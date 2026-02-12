¿Malas noticias para México? El Estadio Azteca no llegará al 100% al Mundial y hay dudas por el partido inaugural

A pocos meses del Mundial 2026, la remodelación de una de las sedes mexicanas enfrenta retrasos. En un recorrido reciente, el dueño del Estadio Azteca en la Ciudad de México reconoció que el recinto no estará totalmente listo para junio de este año, a pesar de haber sido elegido como el escenario de la inauguración del campeonato compartido entre México, Estados Unidos y Canadá.

Remodelación del Estadio Azteca no estará lista para el Mundial 2026

El Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Banorte, es un recinto histórico para el futbol. El sitio ha albergado 19 partidos y dos finales de la Copa del Mundo, de acuerdo con la FIFA; sin embargo, ahora corre el riesgo de perderse la inauguración del Mundial 2026 por los retrasos en su remodelación.

Emilio Azcárraga, dueño del Estadio Azteca, confirma retrasos en la remodelación

Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Ollamani (empresa propietaria del Estadio Azteca), declaró que el inmueble no estará 100 por ciento listo para el Mundial 2026, pues todavía faltan muchos trabajos por concluir, por lo que la remodelación continuará después de que termine el certamen.

El empresario explicó que el proyecto consta de tres etapas y dijo confiar en que los encargados terminarán las primeras dos a tiempo, para que el recinto pueda albergar los cinco partidos mundialistas que ya tiene agendados.

En las nuevas gradas del estadio predominan las butacas rojas, alternadas con blanco y gris (Instagram/@grupoollamani)

“Los constructores dicen que sí. Yo no soy experto. Tenemos una junta cada semana. Les dije que no veo que se cumplan las fechas. Hubo mucha dificultad al principio, pero ahora todo ha estado más tranquilo. Las obras iniciales fueron importantes y había tensiones y señalamientos”, aseguró Azcárraga Jean a diversos medios después de un recorrido por el lugar.

Etapas clave para la remodelación del Estadio Azteca para la Copa del Mundo

De acuerdo con lo mencionado por el dueño del Estadio Azteca, la primera etapa deberá concluir antes del 28 de marzo. En esta fecha se disputará el partido amistoso entre México y Portugal, el cual ha generado altas expectativas por la posible presencia de Cristiano Ronaldo.

Emilio Azcárraga Jean tiene constante comunicación con los altos mandos de la FIFA (X/@eazcarraga)

Después de ese compromiso, los trabajos continuarán con una segunda fase que deberá estar terminada antes del 11 de junio, fecha en la que se realizará la ceremonia inaugural del Mundial 2026 y el primer partido de la Copa del Mundo entre México y Sudáfrica.

Una vez concluido el torneo, comenzará la tercera y última etapa, sin fecha exacta de finalización, que incluirá mejoras en el estacionamiento, entre ellas la renovación del alumbrado.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México informó que continúa con los trabajos para mejorar la imagen de las calles aledañas al estadio: se colocarán más postes de luz, se renovará el asfalto de la avenida principal, se instalará una ciclovía y se optimizará el sistema de drenaje para evitar inundaciones.

¿México perderá el partido inaugural por retrasos en la remodelación?

Hasta la fecha, la FIFA no ha emitido una declaración oficial sobre las declaraciones de Emilio Azcárraga, pero analistas deportivos y medios especializados sugieren que este retraso en la reconstrucción del estadio podría poner a la sede mexicana en la mira de la Federación.

La remodelación del Estadio Azteca inició a mediados de 2024 y seguirá después del Mundial 2026 (Instagram/@grupoollamani)

El periodista deportivo Rubén Rodríguez señaló que la FIFA está al pendiente de los avances de las obras y, en pocos meses, deberá tomar el control total del inmueble.

Si el Estadio Azteca no cumple con lo requerido para inicios de mayo, el máximo organismo del futbol podría quitarle el partido inaugural a la Ciudad de México y este se realizaría en Guadalajara o Monterrey (también sedes del torneo), aseguró a Fox.

Los partidos que se jugarán en el Estadio Azteca

La FIFA confirmó que el Estadio Azteca sería una de las tres sedes en donde se jugarán los partidos del Mundial. En este recinto se llevarán a cabo cinco partidos, además de ser el epicentro de la inauguración de la Copa del Mundo que se llevará a cabo el 11 de junio.

Los partidos que se llevarán a cabo, si la Federación no cambia sus planes, son: