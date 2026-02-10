Adiós al DMV en Nueva York: los días de febrero en los que nadie podrá tramitar su licencia de conducir

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Nueva York anunció que durante unos días la entidad no prestará servicio. Por esta medida, aquellos residentes que necesiten realizar trámites sobre la licencia de conducir en ese plazo, no podrán hacerlo. Esto se debe a la implementación de un nuevo sistema que promete ser más eficiente tanto para usuarios como para empleados.

El DMV de Nueva York cerrará del 13 al 17 de febrero por una actualización del sistema

En concreto, el cierre durará cinco días y será desde el viernes 13 hasta el martes 17 de febrero. El DMV tiene previsto retomar las actividades con normalidad a partir del miércoles 18.

El DMV de Nueva York cerrará del 13 al 17 de febrero Facebook New York State Department of Motor Vehicles

La autoridad estatal dio a conocer el corte a través de un comunicado oficial que tiene fecha del 16 de enero. El objetivo fue brindar previsibilidad a los usuarios para que puedan tener en cuenta esta información y agendar turnos y trámites en consecuencia.

El cierre del DMV de Nueva York comenzará a las 14 hs (hora local) del viernes y se extenderá hasta el comienzo de la jornada del miércoles siguiente. En ese período, no solo no se brindará atención presencial, sino que también quedan temporalmente suspendidos los servicios telefónicos y virtuales que brinda la entidad.

Por qué el DMV de Nueva York cerrará cinco días para actualizar su sistema

Según lo que indicó la autoridad automotor en la publicación oficial, la interrupción de los servicios se llevará a cabo para implementar “el primer segmento del nuevo sistema tecnológico modernizado”.

El DMV de Nueva York promete que el nuevo sistema será más eficiente para usuarios y empleados Google Maps/Hikmat Khan

“Esta breve interrupción permitirá la implementación y prueba del nuevo sistema para garantizar la correcta reanudación de los servicios”, sostuvo el DMV con respecto al tiempo que los neoyorquinos deberán pasar sin posibilidad de hacer trámites relacionados con la licencia de conducir.

Concretamente, se trata de un nuevo software unificado que reemplazará la combinación de varios programas “obsoletos” que el organismo utiliza actualmente. Una vez que termine de implementarse, las autoridades esperan una mejora significativa en la agilidad y la gestión de sus procesos que se encargan de llevar a cabo.

“Con un sistema consolidado y de vanguardia, reemplazaremos cientos de aplicaciones de software, algunas de las cuales datan de la época de Nelson Rockefeller”, indicó Mark J.F. Schroeder, comisionado del DMV.

El DMV de Nueva York cerrará sus puertas temporalmente para implementar un nuevo sistema Google maps/Wasim K

Más allá de las ventajas que promete este sistema, en los primeros días posteriores a la implementación advierten que puede haber demoras mientras el personal se adapta completamente a su uso y características.

Por qué el DMV eligió el fin de semana largo de febrero para cerrar

La elección del período del 13 al 17 de febrero para realizar el corte de los servicios mientras se establece el nuevo sistema no es casual. Según indica el propio DMV, la decisión se tomó por el fin de semana largo correspondiente a la celebración del Día de los Presidentes.

Dado que en este 2026 la fecha quedó dispuesta para el 16 de febrero, el próximo lunes será feriado en todo EE.UU. En ese sentido, el cierre del organismo afectará a los usuarios solamente en dos días hábiles y no tres, como sería sin la fecha patria.