Ganó el pozo histórico de Powerball en EE.UU. y revela cómo piensa gastarlo: “Es el mejor problema que tuve”

Dos boletos, vendidos en Missouri y Texas, acertaron los números del sorteo de Powerball del pasado 6 de septiembre. Uno de los afortunados ya cobró su premio y reveló: “Es el mejor problema que tuve”. El acreedor de la mitad del pozo histórico de 1787 millones de dólares eligió recibir un pago único.

Ganador del pozo histórico de Powerball reclama su premio

El jugador de Powerball de Missouri que se llevó el pozo millonario dijo que planea tomarse un descanso y disfrutar de la experiencia. “Esta victoria también le otorga el honor de haber ganado el premio más grande jamás ganado por un jugador de la Lotería de Missouri”, explicó la agencia de juegos en un comunicado.

Así anunció la Lotería de Missouri a la tienda que vendió el boleto gandor del premio mayor de Powerball X (antes Twitter) @MissouriLottery - X (antes Twitter) @MissouriLottery

El nuevo millonario, que eligió permanecer en anonimato, señaló: “Es el mejor problema que he tenido”, al describir las noches de insomnio que pasó entre el momento en que se dio cuenta de que su boleto era el ganador y el día en que hizo el viaje a las oficinas de Jefferson City para cobrar sus ganancias.

“Voy a dedicarme a mí mismo durante un año”, dijo el ganador. Explicó que por ahora desea pasar tiempo con su esposa, quien planea reducir su carga de trabajo como resultado de la victoria.

El afortunado se considera una persona hogareña. “El día perfecto es estar sentado en casa haciendo lo que hago: relajarme”. Mientras reclamó su premio en la sede de la Lotería de Missouri, precisó que aún le era difícil imaginar una victoria tan grande. “Soy millonario, multimillonario, y anoche lavé la ropa…” compartió.

Cuánto se llevó el ganador del premio mayor de Powerball

El boleto lo compró en un QuikTrip, local que recibió una bonificación de US$50.000. Fue uno de los dos tickets a nivel nacional que acertaron los seis números sorteados el 6 de septiembre, en el que cada titular ganó aproximadamente US$893,5 millones antes de impuestos. El ganador de Missouri eligió el pago único de US$410,3 millones.

Un jugador de la lotería de Missouri se llevó la mitad del premio mayor de Powerball con su boleto comprado en un QuikTrip Captura de pantalla Google Maps - Captura de pantalla Google Maps

Al dar a conocer la noticia del boleto premiado, Lester Elder, director ejecutivo de la agencia de juegos del estado, comentó: “Fue una noche de récord para la Lotería de Missouri, con el premio de US$893,5 millones como el mayor premio ganado en Missouri hasta la fecha. Supera el récord anterior de US$293,7 millones de un sorteo de Powerball celebrado en noviembre de 2012”.

La organización local también dio a conocer que gracias a las ventas del Powerball de Missouri durante la serie récord de 42 sorteos, se recaudaron aproximadamente US$16,9 millones para la educación pública de la entidad.

El ganador de Texas no ha reclamado su gran premio

El otro boleto ganador del premio mayor del Powerball se compró en Fredericksburg, ciudad ubicada en el condado de Gillespie, en Texas. El boleto ganador se vendió en Big’s 103, ubicado en el 11905 de E. U.S. Highway 290, local que puede recibir una bonificación de US$250 mil por vender el ticket, de acuerdo con la lotería local.

Los números ganadores del sorteo de Powerball del 6 de septiembre de 2025 Powerball

El ganador aún no se ha presentado para reclamar el premio, y de acuerdo con la agencia de juegos del estado, tiene 180 días a partir de la fecha del sorteo para acudir a la oficina por sus ganancias. Hasta el momento, solo se ha dado a conocer que el afortunado eligió la opción de valor en efectivo al momento de la compra del ticket.