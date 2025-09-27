Luna de miel, rechazo y recuperación: las tres etapas de los migrantes en EE.UU. y cómo pueden superar el choque cultural

Al mudarse a Estados Unidos, muchas personas experimentan lo que se conoce como choque cultural, un fenómeno que puede generar desde entusiasmo inicial hasta frustración y cansancio. El idioma, costumbres, valores, clima y hasta la comida resultan ser distintos, y la adaptación suele desarrollarse en tres etapas clave que marcan el camino hacia el equilibrio.

Cómo influye la cultura en la adaptación en el extranjero

Según la oficina gubernamental Exchange Programs, el grado de choque cultural depende de varios factores:

Duración de la estancia en el extranjero.

Flexibilidad .

La tolerancia a la ambigüedad.

El nivel de diferencia entre la cultura de origen y la receptora.

La experiencia previa en otros países.

Expectativas con las que se inicia el proceso.

Este fenómeno constituye una parte normal de los estudios o estancias en el exterior y refleja la vivencia de las diferencias entre la costumbre estadounidense y la del país de origen.

El choque cultural puede manifestarse a través de sentimientos de nostalgia, tristeza, confusión, frustración, irritabilidad e incluso cansancio físico Freepik

La adaptación a una nueva sociedad suele desarrollarse en tres etapas comunes. Algunas personas atraviesan este proceso con mayor rapidez y menor nivel de estrés, mientras que otras lo experimentan con mayores dificultades. Entre los síntomas del choque cultural pueden presentarse nostalgia por el hogar, depresión, sensación de desorientación, frustración, irritabilidad y fatiga.

Las tres fases que se atraviesan en el choque cultural

Las fases que se atraviesan al mudarse a Estados Unidos son:

Fase 1 - La luna de miel

Durante este período inicial, los participantes suelen sentirse entusiasmados por comenzar su nueva experiencia. Existe una apertura a probar cosas nuevas y a explorar el país.

En la primera etapa del choque cultural, las personas suelen experimentar entusiasmo al iniciar su nueva experiencia Freepik

Fase 2 - El rechazo

Es usual que las personas extrañen sus formas habituales de afrontar la escuela, el trabajo, las relaciones y la vida cotidiana. Puede presentarse la necesidad de estudiar durante más horas que los compañeros debido a las diferencias de idioma.

En esta fase se experimenta nostalgia por el hogar y cierta preferencia por la vida anterior. También pueden aparecer frustración, enojo, ansiedad o incluso depresión.

La motivación disminuye y algunas personas sienten el impulso de aislarse de sus nuevos amigos. En ciertos casos, se contempla la posibilidad de regresar a casa antes de completar un programa, grado académico o investigación.

En la segunda etapa, es común sentir nostalgia por el hogar y cierta inclinación hacia la vida anterior Freepik

Fase 3 - La recuperación

Con el tiempo, es posible que la adaptación al nuevo entorno se vuelva más satisfactoria. Las actitudes y emociones hacia la vida en el extranjero tienden a mejorar, aunque es probable que no se alcance el nivel de entusiasmo inicial.

Las personas pueden mostrarse más relajadas, recuperar la autoconfianza y disfrutar de la vida en el extranjero. Los obstáculos que se presentaron en etapas anteriores suelen resolverse con mayor facilidad.

Cómo aliviar los síntomas del choque cultural

El choque cultural no es permanente y se pueden seguir diferentes consejos para afrontarlo.