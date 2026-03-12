Es oficial en Texas: cuándo inicia el Spring Break 2026 que se extenderá de Houston a Dallas

El Spring Break 2026 en Texas tiene lugar en la tercera semana de marzo. Este período es compartido, que va del 16 al 20 de marzo, coincide con otros estados del sur, como Florida y Oklahoma, lo que convierte a la región en uno de los focos de mayor actividad turística durante el receso escolar de primavera.

Cuándo empieza el Spring Break 2026 en Texas

Las fechas de las vacaciones de primavera corresponden al calendario adoptado por la mayoría de los distritos escolares del estado. Sin embargo, cada uno define su propio calendario académico, por lo que se recomienda verificar las fechas exactas con la institución correspondiente antes de planificar cualquier viaje.

El receso escolar en Texas se dará del 16 al 20 de marzo Imagen compuesta

A diferencia de estados del noreste como Nueva York o Nueva Jersey, que ubican su receso entre el 30 de marzo y el 3 de abril, Texas adelanta sus vacaciones a mediados de mes, desde el 16 al 20, en línea con las temperaturas ya favorables para el turismo costero en esa época.

Destinos más populares en Texas durante el Spring Break

South Padre Island es el destino costero más buscado de Texas durante el Spring Break. La isla, ubicada en el extremo sur del estado, concentra una oferta de playas, eventos y actividades orientadas tanto a estudiantes universitarios como a familias con niños.

Más allá de la costa, ciudades como San Antonio y Austin también registran un aumento en la afluencia de visitantes. Los parques temáticos, museos y actividades al aire libre se posicionan como alternativas para quienes prefieren evitar las playas.

Según el Houston Chronicle, los aeropuertos de Texas esperan recibir más de 2,2 millones de pasajeros durante el período clave del Spring Break. El Aeropuerto Internacional de San Antonio es uno de los que mayor incremento de tráfico proyecta.

Consejos para viajar en Texas durante el Spring Break 2026

El Aeropuerto Internacional de San Antonio publicó una serie de recomendaciones para los pasajeros que viajen durante el receso. Las sugerencias apuntan a reducir demoras y mejorar la experiencia en los terminales:

Consultar las normas de la TSA (Administración de Seguridad en el Transporte) sobre líquidos, alimentos y dispositivos electrónicos antes de llegar al aeropuerto.

(Administración de Seguridad en el Transporte) sobre líquidos, alimentos y dispositivos electrónicos antes de llegar al aeropuerto. Llegar con al menos dos horas de anticipación para vuelos nacionales, y tres horas para vuelos internacionales.

para vuelos nacionales, y tres horas para vuelos internacionales. Asegurar los vehículos en los estacionamientos: cerrar con llave y no dejar objetos de valor a la vista.

La organización Airlines for America (A4A) proyecta que 171 millones de viajeros volarán en Estados Unidos entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2026, lo que representa un aumento del 4% respecto al año anterior. Eso equivale a un promedio de 2,8 millones de pasajeros por día durante ese período.

Reservar con anticipación es clave para acceder a tarifas convenientes, especialmente en destinos costeros como South Padre Island, donde la demanda de alojamiento se dispara en la semana del 16 al 20 de marzo.

Spring Break 2026: qué esperar en los aeropuertos de Texas

El sistema aeroportuario de Texas es uno de los más activos del país. Durante el Spring Break, los terminales de Houston, Dallas-Fort Worth, San Antonio y Austin concentran miles de viajeros que parten hacia destinos nacionales e internacionales.

Las autoridades aeroportuarias recomiendan monitorear el estado de los vuelos a través de las aplicaciones oficiales de las aerolíneas y llegar con tiempo suficiente para completar los controles de seguridad sin apuros, especialmente los fines de semana que rodean el inicio del receso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.