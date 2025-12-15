Por qué Mega Millions perdió lugar vs. Powerball en EE.UU., que ya tiene otro pozo por más de US$1000 millones

En 2025, uno de los cambios más grandes en la lotería implicó la modificación de las políticas de Mega Millions, que incluyó un aumento en el precio de los boletos de 2 dólares a US$5. Esta acción, junto con otros factores, impulsó una caída en el número de jugadores durante este año, y Powerball se benefició de la situación con un incremento notable en la venta de tickets.

Por qué el Mega Millions ha perdido lugar vs. Powerball en EE.UU.

Los jugadores de la lotería en Estados Unidos se mantienen expectantes ante el sorteo de este lunes de más de US$1000 millones de Powerball, mientras que Mega Millions pondrá en juego US$70 millones el próximo martes. La diferencia evidencia una realidad desfavorable para la compañía que ofrece la cantidad menor.

En abril, Mega Millions aumentó en US$3 el precio de sus boletos. Mientras la economía estadounidense impone cada vez más presión a los ciudadanos, el incremento del valor de los tickets tuvo un resultado adverso. En consecuencia, las ventas de Powerball se incrementaron considerablemente.

Mega Millions vendió 495 millones de papeletas desde el cambio del 8 de abril, lo que resultó en US$2500 millones en ingresos. Por su parte, Powerball vendió poco más de 2000 millones de boletos, por lo que generó US$4100 millones, según cifras recopiladas por el organismo regulador de la lotería, LottoReport.com y citadas por CNN.

En una entrevista, Victor Matheson, profesor de economía y experto en el negocio de los juegos de azar en el College of Holy Cross, sostuvo que la causa probable del incremento de la venta de tickets es que “los jugadores de lotería se han mostrado reacios a desembolsar unos dólares adicionales”.

No obstante, en diálogo con CNN, Matheson enfatizó que la ecuación no es tan sencilla. El aumento en la venta de boletos genera recompensas mayores más altas, lo que atrae nuevos compradores.

Este fin de semana es la segunda vez que el premio mayor del Powerball es de más de US$1000 millones este año. Esta realidad le da una ventaja sobre Mega Millions, que solo estuvo cerca de la cifra en noviembre, cuando el pozo acumulado llegó a los US$980 millones.

El pozo de más de US$1000 millones de Powerball en EE.UU.

Después de que no haya ganadores en el sorteo del fin de semana pasado, el pozo acumulado para el premio mayor de Powerball alcanzó los US$1100 millones. Los números ganadores del sábado fueron 1, 28, 31, 57, 58, con un Powerball adicional de 16.

El próximo sorteo tendrá lugar este lunes por la noche. En el país norteamericano, las recompensas de US$1000 millones solo se han entregado durante la última década. El primero tuvo lugar en 2016 con un valor de US$1586 millones.

Además, este año, Powerball entregó US$1787 millones repartidos entre dos jugadores, en Texas y Misuri. Este monto correspondió al segundo premio mayor más grande en la historia de la lotería. La cantidad más elevada fue otorgada en 2022 con una suma de US$2040 millones.

Qué pasa con los premios de Powerball y Mega Millions

Los ganadores no reciben la totalidad del dinero. Una parte se va en impuestos, y algunos estados cuentan con tarifas adicionales. Según CNN, el importe real para el pozo del lunes se estima en US$503,4 millones.

Los premios mayores más altos de la historia en EE.UU.

De acuerdo con un análisis realizado por AP News, los premios mayores más elevados en la historia de la lotería estadounidense son: