Labor Day 2025: por qué se celebra este 1° de septiembre en EE.UU.

El Día del Trabajo, conocido en Estados Unidos como Labor Day, se celebra el primer lunes de septiembre desde finales del siglo XIX. Este feriado nacional, que para muchos marca el fin del verano y el regreso a clases, este año caerá el 1° de septiembre. Pero, ¿cuál es el verdadero origen de esta conmemoración?

Por qué se celebra el Labor Day en EE.UU.

De acuerdo con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, esta festividad tiene sus orígenes a fines del siglo XIX, cuando activistas impulsaron la creación de un día feriado para reconocer las contribuciones de la fuerza laboral del país. Además, estos precursores sentaron las bases para que los obreros obtuvieran mejores derechos, como la jornada laboral máxima de ocho horas, una conquista de la que gozan los empleados hoy en día.

Desfile de conmemoración del Labor Day en Estados Unidos (Archivo del Gob. EE. UU.)

Antes de convertirse en un día oficial en todo Estados Unidos, el Día del Trabajo (Labor Day) era reconocido solo por un puñado de activistas y algunos estados de forma individual. Sin embargo, tras las ordenanzas municipales de 1885 y 1886, surgió un movimiento más amplio que buscaba la aprobación de una ley estatal.

Aunque Nueva York fue el primer estado en presentar un proyecto de ley para establecer el Labor Day como celebración estatal, Oregon fue la primera entidad en aprobar la norma, el 21 de febrero de 1887. Ese mismo año, otros cuatro estados —Colorado, Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York— sancionaron leyes que instauraban la festividad. Hacia finales de la década de 1880, Connecticut, Nebraska y Pensilvania también se sumaron a la iniciativa.

Para 1894, un total de 23 estados ya habían adoptado el día feriado. Finalmente, el 28 de junio de ese año, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que declaró que el Labor Day se celebraría el primer lunes de septiembre a nivel nacional.

Cuándo se celebró el primer Día del Trabajo en EE.UU.

El primer Labor Day (Día del Trabajo) se celebró el martes 5 de septiembre de 1882 en la ciudad de Nueva York, de acuerdo con los planes impulsados en ese momento por la Central Labor Union. Esta misma organización celebró el segundo Día del Trabajo un año después, también el 5 de septiembre.

Primer desfile del Labor Day en Estados Unidos (dol.gov)

La primera vez que se festejó esta fecha se realizó un desfile por la Gran Manzana, en el que se exhibió “la fuerza y el espíritu de equipo de las organizaciones comerciales y laborales”, seguido de un festival para el entretenimiento de los trabajadores y sus familias.

Con el paso de los años, a las celebraciones del Labor Day se sumaron discursos de figuras relevantes de la sociedad, a medida que crecía el énfasis en la importancia económica y cívica de la fecha. En 1909, mediante una resolución de la convención de la Federación Estadounidense del Trabajo, se estableció que el domingo anterior al Día del Trabajo se dedicara a aspectos espirituales y educativos del movimiento obrero.

A quiénes se les atribuye el Día del Trabajo

No está del todo claro quién propuso la celebración del Día del Trabajo por primera vez, pero su creación suele atribuirse a dos personas consideradas los fundadores del Labor Day.

Peter J. McGuire y Matthew Maguire, asociados con la fundación del Labor Day en EE.UU. (web/dol.gov)

Algunos registros de la dependencia muestran que en 1882, Peter J. McGuire, secretario general de la Hermandad de Carpinteros y Ebanistas y cofundador de la Federación Estadounidense del Trabajo, sugirió reservar un día feriado para las clases trabajadoras.

Otras investigaciones sugieren que Matthew Maguire, más tarde secretario del Local 344 de la Asociación Internacional de Maquinistas en Paterson, Nueva Jersey, propuso el día festivo el mismo año, cuando se desempeñaba como secretario del Sindicato Central del Trabajo en Nueva York.