millions.
- US$2040 millones.
- US$1787 millones: el 6 de septiembre de 2025, para dos ganadores de Missouri y Texas.
- US$1765 millones: el 11 de octubre de 2023, en California.
- US$1700 millones: si se consagra un ganador de Powerball la noche del 24 de diciembre de 2025.
- US$1602 millones (en Mega Millions): el 8 de agosto de 2023, en Florida.
- US$1586 millones: el 13 de enero de 2016, para ganadores en California, Florida y Tennessee.
- US$1537 millones (en Mega Millions): el 23 de octubre de 2018, en Carolina del Sur.
- US$1348 millones (en Mega Millions): el 13 de enero de 2023, en Maine.
- US$1337 millones (en Mega Millions): el 29 de julio de 2022, en Illinois.
- US$1326 millones: el 6 de abril de 2024, en Oregon.
Cuántas probabilidades hay de ganar el pozo de Powerball en Navidad
Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de una entre 292.201.338.
Según indicó en un comunicado la lotería, el pozo se ganó una vez en Nochebuena (en 2011) y en cuatro ocasiones el día de Navidad (en 1996, 2002, 2010 y 2013).
Para jugar, los interesados deben comprar un boleto, que tiene un costo de US$2, en cualquiera de los 45 estados participantes, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU.
Para lograr el premio mayor de la lotería, se tienen que acertar los cinco números de las bolas blancas (elegidos entre el 1 y el 69) y el único de la bola roja o Powerball (entre el 1 y el 26).
Otras noticias de Loterías en Estados Unidos
Pozo millonario. Resultados de la lotería Mega Millions de este martes 23 de diciembre: los números ganadores
Números ganadores. Resultados de la lotería Powerball y el histórico premio de este lunes 22 de diciembre: se juegan 1600 millones
De los más altos. Powerball colosal: a cuánto asciende el premio mayor de este lunes 22 de diciembre
- 1
Hasta qué hora estarán abiertos los shoppings en Navidad
- 2
El ex Gran Hermano que se alejó de los medios y abrió su local de comida en el Barrio Chino
- 3
Costantini pone un pie en la Patagonia con un megaproyecto de más de US$250 millones
- 4
“Ya estamos en rojo”: Villarruel volvió a quejarse porque el Gobierno no actualizó el presupuesto del Senado