Luna Fría y lluvia de meteoros Gemínidas: los fenómenos astronómicos de diciembre de 2025 en EE.UU.

Expertos en astronomía han compartido los mejores consejos de observación de los fenómenos astronómicos que tendrán lugar en diciembre de 2025. Desde Estados Unidos, serán visibles la Luna Fría y una de las lluvias de meteoros más impresionantes del año, además de otros eventos registrados en el calendario astral.

Cuándo y cómo ver la Luna Fría de diciembre 2025

La Luna Fría de diciembre de 2025 es la última de las tres Superlunas del año y tendrá lugar el próximo jueves 4 de diciembre, según National Geographic.

La Luna Fría de 2025 tendrá lugar el próximo jueves 4 de diciembre y es una de las tres Superlunas del año (Archivo/iStock)

Se trata de la fase llena lunar, que recibe el nombre de Luna Fría por su cercanía con el inicio del invierno en el hemisferio norte, y algunas culturas la consideran como un faro durante las noches más oscuras del año.

Expertos mencionan que ver esta y cualquier Superluna es muy sencillo, solo se requiere salir a la intemperie tras la puesta del Sol y dirigir la vista hacia el Este.

Aunque no se requiere de instrumentos especiales para observar la Luna Fría, el uso de binoculares o un telescopio comercial, ayudarán a contemplarla detalladamente, ya que la superficie lunar esconde cráteres, montañas y mares de lava solidificada.

Qué son los meteoros Gemínidas y cuándo verlos desde EE.UU.

Otro de los eventos astronómicos que tendrán lugar en diciembre de 2025 son los meteoros Gemínidas, que según Astronomía IGN pueden verse cada año durante varios días del mes en todo el hemisferio norte.

El radiante de las Gemínidas está en la constelación de Géminis, aunque pueden verse en todo el cielo (astronomia.ign)

Este 2025, las también llamadas estrellas fugaces, podrán verse del 4 al 17 de diciembre, aunque su pico será los días 13 y 14, cuando se espera una actividad de hasta 150 meteoros por hora.

Para observar este fenómeno astronómico se recomienda mirar al cielo durante las fechas mayor actividad de los meteoros. En el caso de las Gemínidas, su radiante se encuentra por encima del horizonte.

Esta lluvia de estrellas es un caso peculiar, ya que se descubrió que su origen es el asteroide Faetón, que se cree se trata de un cometa extinto que desprendió a las Gemínidas cuando aún tenía actividad. Otros consejos para la observación de este fenómeno astronómico son:

Elegir un lugar que permita contemplar el cielo oscuro , lejos de las luces artificiales

, lejos de las luces artificiales Observar desde un lugar con pocos obstáculos a la vista , tales como montañas, árboles, edificios, entre otros.

, tales como montañas, árboles, edificios, entre otros. No utilizar instrumentos ópticos que limiten el campo de visión.

que limiten el campo de visión. Las Gemínidas provienen de la constelación de Géminis , pero pueden verse desde cualquier parte del cielo.

, pero pueden verse desde cualquier parte del cielo. Es mejor dirigir la mirada en posición opuesta a la Luna .

. Lo más cómodo es recostarse o sentarse y esperar a que la vista se acostumbre a la oscuridad.

Todos los fenómenos astronómicos de diciembre 2025 en EE.UU.

La Luna Fría y la lluvia de meteoros Gemínidas no son los únicos fenómenos astronómicos que tendrán lugar en diciembre de 2025. Según el calendario de Starwalk, los amantes de los astros también podrán observar los siguientes eventos:

El solsticio de diciembre marca el inicio del invierno astronómico en el hemisferio norte de la Tierra (Archivo) Marca

4 de diciembre: Luna cerca de las Pléyades

4 de diciembre: Luna Fría o Superluna

7 de diciembre: Mercurio en la mayor elongación oeste

7 de diciembre: Luna cerca de Júpiter

13-14 de diciembre: Pico de la lluvia de meteoros Gemínidas

20 de diciembre: Luna Nueva

21 de diciembre: Solsticio de diciembre

22-23 de diciembre: Pico de la lluvia de meteoros Úrsidas

27 de diciembre: Luna cerca de Saturno

27 de diciembre: Luna cerca de Neptuno

31 de diciembre: Luna cerca de las Pléyades

Algunos de los eventos más destacables del último mes de 2025 son el Solsticio de invierno, que tendrá lugar el 21 de diciembre y marca el primer día del invierno astronómico. Mientras que la lluvia de meteoros Úrsidas experimentará su pico del 22 al 23 del mismo mes, y producirá hasta 10 estrellas fugaces por hora.