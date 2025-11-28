Luna Fría de diciembre en EE.UU.: cuándo y a qué hora será visible la última Superluna de 2025

La Luna llena de diciembre recibe el nombre de Luna Fría y es la última Superluna del año, por lo que muchos aficionados de la astronomía agendan la fecha de registro para poder observarla en todo su esplendor. Este 2025, ocupará el cielo nocturno durante la primera semana del último mes del año.

Cuándo y a qué hora ver la Superluna de 2025

La Luna Fría se registrará el próximo jueves 4 de diciembre y podrá observarse desde Estados Unidos y otras partes del mundo, sin necesidad de instrumentos especiales, según Star Walk.

En diciembre de 2025 se registrará la última Superluna del año y podrá observarse a simple vista (Archivo) Reuters

El satélite natural alcanzará su fase llena completamente a las 23.14 GMT, cuando esté completamente en oposición al Sol.

Aunque para el ojo humano, el disco lunar podrá observarse aparentemente lleno y brillante desde una noche antes y hasta una noche después de la fecha mencionada, es decir, el 3 y 4 de diciembre de 2025.

Guía de observación de la Luna Fría 2025

Ver la Superluna de diciembre de 2025 es una tarea sencilla, ya que solo se necesita mirar hacia arriba y prestar atención al objeto más grande y más brillante que existe en el cielo nocturno, de acuerdo con la NASA.

La Luna Fría podrá verse desde casi todo el mundo, aunque con mayor intensidad en el hemisferio norte y a simple vista será posible notar detalles como los mares grises oscuros de su superficie, que están compuestos por lava enfriada.

La Superluna de diciembre de 2025 también es conocida como Luna Fría y es más grande que las lunas llenas habituales (Pexels/PeterdeVink)

Si se desea, la persona podrá emplear el uso de herramientas como binoculares o telescopios, este aumento le permitirá identificar con mayor precisión todas las características del satélite de la Tierra, como los cráteres y las montañas lunares.

Para quienes no puedan observar la Luna llena de diciembre por las condiciones del clima, existen canales en los que transmiten las imágenes captadas por diferentes telescopios, como los Robóticos de Micro Observatory.

Calendario lunar de diciembre de 2025

Las diferentes fases que atravesará la Luna y sus fechas exactas de cambios, según el sitio Time and Date son:

Jueves 4 de diciembre: Luna llena

Jueves 11 de diciembre: cuarto menguante

Viernes 19 de diciembre: Luna nueva

Sábado 27 de diciembre: cuarto creciente

La Superluna de diciembre es la última del año y estará acompañada de otros eventos astronómicos del mes, como el pico de la lluvia de meteoros Gemínidas, del 13 al 14 de diciembre, y el pico de la lluvia de meteoros Úrsidas, del día 22 al 23.

La Luna llena de diciembre de 2025 es una de las tres Superlunas del año, que se registraron de forma consecutiva (Archivo) Bethan Humphreys

Las tres Superlunas que iluminaron 2025

Este 2025 se registraron tres Superlunas consecutivas en los meses de octubre, noviembre y diciembre, de acuerdo con National Geographic.

Las Lunas llenas que reciben este nombre son más grandes que las habituales y cuando completan su fase coinciden con el momento del perigeo, que significa que el satélite se encuentra a aproximadamente 356 mil kilómetros de distancia del planeta, es decir, su punto más cercano a la Tierra.

Esto crea un efecto en el que la Superluna luce un 14% más grande y más de 30% más brillante que en otros momentos del año, aunque a simple vista el cambio luce más sutil que cuando se realizan las comparaciones con fotografías.

Las lunas llenas en el momento perigeo durante 2025 son tres, la primera se registró el pasado 6 de octubre y recibió el nombre de Luna de Cosecha, la segunda tuvo lugar el 5 de noviembre y fue llamada Luna de Castro, mientras que la del 4 de diciembre recibe el nombre de Luna Fría.

En 2026, enero será el mes que recibirá a la primera Superluna del año, el día 3, por lo que se registrarán cuatro Superlunas consecutivas que pueden ser observadas desde diferentes partes del mundo.