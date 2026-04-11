La trampa del matasellos: el cambio del USPS que puede salirte caro en la declaración de impuestos

Un cambio técnico en las operaciones del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) puede generar consecuencias indeseables para los ciudadanos que presentan sus impuestos por correo tradicional.

Alerta por la declaración de impuestos y el cambio del Servicio Postal

El Departamento de Ingresos de Illinois (IDOR) advirtió que la modificación en el proceso de matasellos altera la validación de la fecha real de envío, lo que impacta de manera directa en el cumplimiento de los plazos legales para la temporada 2026.

Tradicionalmente, el matasellos funcionaba como prueba irrefutable del momento en que el contribuyente depositaba su documentación sobre los impuestos en una oficina postal. Sin embargo, bajo el nuevo esquema, el matasellos solo refleja la fecha de la primera operación de procesamiento automatizado.

Esto significa que si el usuario deja su sobre en un buzón o en la oficina fuera del horario de procesamiento, el sistema marcará una fecha posterior, lo que deja al contribuyente en una situación de vulnerabilidad ante posibles sanciones por presentación fuera de término.

El recordatorio del Departamento de Impuestos de Illinois sobre los cambios en la operativa del Servicio Postal (UPS) Illinois Department of Revenue

Illinois pide usar la declaración digital de impuestos

El director del IDOR, David Harris, enfatizó la necesidad de modificar los hábitos de presentación. “Recordamos a los contribuyentes este cambio para que puedan planificar adecuadamente y evitar posibles demoras”, señaló el funcionario.

El organismo recomienda enviar las declaraciones o pagos antes de lo habitual para asegurar que la documentación llegue a destino o sea procesada antes del vencimiento fijado para el miércoles 15 de abril. Si el contribuyente decide enviar los papeles cerca de la fecha límite, la autoridad sugiere solicitar un matasellos manual en la oficina, un servicio que el USPS mantiene disponible de forma gratuita a pedido del cliente. Esta marca manual sí certifica la fecha exacta en que el personal postal toma posesión del sobre.

La digitalización surge como la alternativa más segura frente a estos cambios operativos. Harris subrayó que la vía electrónica representa la opción más eficiente para garantizar el cumplimiento. “Presentar los documentos de manera electrónica sigue como la forma más sencilla para asegurarse de que la declaración o el pago se envíen a tiempo”, afirmó el director.

Realizar la declaración de impuestos a tiempo evita multas y retrasos en el reembolso (Unsplash)

El portal tax.illinois.gov permite a los usuarios acceder a opciones gratuitas y utilizar la plataforma MyTax Illinois para completar las gestiones sin los riesgos asociados al correo físico.

Además, los ciudadanos que no tienen la obligación de utilizar canales digitales tienen la opción de entregar sus declaraciones o pagos de forma presencial en las oficinas del IDOR.

En esos puntos de atención, el personal estampa una fecha de recepción que sirve como prueba válida del cumplimiento. La normativa oficial de este cambio aparece publicada en el Registro Federal bajo la referencia 90 Fed. Reg. 52883.

El IDOR recomienda revisar el índice de formularios fiscales para confirmar las fechas de vencimiento específicas para cada caso. “Planificar con antelación ayuda a prevenir problemas futuros”, concluyó Harris al insistir en que el uso de los métodos alternativos evita complicaciones innecesarias en un proceso donde la precisión temporal resulta fundamental para evitar recargos o sanciones por parte de la autoridad fiscal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.