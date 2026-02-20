Mario Barrios vs. Ryan García: cartelera completa y dónde ver en vivo la pelea de este fin de semana en EE.UU.
Los mexicoestadounidenses se enfrentarán el próximo sábado en Las Vegas
- 4 minutos de lectura'
Mario Barrios defenderá el título mundial wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB, por sus siglas en español) este fin de semana cuando enfrente a Ryan Garcia. La pelea entre los boxeadores estadounidenses con ascendencia mexicana será la función estelar de The Ring: High Stakes, que se llevará a cabo en Las Vegas, Nevada.
Cartelera completa para el combate de Mario Barrios vs. Ryan García
El combate entre Mario Barrios y Ryan García está programado para este sábado 21 de febrero de 2026, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Antes de la pelea estelar habrá otros enfrentamientos destacados, señaló DAZN.
Entre los combates de la noche se encuentra el enfrentamiento de Richardson Hitchins, quien expondrá el título superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB, por sus siglas en español) ante Oscar Duarte.
Por otro lado, Gary Antuanne Russell defenderá el cinturón superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por sus siglas en inglés) frente a Andy Hiraoka.
Cartelera completa para la función The Ring: High Stakes
• Mario Barrios vs. Ryan García, por el título wélter del CMB (función estelar)
• Richardson Hitchins vs. Oscar Duarte, por el título superligero de la FIB
• Gary Antuanne Russell vs. Andy Hiraoka, por el título superligero de la AMB
• Frank Martin vs. Nahir Albright
• Bektemir Melikuziev vs. Sena Agbeko
• Amari Jones vs. Luis Arias
• Joshua Edwards vs. Brandon Colantonio
• Mohammed Alakel vs. Ronny Reyes
Dónde ver la pelea entre Mario Barrios y Ryan García en vivo
El combate será transmitido de manera exclusiva por DAZN en modalidad de pago por evento (PPV). El costo de la suscripción es de US$30,99 por mes (US$224,99 por año), según la plataforma, lo que incluye el servicio de eventos deportivos de pago.
Para asistir de forma presencial al evento, aún hay boletos disponibles dentro del recinto. El precio de las entradas varía de acuerdo a la ubicación y el tipo de asiento, donde los tickets más económicos rondan los US$119, mientras que los más caros pueden alcanzar los US$6275, de acuerdo con AXS, la plataforma oficial de venta.
Así llegan Mario Barrios y Ryan Garcia al combate
Mario Barrios tiene un récord de 28 victorias (18 por nocaut y 10 por decisión), dos derrotas y dos empates, según ESPN. Esta será la tercera ocasión consecutiva en que defenderá el título wélter del CMB, el cual consiguió en 2023 tras vencer a Yordenis Ugás.
El texano de 30 años retuvo el cinturón tras empatar con Abel Ramos y con Manny Pacquiao. En este último combate dejó algunas dudas, ya que no logró imponerse al filipino, quien a sus 46 años regresó del retiro después de más de cuatro años sin pelear.
Ryan García ha disputado 26 combates, con marca de 24 triunfos (19 por nocaut y cinco por decisión), una derrota y un combate sin decisión, de acuerdo con ESPN.
El californiano, de 27 años, llega como favorito pese a que el año pasado perdió por decisión unánime ante Rolly Romero, pelea que marcó su regreso tras una suspensión de un año.
En 2024, venció a Devin Haney por decisión mayoritaria, pero el resultado fue anulado y declarado sin decisión debido a que en una prueba de dopaje dio positivo a Ostarine, sustancia que favorece el crecimiento y la recuperación muscular.
Ryan García aseguró que confía en que este fin de semana le arrebatará el cinturón a Mario Barrios, a quien le hizo una advertencia: “Le voy a dar una paliza tan fea que probablemente se retire”, declaró en entrevista al programa The Last Stand.
