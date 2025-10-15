Sueño cumplido: ganaron la lotería en Carolina del Norte y podrán celebrar su luna de miel tras 31 años de casados

Una pareja que nunca celebró su luna de miel finalmente podrá hacerlo, gracias a un boleto de lotería que transformó sus vidas. Cheryl Bach y su esposo ganaron 1 millón de dólares con el juego US$10 Million Spectacular y convirtieron un sueño postergado en una celebración que habían esperado durante más de 31 años.

Una pareja de Carolina del Norte gana US$1 millón y viaja de luna de miel tras 31 años

Bach, de Holly Springs, Carolina del Norte, compró un boleto de US$50 del juego US$10 Million Spectacular en una tienda Harris Teeter ubicada en los suburbios de Raleigh y, para su sorpresa, resultó ser la ganadora. “Tuve que ponerme los lentes para asegurarme de que estaba viendo bien”, dijo la mujer a la Lotería de Carolina del Norte.

Bach adquirió un boleto de US$50 del juego US$10 Million Spectacular en una tienda Harris Teeter de los suburbios de Raleigh y resultó la ganadora NC Education Lottery

Aunque Bach estuvo “temblando el resto del día” por la emoción, a su esposo le tomó unos minutos más asimilar la noticia. “Él no me creyó”, recordó Bach. “Tenía que tomar una foto para mostrárselo”.

Cuando la mujer llegó a la sede de la lotería el viernes pasado, debía elegir la modalidad de cobro de su premio: podía optar por una anualidad de US$50.000 durante 20 años o un pago único de US$600.000. Eligió la segunda opción y, tras las retenciones de impuestos estatales y federales, se llevó a casa US$430.514.

“Voy a tomarme unas vacaciones con mi esposo que, finalmente ,serán nuestra luna de miel”, reveló Bach. “Todavía no he decidido a dónde iremos”. Además de destinar parte del dinero a su viaje, planea usar el resto para pagar algunas cuentas.

Otro caso similar en Massachusetts: ganó US$1 millón y se fue a Las Vegas

Un caso similar le ocurrió a David Strickland, de 64 años, de Lakeville, Massachusetts, quien tras ganar US$1 millón en el juego US$25.000.000 Mega Money en junio, decidió finalmente tomar su primer descanso. El hombre optó por el pago en efectivo y recibió un único desembolso antes de impuestos de US$650.000, según indicó People.

Tras las deducciones por impuestos estatales y federales, Bach recibió US$430.514 Pexels

“Strickland dijo que nunca antes había tomado vacaciones, pero planea cambiar eso usando sus ganancias para un viaje a Las Vegas”, indicaron los funcionarios de la lotería.

“El boleto US$25.000.000 Mega Money incluye 11 premios instantáneos más de US$1 millón, tres bonos de US$2 millones y tres recompensas mayores de US$25 millones”, dijeron los funcionarios. “Los concursos de Segunda Oportunidad del juego incluirán hasta diez sorteos durante el período de venta”.

Cómo jugar al US$10 Million Spectacular

El juego US$10 Million Spectacular se estrenó en diciembre de 2023 con cinco premios principales de US$10 millones, 20 recompensas de US$1 millón y 20 premios de US$100 mil. Desde que se reclamó el último monto de US$10 millones, la lotería lo dio por terminado.

En diciembre de 2023 se estrenó el juego US$10 Million Spectacular, que contaba con cinco premios mayores de US$10 millones, 20 de US$1 millón y 20 de US$100 mil AP Photo: Damian Dovarganes

Para participar, se tienen que tener en cuenta las siguientes especificaciones:

Coincidir cualquiera de los números seleccionados con las cifras ganadores permite obtener el premio indicado para esa combinación.

Revelar un símbolo de “Saco de Dinero” otorga el bote correspondiente al instante.

Cuando se indica “20X” o “50X”, se multiplica la recompensa indicada por 20 o por 50, respectivamente.

Si aparece el ícono “$500”, otorga esa cantidad de manera inmediata.

Bono: al descubrir un símbolo de “Dinero”, se gana la recompensa indicada en el espacio de bonificación.