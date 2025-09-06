Es analista senior de loterías y revela la táctica que reduce las probabilidades de ganar en Powerball: “El mayor error”

La lotería Powerball es uno de los juegos de azar más populares en Estados Unidos. Chris Altruda, analista senior de LotteryGeeks, advirtió que muchos jugadores reducen sus probabilidades de ganar sin darse cuenta. Aunque el éxito depende en gran medida de la suerte, existen estrategias y trucos que pueden aumentar las posibilidades de obtener un premio millonario.

Errores comunes que reducen las probabilidades de ganar en Powerball

Según el experto, una práctica común entre los jugadores es elegir fechas de cumpleaños o aniversarios para completar su boleto. Aunque puedan considerarse números de la suerte, el especialista advirtió que esta costumbre en realidad reduce las probabilidades de ganar.

Altruda indicó que elegir fechas de cumpleaños o aniversarios para completar su boleto reduce las posibilidades de ganar InGame

“Si alguien juega con números basados en meses y días, no se eligen números mayores que 31. Eso significa que está descartando más de la mitad de las opciones posibles en el juego principal de cinco bolas”, explicó a Woman’s World. En la misma línea, Altruda señaló que menos del 3% de los sorteos de Powerball tuvieron todos las cifras ganadoras en 31 o menos, por lo que recomendó diversificar la selección.

El experto también aconsejó evitar la elección de secuencias o combinaciones predecibles, como 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 5, 10, 15, 20, 25, 30. “Los números extraídos al azar no siguen patrones”, explicó el especialista. Indicó que los jugadores no tienen más probabilidades de que salga un patrón que cualquier otra serie de cifras.

Para incrementar las oportunidades, lo más aconsejable es distribuir la elección de combinaciones en toda la boleta. “Un método que daría una ligera mejoría sería jugar diferentes combinaciones en cada línea de juego”, añadió. Otra alternativa es optar por el sistema Quick Pick, que selecciona combinaciones aleatorias de forma automática.

El experto aconsejó evitar la elección de secuencias o combinaciones predecibles Imagen de Hermann Traub en Pixabay

Por otro lado, algunos jugadores optan por seleccionar únicamente números pares o, en otros casos, solo impares, sin embargo, el profesional detalló que esta práctica reduce las chances de ganar. “La mejor combinación es tres de un tipo y dos del otro, o viceversa. Alrededor del 64% de los resultados ganadores tuvieron de esta mezcla”, señaló.

Para quienes participan en el juego de manera habitual, existe otra estrategia frecuente que conviene evitar. “El mayor error es pensar que escoger los mismos números en cada sorteo aumenta tus probabilidades. Simplemente, no es cierto, porque la cantidad de bolas en el bombo principal y en el Powerball no cambia de una partida a otra”, explicó Altruda.

Cuáles son las probabilidades de ganar en el Powerball

El juego, conocido hasta 1992 como Lotto America, existe en 48 jurisdicciones de Estados Unidos. Además, ostenta el récord del premio más grande en la historia de este sorteo: US$2,04 mil millones en noviembre de 2022, ganados por un residente de California. El segundo más alto fue de US$1,76 mil millones, entregado en 2023.

Según el experto, las probabilidades de ganar US$100 en Powerball es de 1 en 10.400 Freepik

Aunque las recompensas millonarias llaman la atención, las opciones de conseguir un premio son extremadamente bajas. Altruda explicó: “Por ejemplo, ganar US$100 en Powerball tiene probabilidades de 1 en 10.400. En cambio, en un raspadito de US$2, las oportunidades de conseguir US$100 pueden ser tan bajas como 1 en 236, dependiendo del estado”.

Según el experto, el Powerball es una forma de entretenimiento, más que una fuente de ingresos: “Si la gente ve comprar un boleto como una forma de entretenimiento, como comprar un boleto de cine, entonces seguramente disfruten del juego. Pero si realmente esperan ganar dinero, esa es una percepción equivocada”.