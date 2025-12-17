Cuáles son las posibilidades de ganar el premio mayor de Powerball con un boleto comprado en Nueva York o Nueva Jersey
Si una persona acierta la combinación exacta de los seis números, podría ver su dinero reducido hacia los US$360,4 millones
Este miércoles 17 de diciembre se lleva a cabo un nuevo sorteo del Powerball. En este caso, el pozo acumulado asciende a 1250 millones de dólares, el segundo más grande del año. Aunque las probabilidades son exactamente las mismas en todos los estados, Nueva York y Nueva Jersey son dos de las entidades donde hubo mayor cantidad de ganadores del premio mayor en la historia del juego.
Ganar el premio mayor de Powerball con un boleto comprado en Nueva York o Nueva Jersey: las probabilidades
Los registros oficiales, citados en un informe de World Population Review, exhiben que Nueva York con 13 ganadores y Nueva Jersey con 12 están ubicados entre los 15 estados con más personas que obtuvieron la recompensa mayor del Powerball. No obstante, ninguno de los dos figura en la lista de los jugadores que se hicieron con el dinero de los pozos más grandes.
En el caso del Estado Imperial, el premio más alto ganado fue de US$343,8 millones, en el sorteo del 27 de octubre de 2018, según Powerball. El afortunado fue identificado como Robert Bailey, de Manhattan. En ese caso, optó por el pago en efectivo y recibió aproximadamente US$198.086.518 antes de retenciones.
Por su parte, en el Estado Jardín, la cantidad más alta en un boleto vendido allí fue de US$429,6 millones. El pozo correspondió al sorteo del 7 de mayo de 2016 y fue compartido entre ocho titulares.
Si bien ambos estados se encuentran entre los 15 que más afortunados tuvieron, las probabilidades de ganar un premio mayor según la lotería son las mismas para todas las regiones. El sitio web oficial de Powerball indica que son de una en 292,201,338.
Powerball: cuánto cobraría el ganador del pozo de US$1250 millones
En caso de que exista un ganador del sorteo de este miércoles, el monto total que se llevaría no sería de US$1250 millones. De acuerdo con un análisis de Forbes, el jugador podría elegir entre 30 pagos anualizados o un pago único en efectivo de aproximadamente US$572,1 millones.
La última modalidad corresponde a la más popular entre los obtenedores del premio mayor. Sin embargo, reduciría la cantidad a US$434,7 millones después de una retención fiscal federal obligatoria del 24%.
A su vez, podría aplicarse una tasa marginal federal de hasta el 37%, lo que dependerá del ingreso tributable del ganador y otras deducciones fiscales. Esto llevaría a una disminución mayor, hacia US$360,4 millones.
En el caso de las cuotas anuales, el sitio indica que promediarían US$26,2 millones a una tasa federal del 37%. Además, algunos estados aplican sus propios impuestos.
En el artículo, Forbes menciona tasas tan altas como 10,9% en Nueva York (US$62,3 millones) y tan bajas como 2,5% en Arizona (US$14,3 millones). Otros estados, como California y Florida, no gravan las ganancias.
Los 15 estados de EE.UU. con más ganadores del Powerball en la historia
El informe de World Population Review muestra que los estados con más afortunados en este popular juego son:
- Indiana: 39 (el 9,4% de los ganadores)
- Missouri: 31 (7,5%)
- Minnesota: 22 (5,3%)
- Pensilvania: 20 (4,8%)
- Wisconsin: 19 (4,6%)
- Kentucky: 18 (4,3%)
- Florida: 17 (4,1%)
- Louisiana: 17 (4,1%)
- California: 15 (3,6%)
- Arizona: 14 (3,4%)
- Nueva York: 13 (3,1%)
- Kansas: 12 (2,9%)
- Nueva Jersey: 12 (2,9%)
- Distrito de Columbia: 11 (2,7%)
- Nuevo Hampshire: 11 (2,7%)
Los premios mayores más altos en la historia de la lotería en EE.UU.
De acuerdo con un análisis realizado por AP, los premios mayores más elevados en la historia de la lotería estadounidense son:
- US$2040 millones, Powerball, 7 de noviembre de 2022
- US$1787 millones, Powerball, 6 de septiembre de 2025
- US$1765 millones, Powerball, 11 de octubre de 2023
- US$1602 millones, Mega Millions, 8 de agosto de 2023
- US$1586 millones, Powerball, 13 de enero de 2016
- US$1537 millones, Mega Millions, 23 de octubre de 2018
- US$1348 millones, Mega Millions, 13 de enero de 2023
- US$1337 millones, Mega Millions, 29 de julio de 2022
- US$1326 millones, Powerball, 7 de abril de 2024
- US$1269 millones, Mega Millions, 27 de diciembre de 2024
