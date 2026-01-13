Martes 13: el origen de la superstición en EE.UU. que considera a esta fecha como un día de mala suerte

Aunque en gran parte de Latinoamérica y España el martes 13 es la fecha que despierta temores y precauciones, su origen como símbolo de infortunio en los Estados Unidos es un fenómeno curioso que mezcla raíces europeas con la evolución de sus propias leyendas urbanas. Esta superstición denota un día de mala suerte y revela una fascinante intersección entre la herencia religiosa, la mitología nórdica y la influencia cultural de la inmigración hispana.

Cuál es el origen de la superstición del martes 13

La connotación negativa del martes 13 constituye un fenómeno cultural complejo donde convergen la mitología antigua, la simbología religiosa y eventos históricos de gran impacto, según UNAM Global.

Se cree que el martes 13 es un día de mala suerte debido a varios fenómenos (Archivo) Unsplash

Una de las explicaciones de su origen en la mitología romana recae en la figura de Marte, el dios romano de la guerra, que se asocia a la sangre y la destrucción, y se refuerza en el esoterismo a través del Arcano XIII del Tarot, que representa a la muerte, a través de la imagen es un esqueleto con una guadaña.

Aunque su origen exacto es difuso, la tradición griega vincula este día con hitos fatídicos como la caída de Constantinopla o el relato bíblico de la Torre de Babel.

En la religión cristiana, el número 13 se vincula a la Última Cena, donde asistieron 13 personas (Jesús y sus 12 apóstoles). El comensal número 13 fue Judas Iscariote, el traidor.

El estigma que rodea a esta fecha modifica la estructura social de tal manera que se manifiesta en la arquitectura y el transporte, mediante la omisión de pisos, habitaciones o filas número 13, una práctica que deriva de la triscaidecafobia o miedo irracional a dicha cifra destacó Telemundo.

Supersticiones y rituales que se relacionan con el martes 13

Las supersticiones del martes 13 lograron capturar la imaginación de muchas culturas. Aunque varían según el lugar y la tradición, estas suelen ser las más populares, según Univisión:

El martes 13 se deben evitar hacer ciertas coas, ya que podrían traer mala suerte (Archivo) Gemini

“No te cases ni te embarques”: en culturas de habla hispana, el dicho “martes 13 , ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes”, advierte sobre las actividades que se deben evitar en este día. Muchos creen que casarse un martes 13 trae mala suerte para el matrimonio, al igual que viajar, especialmente en avión, ya que puede ser peligroso y propenso a accidentes.

en culturas de habla hispana, el , ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes”, advierte sobre las actividades que se deben evitar en este día. Muchos creen que casarse un martes 13 trae mala suerte para el matrimonio, al igual que viajar, especialmente en avión, ya que puede ser peligroso y propenso a accidentes. Día de malos augurios: en Grecia y algunos países hispanohablantes, se cree que el martes 13 atrae todo tipo de desgracias y malos augurios.

en Grecia y algunos países hispanohablantes, se cree que el martes 13 atrae todo tipo de desgracias y malos augurios. No cortarse el pelo: en algunas regiones, se considera de mala suerte cortarse el cabello o las uñas en un martes 13, ya que se piensa que cortar algo ese día implica “cortar” la buena suerte.

en algunas regiones, se considera de mala suerte cortarse el cabello o las uñas en un martes 13, ya que se piensa que cortar algo ese día implica “cortar” la buena suerte. No ponerse ropa nueva: similar a la anterior, hay quienes creen que estrenar ropa en un martes 13 atraerá desgracias o que la prenda se arruinará rápidamente.

similar a la anterior, hay quienes creen que estrenar ropa en un martes 13 atraerá desgracias o que la prenda se arruinará rápidamente. Mudarse de casa : cambiar de residencia en un martes 13 es visto como una decisión que puede traer infortunios a la nueva casa.

: cambiar de residencia en un martes 13 es visto como una decisión que puede traer infortunios a la nueva casa. Cirugías: algunos prefieren evitar procedimientos médicos importantes debido al temor de complicaciones inesperadas.

Según ABC, este día se debe evitar tomar grandes decisiones y se recomienda no hacer inversiones importantes, cambiar de trabajo o tomar grandes decisiones personales. Además, durante el martes 13, muchas personas usan amuletos de protección, hacen rituales especiales o toman medidas espirituales para protegerse de la mala suerte.

Cuál es la diferencia de este día con el viernes 13

La distinción fundamental entre el martes 13 y el viernes 13 reside en sus raíces geográficas y los hitos históricos que consolidaron su reputación.

Martes 13 comparte algunas similitudes con el viernes 13, ya que ambos se consideran días de mala suerte (Archivo) Gemini

En la cultura hispana señala el martes como el día relacionados con la mala fortuna, mientras que, las naciones anglosajonas, como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, institucionalizan el viernes 13 como la fecha predilecta del infortunio, consignó la Enciclopedia Britannica.

Esta creencia se apoya en la narrativa bíblica de la Pasión de Cristo, que ocurrió en Viernes Santo, y se suma a la presencia del número 13 en eventos trágicos de las Escrituras. A nivel mediático, esta percepción se globalizó en el siglo XX gracias al éxito de la franquicia cinematográfica estadounidense Friday the 13th.

El registro histórico de esta superstición se remonta al siglo XIX en Francia, donde se identifican las primeras menciones literarias sobre la fatídica combinación. Fue el Marquis de Salvo quien documentó el relato de un aristócrata siciliano que se involucró en un crimen familiar un viernes 13.