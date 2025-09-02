Tiene 31 años, se mudó de Los Ángeles a Lisboa y solo trabaja 20 horas a la semana: “Aquí me siento en paz”

La estadounidense Kaitlin Wichmann trabajaba en una agencia de marketing a tiempo completo en la ciudad de Santa Mónica, Los Ángeles, pero no era completamente feliz y decidió abandonar Estados Unidos. Así, se mudó a Lisboa, Portugal, y hoy trabaja solo 20 horas a la semana de manera independiente. “Me siento más feliz y en paz aquí”, afirmó.

Abandonó su empleo en Estados Unidos y se mudó a Portugal

Originaria de Manhattan, Kansas, Kaitlin Wichmann vivía en Los Ángeles, California, cuando decidió emigrar. A pesar de que podía disfrutar de la vista del mar mientras trabaja en una agencia de marketing en Santa Mónica, sentía que algo le faltaba.

Kaitlin Wichmann se cansó de trabajar tiempo completo en Los Ángeles y decidió abandonar Estados Unidos Captura video YouTube: CNBCMakeIt

“Todos los días, al llegar a mi trabajo, estacionar en el mismo lugar, ir al mismo escritorio, miraba la misma pared y pensaba: ‘Tiene que haber algo más en la vida que esto’”, recordó Wichmann en declaraciones a CNBC Make It.

Además de su empleo con la agencia, la joven comenzó a realizar trabajos independientes y cuando logró armar su cartera de clientes propios decidió renunciar. “Cuando uno trabaja tanto, simplemente no lo disfruta. Me di cuenta de que si quería dar el salto y dejar un trabajo de tiempo completo, no podría hacerlo en Los Ángeles”, explicó.

Wichmann abandonó Estados Unidos en 2019 y se mudó a lugares con costos de vida más bajos. Primero se instaló en Bali, Indonesia, luego vivió Chiang Mai, Tailandia; pasó unas semanas en Vietnam; y dos meses más en Buenos Aires, Argentina.

Con la pandemia por el Covid-19 regresó a Kansas, pero en 2021, con la reapertura de fronteras, decidió volver a emigrar. Recordó que en uno de sus viajes había conocido Lisboa y, atraída por la playa, el clima, su gran comunidad internacional eligió mudarse allí.

Así, la joven solicitó una visa de ingreso pasivo D7, de cuatro meses, que le permitió asentarse en Portugal. Ya en el país europeo pidió la residencia por dos años. En 2022 el gobierno portugués lanzó una visa D8 para trabajadores independientes y Wichmann pudo renovar su visado en 2023 para permanecer en el territorio.

Al llegar, el principal choque cultural fue aprender el idioma. “Inmediatamente, tomé clases en una universidad para aprender portugués”, explicó la estadounidense y remarcó que rápidamente ganó confianza para manejarlo.

Cómo es la vida de la estadounidense en Portugal

Ahora, a sus 31 años, la vida de Wichmann es similar a lo que planificó: vive en Lisboa, es freelancer en marketing digital, con clientes estadounidenses y portugueses, y tiene su propio horario laboral de alrededor de 20 horas semanales.

“Definitivamente, me siento más feliz y en paz aquí, amo la cultura portuguesa, los vecinos y amo a todos mis amigos de aquí”, remarcó Wichmann.

Kaitlin Wichmann trabaja como freelance, con clientes portugueses y estadounidenses, y gana US$7000 al mes Captura video YouTube: CNBCMakeIt

La joven gana alrededor de US$7000 al mes, aunque explicó que sus ingresos pueden variar entre US$2400 y US$12.000 mensuales. Su meta siempre son los US$3000. Trabaja con cinco o hasta diez clientes.

“Mucha gente dice: ‘¡Guau, tienes mucho tiempo libre!’, pero yo realmente dedico esas horas a proyectos que me apasionan“, explicó sobre los momentos en los que no trabaja.

Según comentó, en sus horas de descanso juega al tenis y al pádel, toma clases de portugués y suele ir a la playa o viajar con su novio. Incluso, eligió el barrio en el que vive porque puede llegar a pie al centro de Lisboa, que tiene muchos restaurantes, cafés y otras actividades para disfrutar.

Lo que extraña de Estados Unidos y por qué elige quedarse Portugal

La estadounidense señaló que lo único que extraña de EE.UU. es la facilidad para adquirir cosas. “La rapidez con la que puedes recibir en tu puerta cualquier cosa que quieras”, describió.

La joven aseguró que planea quedarse en Portugal y comprar una casa allí Captura video YouTube: CNBCMakeIt

Sin embargo, hoy elige Portugal por encima de cualquier otro lugar. “Cuando me mudé a Lisboa, Portugal, mi plan era vivir aquí al menos cinco años y luego decidir adónde quería ir, pero no me veo mudándome a ningún otro lugar, al menos fuera de Portugal. Me gusta mucho estar aquí”, sostuvo.

Wichmann explicó que sus metas a largo plazo son pagar sus cuentas y quizás comprar una casa en Portugal con su novio.

Mientras que el trabajo es solo un medio para vivir su vida. “Cuando vivía en Los Ángeles, mi vida giraba prácticamente en torno al trabajo. Ahora, mi vida gira en torno a mi vida, con el trabajo disperso”, concluyó.