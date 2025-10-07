Ganó US$100 mil de la lotería el verano pasado y ahora se volvió millonario: “Casi me desmayo”

Shelley Suttles no podía creer su suerte: tras ganar 100 mil dólares en la lotería el pasado verano, se volvió millonario con un boleto de US$1 millón en el juego Ultimate 7s. El afortunado jugador de Bridgeport, habitual de la Lotería de Connecticut, planea usar su recompensa para pagar cuentas y apoyar a su iglesia.

Un hombre de Connecticut ganó US$1 millón en el juego de raspa y gana Ultimate 7s

Mientras realizaba unas compras en una tienda de conveniencia local, Suttles decidió probar suerte y compró un boleto de Ultimate 7s en la caja, según informó la Lotería de Connecticut. Al rascar el ticket, se dio cuenta rápidamente de que había ganado US$1 millón.

Shuttles decidió probar suerte y compró un boleto de rasca y gana Ultimate 7s en la caja de una tienda de conveniencia

“Casi me desmayo”, dijo al sorteo estatal de Connecticut mientras recordaba el momento. “Rasqué la casilla y vi US$1 millón. Nunca había visto ese monto en un cupón antes. Tomé el teléfono y le conté a mi hermana, y ella empezó a gritar. Ella tampoco podía creerlo”.

Suttles, un jugador habitual de la Lotería de Connecticut que dice disfrutar la experiencia de participar, compró su boleto ganador en Grand Package Store, ubicada en Main St., Bridgeport. La tienda recibirá un bono de US$10.000, un beneficio que la lotería estatal entrega a sus socios minoristas.

El hombre señaló que planea utilizar el dinero para pagar cuentas y apoyar a su iglesia. Sin embargo, esta no es la primera vez que Suttles consigue un premio: el pasado verano ganó US$100 mil al jugar al Cash5.

Las probabilidades generales de obtener un premio en Ultimate 7s son de 1 en 3,47, mientras que en Cash5 son de 1 en 72,1. Según la Lotería de Connecticut, este fue el último premio mayor del raspa y gana, juego que comenzó el 30 de septiembre de 2024, y ahora será concluido.

Cómo jugar al Ultimate 7s y al Cash5

Para jugar al Ultimate 7s se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

Se debe hacer coincidir cualquiera de los números del jugador con alguno de los Números Ultimate para obtener el premio indicado debajo del número coincidente.

Si aparece el símbolo “77”, se obtiene el doble del premio mostrado debajo de ese símbolo.

Si se revela el carácter “777”, se gana el triple del premio correspondiente.

En caso de que aparezca el símbolo “$100 BURST”, se otorgan US$100 de forma instantánea.

Si en cualquiera de las casillas del Bono Ultimate aparece una cantidad de premio, se adjudica ese monto.

Shuttles señaló que planea utilizar el dinero para pagar cuentas y apoyar a su iglesia Captura de pantalla @CT Lottery

Por su parte, el Cash5 es un juego de azar que ofrece un premio de hasta US$100 mil. La participación tiene un costo de US$1 por apuesta:

Puede añadirse la opción “Kicker” por US$0,50 adicionales por apuesta, lo que incrementa las probabilidades de ganar con mayor frecuencia y acceder a más niveles de premios.

Para participar, se debe completar una boleta de Cash5 al elegir cinco números diferentes del 1 al 35.

También es posible solicitar un “Quick Pick”, para que la terminal de la lotería seleccione los números de manera aleatoria.

En el modo Cash5 con Kicker, se eligen igualmente cinco números del 1 al 35, se marca la opción “YES” Kicker y se añade un número adicional, distinto a los anteriores.

Otra opción es pedir un “Quick Pick con Kicker”, en el que la terminal genera todos los números al azar.

Los boletos de Cash5 no pueden anularse; una vez impresos, no existe posibilidad de cancelación. Por eso, se recomienda revisar el ticket al momento de la compra para confirmar que coincida con la selección elegida.

Otro ganador de US$1 millón en el juego Ultimate 7s

Un residente de Ansonia también se llevó US$1 millón en el juego de raspa y gana Ultimate 7s en junio de este año, según informó CT Insider. El boleto fue adquirido en Big Daddy Food Mart y la recompensa fue reclamada el mismo día en que un ciudadano de Guilford cobró un ticket de US$500.000 de la Lotería de Connecticut.

Con el premio obtenido por Shuttles, el juego Ultimate 7s, que comenzó en septiembre de 2024, se da por concluido CT Lottery

Este hombre fue el segundo participante en reclamar un premio mayor de este juego, de acuerdo con la página oficial de Ultimate 7s. El primer bote principal fue reclamado por un residente de Meriden en octubre de 2024.