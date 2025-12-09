El volantazo de María Elvira Salazar y su dardo contra la propuesta de Trump que divide a los cubanos en Florida

La reciente decisión del gobierno de Donald Trump de pausar todas las solicitudes migratorias de ciudadanos de 19 países considerados de “alto riesgo” abrió una inesperada grieta política en Florida. La congresista por Miami, María Elvira Salazar, una de las voces cubanoamericanas más influyentes del sur del llamado “estado del sol”, se desmarcó públicamente de la Casa Blanca al calificar la nueva política como “antiamericana” (en inglés, “Un-American”).

María Elvira Salazar critica la política migratoria de Trump y la tilda de “antiamericana”

La declaración de la legisladora a Miami Herald encendió un debate interno entre los propios republicanos locales, que tradicionalmente acompañaron las posturas más duras en materia migratoria de la administración Trump.

María Elvira Salazar calificó la medida de Donald trump de "antiamericana" Collage: X (@RepMariaSalazar) - (AP Foto/Mark Schiefelbein)

El punto de quiebre llegó tras la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de pausar todas las solicitudes migratorias de ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y otros 16 países considerados “de alto riesgo”.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) emitió la directiva después del tiroteo en Washington D.C. que dejó dos guardias nacionales muertos. La acción afectó desde peticiones de residencia permanente hasta ceremonias de ciudadanía.

Además, paralizó todos los pedidos de asilo, sin importar el origen del solicitante. Por eso, Salazar no dudó en calificar la medida como un “castigo colectivo” que penaliza “a los inocentes por los pecados de los culpables” y la calificó de “antiamericana”.

“Congelar los procesos de asilo, residencia y ciudadanía no es la respuesta. Castiga a inmigrantes trabajadores y cumplidores de la ley que siguieron todos los pasos del proceso legal”, dijo la republicana. Según la congresista, ya existen mecanismos suficientes para detectar amenazas y deben usarse sin paralizar el sistema.

Tras la medida, se le cancelaron sus turnos de naturalización a migrantes a los que le faltaba únicamente ese paso Imagen modificada por IA de Freepik - Imagen modificada por IA de Freepik

Cómo se dividieron los republicanos de Miami tras la nueva política migratoria del DHS

La postura de Salazar contrastó con la reacción de sus colegas republicanos de Miami, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez. En una declaración conjunta, ambos evitaron criticar a Trump y pusieron el foco en el expresidente demócrata Joe Biden, destacó El Diario NY.

Según su mensaje, la nueva política sería consecuencia del “abandono temerario de la seguridad fronteriza” y de la “inexistente verificación” durante la gestión anterior. “Durante cuatro años, nuestras advertencias urgentes fueron ignoradas. Hoy, lamentablemente, estamos lidiando con las consecuencias”, señalaron.

Cómo afecta a los migrantes en Florida la pausa a trámites migratorios de 19 países

Mientras el debate político crece, la tensión aumenta entre inmigrantes del sur de Florida. Abogados consultados por Miami Herald advirtieron que la suspensión llega en un momento crítico: la región ya padecía largos retrasos en entrevistas de asilo, trámites de residencia y ceremonias de naturalización.

Paralelamente, Florida sufre grandes demoras en todos los trámites migratorios como entrevistas de asilo, trámites de residencia y ceremonias de naturalización X @USCIS

Más de 1 millón de personas de Cuba, Venezuela y Haití perdieron protecciones legales este año tras la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y el permiso humanitario, implementados durante la administración Biden.

Muchos habían recurrido al asilo u otros mecanismos, como el Acta de Ajuste Cubano (Cuban Adjustment Act), para intentar regularizar su situación.

La nueva orden del DHS golpeó de lleno a quienes estaban a un paso de convertirse en ciudadanos estadounidenses. Residentes de origen cubano, haitiano y venezolano se enteraron de que sus ceremonias, programadas para esta misma semana, habían sido canceladas sin fecha de reprogramación.