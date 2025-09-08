Qué significa compartir el pozo millonario: la realidad detrás de los ganadores múltiples en el Powerball de EE.UU.
La lotería estadounidense establece que si dos o más personas obtienen el premio mayor deben repartirlo, pero con ciertos detalles a tener en cuenta
- 3 minutos de lectura'
Si bien parece casi imposible que dos o más personas acierten los números ganadores del Powerball, puede suceder. De hecho, es lo que acaba de ocurrir en el último sorteo. Las reglas de la lotería en Estados Unidos establecen que el pozo millonario debe dividirse entre los múltiples afortunados. ¿Cómo se reparte exactamente el premio?
Cómo se divide el pozo millonario si dos personas o más ganan el Powerball
Cuando se trata del pozo mayor, la suerte disminuye, ya que solo hay una oportunidad entre 292,2 millones. Aún con este panorama, hay ocasiones en las que dos personas o más aciertan en los seis números sorteados y deben repartirse el premio.
De acuerdo con la Colorado Lottery el pozo acumulado principal, denominado jackpot prize, debe repartirse de manera equitativa entre todos los jugadores afortunados: “El premio mayor se calcula y se divide en partes iguales entre todos los boletos ganadores“.
Al respecto, la lotería explica que los funcionarios de Powerball pueden reducir el valor de los premios del Powerball y/o Power Play (incluido el premio Match 5+0), en caso de la cantidad de personas que reclamen premios supere el fondo de premios disponible para el sorteo en el que ganaron.
“En tales casos, los dólares asignados a cada nivel de premio afectado se dividirán por igual entre todos los ganadores de ese premio”, detalla Colorado Lottery.
Dos ganadores, uno de Texas y otro de Missouri, comparten el Powerball
Dos jugadores, uno de Texas y otro de Missouri, ganaron el premio mayor de Powerball de US$1787 millones. Si bien la cifra se dividirá en partes iguales, el residente de la Estrella Solitaria recibirá más dinero si los dos eligen la misma forma de pago.
Ambos ganadores pueden optar por:
- Un premio de US$893,5 millones, repartido en 30 cuotas anuales.
- Pago único de US$410,3 millones.
La diferencia entre el cobro está en los impuestos de cada estado. Texas no tiene un gravamen sobre la ganancia de la lotería, por lo que el premio se verá impactado solo por el impuesto federal del 24%. En caso de optar por el pago anualizado serán US$678,6 millones, mientras que si elige el efectivo recibirá US$311,8 millones.
Para el residente de Missouri, el panorama es diferente: tendrá que afrontar un impuesto estatal del 4%, además del impuesto federal. Por lo que, si opta por el premio anualizado, obtendrá US$643,3 millones, al tiempo que si decide cobrarlo en efectivo ganará US$295,4 millones.
La historia de un premio compartido en 2022
Aunque parece increíble, en enero de 2022 dos jugadores de California y Wisconsin eligieron las mismas seis cifras y acertaron. Los números ganadores fueron: las bolas blancas 6, 14, 25, 33 y 46, y el Powerball número 17.
Según informó el sitio oficial de Powerball, para el sorteo hubo una gran venta de boletos y el pozo acumulado había alcanzado los US$632,6 millones, con una opción en efectivo de US$450,2 millones.
En ese caso, tal como marcan las reglas, los afortunados tuvieron que compartir sus ganancias y pudieron quedarse con US$316,3 millones en anualidades o US$225,1 millones en efectivo, antes de impuestos, cada uno.
Esta no es la primera vez que se reparte un gran premio. En 2016, tres jugadores de California, Florida y Tennessee tuvieron que compartir US$1586 millones.
