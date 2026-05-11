Es oficial: qué se sabe del fallo de la Corte Suprema sobre los nuevos distritos electorales en Virginia

La Corte Suprema de Virginia anuló el referéndum sobre redistribución electoral y dejó sin efecto los nuevos mapas aprobados. A partir del fallo del máximo tribunal estatal, las elecciones de noviembre se llevarán a cabo con el esquema vigente desde 2021.

Por qué la Corte Suprema de Virginia anuló el referéndum sobre distritos electorales

La mayoría de los jueces concluyó que la legislatura avanzó con la reforma fuera de los plazos establecidos en el Artículo XII de la Constitución de Virginia. Según el fallo judicial, la aprobación inicial de la enmienda ocurrió cuando ya estaba en marcha el período de votación anticipada para las elecciones legislativas.

Los nuevos mapas electorales de Virginia no se aplicarán tras la resolución de la Corte Suprema estatal Pat Sullivan - AP

Para la Corte, el concepto de “elección general” incluye tanto la jornada electoral como el proceso previo de emisión anticipada de votos. Bajo esa interpretación, el tratamiento legislativo posterior al inicio del sufragio afectó la validez constitucional del procedimiento.

El máximo tribunal estatal indicó que esa irregularidad comprometió la integridad del proceso y dejó sin efecto el referéndum celebrado en abril, pese a que la opción afirmativa había obtenido mayoría.

“Esta violación socava irreparablemente la integridad del voto del referéndum resultante y lo declara nulo y sin efecto“, dijo el juez D. Arthur Kelsey en el fallo emitido por la Corte Suprema de Virginia publicado el 8 de mayo. Además, el magistrado dijo explícitamente cuáles serán los criterios para las próximas elecciones: “Los mapas de distritos del Congreso emitidos por este Tribunal en 2021 siguen siendo los mapas rectores para las próximas elecciones al Congreso“, afirmó.

Qué pasará con los mapas electorales en Virginia

Tras la decisión judicial, los nuevos distritos impulsados por la mayoría demócrata quedaron anulados. En consecuencia, Virginia utilizará nuevamente el mapa aprobado por la Corte Suprema estatal en 2021.

Ese esquema había sido presentado como un modelo sin orientación partidaria y continuará vigente para las elecciones legislativas previstas para el 3 de noviembre. Las proyecciones previas señalaban que el nuevo mapa podía modificar de forma considerable la representación política del estado en el Congreso estadounidense.

De acuerdo con estimaciones difundidas durante el debate legislativo, la redistribución anulada habría permitido al Partido Demócrata pasar de seis a diez bancas sobre un total de 11 escaños.

La reacción de Spanberger tras la anulación de los nuevos mapas de distritos electorales

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, cuestionó la resolución y recordó que más de tres millones de personas participaron del referéndum. Aun así, pidió concentrar la atención en las elecciones de noviembre.

“Estoy decepcionada por la decisión de la Corte Suprema de Virginia, pero mi enfoque como gobernadora será garantizar que todos los votantes tengan la información necesaria para hacer oír sus voces en las elecciones de medio término“, señaló la mandataria en su cuenta de X.

El rediseño electoral impulsado por Spanberger, que recibió la aprobación del electorado en abril, no podrá aplicarse en Virginia debido a un reciente fallo de la Corte Suprema Imagen compuesta

Desde el Partido Republicano, dirigentes nacionales consideraron el fallo como un respaldo a los límites constitucionales sobre la redistribución de distritos. Donald Trump celebró públicamente la decisión y sostuvo que la Corte había frenado una maniobra partidaria.

“Gran victoria para el Partido Republicano y para EE.UU. en Virginia. El tribunal supremo acaba de anular la terrible manipulación electoral de los demócratas”, publicó en Truth Social.

Cómo fueron los resultados del referéndum anulado en Virginia

El Departamento de Elecciones de Virginia informó que la propuesta había sido aprobada con 1.604.276 votos a favor y 1.499.393 en contra. La diferencia final fue de poco más de 104.000 sufragios.

La participación superó los tres millones de votantes y mostró diferencias marcadas entre regiones urbanas y rurales. En condados como Arlington predominó el respaldo a la reforma, mientras que en otras zonas el rechazo superó ampliamente el 70%.

Sin embargo, tras la sentencia del 8 de mayo, la junta electoral estatal no tomará nuevas medidas vinculadas al referéndum y los resultados quedarán en condición extraoficial.