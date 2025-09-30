Luna de cosecha, conjunción de Mercurio y Marte: calendario astronómico del mes de octubre 2025

El cielo de octubre ofrecerá numerosos eventos astronómicos destacados, como la Luna de cosecha y la conjunción de Mercurio y Marte. Para disfrutar de estas apariciones nocturnas es necesario tener en cuenta el calendario astronómico del mes.

Calendario astronómico de octubre 2025

La galaxia de Andrómeda alcanzará su punto más alto en el cielo nocturno el 2 de octubre, alrededor de la medianoche. Será visible a simple vista en cielos muy oscuros, aunque con binoculares o un telescopio resulta más fácil de detectar, informó National Geographic.

En octubre se podrán observar varios eventos astronómicos en el cielo a simple vista (Unsplash/Jeremy Thomas)

Esa misma noche, el planeta enano Ceres se situará frente al Sol desde la Tierra y alcanzará su máximo brillo.

5 de octubre: la Luna y Saturno

La Luna y Saturno estarán separados por unos 3,33 grados y alcanzarán su punto más alto alrededor de la medianoche. Saturno se desplazará de este a oeste, en un movimiento retrógrado que finalizará el 27 de noviembre.

6 de octubre: Luna cerca de Saturno y superluna

El 6 de octubre, la Luna, iluminada al 98%, estará cerca de Saturno y Neptuno. Se podrá observar a simple vista o con binoculares en la constelación de Piscis, destacó Star Walk.

Ese día la Luna alcanzará el punto más cercano a la Tierra en su órbita elíptica. Será una superluna, que aparece hasta un 14% más grande y un 30% más brillante.

En octubre ocurrirá un fenómeno lunar que solo sucederá en tres ocasiones en 2025 (Unsplash/Igor Omilaev)

7 de octubre: Luna llena, superluna

La Luna llena de cosecha, o superluna, se verá el 7 de octubre. Aunque la fase llena dura solo un instante, se la puede apreciar completamente iluminada un día antes y un día después, según The Sky Live.

Esta superluna será un 6,6% más grande y un 13% más brillante que una luna llena habitual.

8 de octubre: lluvia de meteoros Dracónidas

Entre el 6 y el 10 de octubre, la Tierra atravesará la estela de escombros del cometa 21, lo que provocará la lluvia de meteoros Dracónidas. Su actividad máxima está prevista para la noche del 8 de octubre.

La lluvia de las Dracónidas se podrá apreciar del 6 al 10 de octubre, pero su punto máximo será el 8 el día de máxima actividad (Dracónidas/Archivo)

10 de octubre: Luna cerca de las Pléyades

Ese día, la Luna, iluminada al 88%, se ubicará cerca del cúmulo estelar de las Pléyades. El resplandor lunar opacará las estrellas más tenues, aunque las más brillantes aún serán visibles, consignó National Geographic.

Las Pléyades, también conocidas como Messier 45 (M45) o las Siete Hermanas, forman un cúmulo abierto de estrellas.

13 de octubre: Luna cerca de Júpiter

La Luna, con un 58% de iluminación, estará cerca de Júpiter. Podrá observarse a simple vista o con binoculares en la constelación de Géminis.

15 de octubre: la Galaxia del Triángulo

La galaxia del Triángulo se elevará en el cielo nocturno el 15 de octubre. También conocida como Messier 33, es la tercera más grande del Grupo Local, después de Andrómeda y la Vía Láctea, señaló Star Walk.

La Galaxia del Triángulo es la tercera más grande después de Andrómeda y la Vía Láctea (Instagram/@diariodelluniverso)

19 de octubre: Luna cerca de Venus y Mercurio cerca de Marte

Ese día, la Luna, con apenas un 3% de iluminación, se encontrará cerca de Venus, visible a simple vista en la constelación de Virgo.

Esa misma jornada, Mercurio se ubicará cerca de Marte. Será más fácil observarlos con binoculares en la constelación de Libra.

20-21 de octubre: lluvia de meteoros Oriónidas

Las Oriónidas son una lluvia de meteoros de intensidad media capaz de mostrar ráfagas de gran actividad. Las condiciones serán ideales, ya que coincidirán con la luna nueva.

Se podrán ver desde la medianoche hasta el amanecer, según National Geographic.

Las Oriónidas son de las lluvias de meteoros más visibles en todo el año y tendrán lugar entre el 20 y 21 de octubre (Oriónidas/Archivo) 123rf

21 de octubre: Luna nueva

La Luna nueva ocurrirá el 21 de octubre, con su cara iluminada de espaldas a la Tierra. Es el mejor momento para observar las estrellas, ya que no habrá interferencia de la luz lunar.

23 de octubre: Luna cerca de Marte y Mercurio

Ese día, la Luna, iluminada en un 4%, se encontrará cerca de Marte y Mercurio.

29 de octubre: máxima elongación de Mercurio

Mercurio alcanzará su mayor separación del Sol el 29 de octubre. Este fenómeno, llamado máxima elongación, será el mejor momento para observar el planeta hacia el oeste al anochecer, poco después del atardecer.