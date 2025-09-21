Fue a lavar el auto en Chicago, compró un boleto de Powerball y ganó un millón de dólares: su esposa no le creía

Un hombre llevó a lavar su auto a una estación de servicio en Bensenville, en el área metropolitana de Chicago, Illinois. Mientras tanto, entró a la tienda para comprar un boleto de Powerball y el resultado le cambió la vida: acertó cinco números y se llevó 1 millón de dólares.

Illinois: una familia ganó US$1 millón en Powerball y planea un viaje a Disney World

La familia quedó en shock al enterarse de que el padre había acertado los cinco números ganadores de la lotería: 7, 14, 23, 24 y 60 en el sorteo del pasado 9 de agosto. Reclamaron el premio de US$1 millón usando el seudónimo “Malongo” para mantener el anonimato.

El padre de la familia acertó los cinco números de Powerball Foto de Pinterest Cyda Pereyra

En diálogo con la Lotería de Illinois, el hombre comentó que decidió jugar al Powerball “para ganar la mayor cantidad de dinero” y que reconoció los números ganadores de inmediato. “Cuando revisé los números, entendí al instante que había ganado”, sostuvo.

Por otro lado, explicó que planean dividir la recompensa y financiar la educación de sus tres hijos, pero otra parte irá para el viaje que siempre soñaron: conocer los parques de Disney. Luego, admitió: “Me sentí aliviado, pero mi esposa pensó que mentía. Entonces dijo: ‘¡Vamos a Disney World!’″.

Powerball en Illinois: la gasolinera de Bensenville que vendió boleto millonario

El boleto fue comprado en la gasolinera Exxon Mobil ubicada en 1156 South York Road en el condado de Bensenville, una pequeña ciudad de 18.000 habitantes que pertenece al área metropolitana de Chicago.

La estación de servicio donde se compró el boleto ganador GoogleMaps

Por haber vendido el ticket ganador, la sucursal de Exxon Mobil recibirá US$10.000 correspondiente, es decir, el 1% del premio total. La estación no solo vende boletos de Powerball, ya que también ofrece otros juegos patrocinados por la Lotería de Illinois como raspaditas u otros.

Cuál es el tiempo máximo para cobrar un premio de Powerball y cómo jugar

La lotería estadounidense establece que los afortunados que ganen el juego, como esta familia, deben reclamar sus recompensas en la jurisdicción en la que compraron su ticket ganador. A su vez, el estado donde lo adquirieron determina el tiempo que tienen antes de que expire.

“Las fechas de caducidad de los billetes suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta”, explica Powerball en su sitio oficial. La fecha en la que expira el premio suele encontrarse en el reverso del boleto, y en caso de que no aparezca, debe comunicarse con la lotería de su estado.

Los boletos de Powerball cuestan US$2 por jugada Archivo

Los tickets de este juego tienen un costo de US$2 por jugada. Al adquirir uno, el participante debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 correspondientes a las bolas blancas, además de un número adicional entre el 1 y el 26, que representa la bola roja dentro del sorteo.

Los sorteos de Powerball se celebran tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado. Estos eventos se llevan a cabo en la sede oficial de la lotería de Florida, donde se realizan las extracciones en un entorno controlado para garantizar transparencia y credibilidad.