“Marsh-Billings-Rockefeller”: el cuarto de dólar en homenaje al parque histórico que puede valer US$40.000

Una de las monedas emitidas dentro del programa “America the Beautiful Quarters”, dedicada al Parque Histórico Nacional Marsh-Billings-Rockefeller en Vermont, se convirtió en una de las piezas más buscadas por coleccionistas y puede llegar a valer hasta 40.000 dólares en subastas. El ejemplar presenta característica en su composición que lo convirtieron en un objeto único dentro de toda la emisión.

Qué es la serie America the Beautiful Quarters

De acuerdo con la Casa de la Moneda de Estados Unidos, entre 2010 y 2021, se llevó adelante una colección de 56 monedas de 25 centavos que representaban parques nacionales y sitios históricos en diferentes estados y territorios. Este programa fue conocido como “America the Beautiful Quarters” y fue aprobado por la Ley de Monedas de Parques Nacionales Hermosos de 2008.

El anverso de la moneda presenta la imagen de George Washington diseñado por John Flanagan US MINT

La selección de los lugares a homenajear se realizó con base en recomendaciones de gobernadores y autoridades locales, así como en consultas entre el Departamento del Tesoro y el Departamento del Interior. El primer lanzamiento ocurrió en 2010 con el parque nacional Hot Springs en Arkansas, mientras que la última emisión tuvo lugar en 2021 con el sitio histórico nacional Tuskegee Airmen en Alabama.

Dentro de esta serie, el cuarto de dólar dedicado al parque histórico nacional Marsh-Billings-Rockefeller de Vermont, lanzado en 2020 como la emisión número 54, se transformó en una de las monedas más destacadas.

Marsh-Billings-Rockefeller, el parque que inspiró a la moneda de 25 centavos de EE.UU.

El Marsh-Billings-Rockefeller, ubicado Woodstock, Vermont, es el único parque nacional en Estados Unidos que está enfocado en contar la historia de la conservación ambiental y la evolución de la gestión de tierras.

Fue el hogar de infancia de George Perkins Marsh, considerado uno de los primeros defensores del medio ambiente en el país norteamericano, y más tarde perteneció a Frederick Billings, quien desarrolló proyectos de reforestación en la zona. Finalmente, la propiedad fue donada al pueblo estadounidense por Laurance Spelman y Mary French Rockefeller.

El homenaje a este lugar en la serie de monedas de 25 centavos tuvo como objetivo homenajear esa tradición vinculada a la preservación del entorno natural y el manejo sostenible del territorio. Esta contó con emisiones de plata y otras de cobre con níquel, tanto en calidad proof (PR) como en estado de menta (MS).

El reverso presenta a una niña terminando de plantar una plántula de pícea de Noruega, diseñado por Donna Weaver US MINT

Cómo identificar el cuarto de dólar en homenaje al parque Marsh-Billings-Rockefeller

A diferencia de las emisiones de plata, el cuarto de dólar de cobre con níquel, que alcanzó un valor elevado en el mercado de subastas, contaba con características distintivas como:

Año : 2020.

: 2020. Ceca : la Casa de la Moneda de West Point “W”.

: la Casa de la Moneda de West Point “W”. Diseñador : Juan Flanagan/Donna Weaver.

: Juan Flanagan/Donna Weaver. Composición : 75% cobre, 25% níquel sobre un centro de cobre puro.

: 75% cobre, 25% níquel sobre un centro de cobre puro. Peso : 5,67 gramos.

: 5,67 gramos. Diámetro : 24,26 milímetros.

: 24,26 milímetros. Tirada : dos millones de unidades.

: dos millones de unidades. Anverso : conserva el retrato de George Washington creado en 1932, restaurado para resaltar detalles del diseño original. Las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” y “QUARTER DOLLAR” aparecen en el perímetro, “LIBERTY” se ubica a la izquierda del cuello de Washington y el lema “IN GOD WE TRUST” se encuentra a la derecha, detrás de su cuello. La marca de ceca “W” aparece detrás de la cinta, bajo el lema.

: conserva el retrato de George Washington creado en 1932, restaurado para resaltar detalles del diseño original. Las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” y “QUARTER DOLLAR” aparecen en el perímetro, “LIBERTY” se ubica a la izquierda del cuello de Washington y el lema “IN GOD WE TRUST” se encuentra a la derecha, detrás de su cuello. La marca de ceca “W” aparece detrás de la cinta, bajo el lema. Reverso: muestra la figura de una niña que planta una plántula de pícea de Noruega junto a un árbol ya desarrollado, lo que simboliza la continuidad del bosque y el esfuerzo de las nuevas generaciones en mantener un entorno sostenible. En el perímetro se encuentra el nombre del parque nacional “MARSH-BILLINGS-ROCKEFELLER” junto con el nombre del estado “VERMONT” y el lema “E PLURIBUS UNUM”. El año “2020″ se ubica en la periferia inferior de la pieza.

En paralelo, la versión en plata de cinco onzas tiene una pureza de 99,9% de plata, un diámetro de 76,2 milímetros, un peso de 155 gramos y letras grabadas en el borde. Estas emisiones fueron acuñadas en Denver “D”, San Francisco “S” y Filadelfia (sin marca de ceca).

La pieza fue calificada como MS68 debido a su buen estado de conservación PCGS

Cuánto vale este cuarto de dólar conmemorativo de 2020 en el mercado de coleccionistas

En el inicio de la serie, las piezas de esta colección no registraban valores elevados en el mercado secundario. Con el tiempo, algunas emisiones alcanzaron precios que rondaban los US$1000 a US$1100 en condiciones de conservación destacadas.

Sin embargo, el cuarto de dólar de Marsh-Billings-Rockefeller logró diferenciarse. Una acuñación particular realizada en la Casa de la Moneda de West Point, en cuproníquel, atrajo gran interés entre coleccionistas.

De acuerdo con la guía de precios de PCGS, un ejemplar en estado MS68 llegó a venderse por US$40.000 en subasta, por lo que se convirtió en una de las piezas más valiosas de la colección completa de “America the Beautiful Quarters”.