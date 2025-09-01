Qué pasa si hay varios ganadores del Powerball y cómo se reparte el premio en Estados Unidos

La lotería Powerball reparte premios millonarios en Estados Unidos, pero hay una duda clave: ¿qué ocurre cuando más de un boleto acierta los seis números de la combinación ganadora? Las reglas ofrecen la respuesta y explican cómo se define el reparto.

Cómo se reparte el premio mayor de Powerball entre múltiples ganadores

La Colorado Lottery establece que los premios equivalen al 50% de las ventas totales y que las probabilidades generales de ganar son de 1 en 25. En el caso del acumulado principal —jackpot prize—, el organismo aclara: “El premio mayor es estimado y se dividirá equitativamente entre todos los boletos ganadores”.

El próximo sorteo del 1° de septiembre de 2025 ofrece un acumulado histórico de US$1.100 millones Foto de freepik

Además, advierte que los funcionarios de Powerball pueden reducir los niveles de premiación —incluidos Power Play y el premio Match 5+0— si una cantidad inesperada de boletos ganadores supera el fondo disponible en un sorteo. En tal situación, “los fondos asignados a cada premio afectado se dividirán equitativamente entre todos los ganadores de ese premio”.

El ejemplo de un premio compartido en 2022

El sitio oficial de Powerball informó que, el 6 de enero de 2022, dos boletos vendidos en California y Wisconsin acertaron los seis números de la combinación ganadora: las bolas blancas 6, 14, 25, 33 y 46, y el Powerball número 17.

La fuerte venta de boletos hizo que el acumulado subiera más de lo previsto y llegara a US$632,6 millones, con una opción en efectivo de US$450,2 millones.

Los dos afortunados debieron compartir el pozo, por lo que cada ticket resultó equivalente a US$316,3 millones en anualidades o US$225,1 millones en efectivo, antes de impuestos.

Los premios representan el 50% de las ventas y las chances generales de éxito son de 1 en 25 Freepik

El próximo sorteo de Powerball en cuenta regresiva

El Powerball se prepara para su próxima jugada este lunes 1° de septiembre de 2025, con un pozo estimado en US$1100 millones y un valor en efectivo de US$498,4 millones. El acumulado es el resultado de 39 sorteos consecutivos sin que nadie lograra llevarse el premio mayor desde el 31 de mayo, cuando un boleto vendido en California acertó todos los números, explican en el sitio web oficial.

La expectativa es enorme, ya que el sorteo coincide con el feriado de Labor Day en Estados Unidos, lo que aumenta el interés y la participación. En la última extracción, realizada el sábado 30 de agosto, si bien no hubo un ganador del gran premio, sí se repartieron importantes sumas: nueve boletos alcanzaron los US$1 millón, tres jugadores duplicaron esa cifra al activar la opción Power Play y más de 140 participantes recibieron premios que oscilaron entre US$50 mil y US$150 mil.

El pozo se conformó tras 39 sorteos consecutivos sin acertantes desde mayo Archivo

El afortunado que logre acertar los seis números tendrá la posibilidad de elegir entre dos modalidades: un pago único de US$498,4 millones antes de impuestos o un plan de 30 desembolsos anuales que, en total, suman los US$1100 millones, con un incremento del 5% en cada pago.

Los 10 pozos más grandes en la historia del Powerball

El sorteo del 1° de septiembre de 2025, se ubica entre los premios más importantes de la historia del juego. Forma parte del selecto grupo de sorteos que superaron la barrera de los mil millones de dólares, junto a los récords alcanzados en 2016, 2022, 2023 y 2024. Estos son los diez mayores acumulados registrados hasta hoy: