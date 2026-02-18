Adiós al acuerdo 287(g): el estado que desafía al ICE y favorece a los migrantes con la firma de su gobernador

El estado de Maryland aprobó una nueva ley que prohíbe la colaboración directa de los condados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). A partir de la normativa, ya no se pueden aplicar los acuerdos 287(g) que utilizaban nueve jurisdicciones. La regla ya obtuvo la firma del gobernador Wes Moore y entró en vigor.

El texto se convirtió oficialmente en ley el último martes. Durante una ceremonia, el gobernador Moore dio un discurso y procedió con la promulgación.

En concreto, la SB 245 prohíbe la colaboración de los condados de Maryland con el ICE mediante la iniciativa que la agencia federal tiene con ese fin. Estas son las claves:

El estado, los gobiernos locales, los sheriffs y cualquier agencia estatal tienen prohibido celebrar nuevos acuerdos con el gobierno de EE.UU. para la aplicación de leyes de inmigración.

tienen con el gobierno de EE.UU. para la aplicación de leyes de inmigración. La ley define estos acuerdos como contratos, convenios de servicios intergubernamentales o memorandos de entendimiento que autorizan a las autoridades locales a garantizar el cumplimento de las leyes de inmigración.

que autorizan a las autoridades locales a garantizar el cumplimento de las leyes de inmigración. Cualquier entidad estatal o local que tenga un acuerdo de control migratorio vigente con el ICE o cualquier agencia federal debe ejercer la cláusula de terminación contenida en dicho contrato.

de control migratorio vigente con el ICE o cualquier agencia federal contenida en dicho contrato. Además, la ley de Maryland obliga a que todas las entidades finalicen esos contratos como máximo el 1° de julio de 2026.

Dado que la normativa fue designada como una ley de emergencia en un marco de amenaza a la seguridad pública, estaba dispuesta a entrar en vigor apenas obtuviera la firma del gobernador.

Ya que eso ocurrió el último martes 17 de febrero, la regla comenzó a regir desde entonces y está activa.

El gobernador de Maryland Wes Moore firmó la ley que prohíbe los acuerdos de colaboración con el ICE

Los condados de Maryland que tienen acuerdos 287(g) con el ICE

Dentro de Maryland, son nueve las jurisdicciones locales que colaboran con la agencia migratoria mediante distintos tipo de acuerdo contenidos en el programa 287(g). De acuerdo con CBS News, estos son los condados que firmaron contratos:

Allegany

Carroll

Cecil

Frederick

Garrett

Harford

Washington

Wicomico

St. Mary’s

En su conferencia, Moore aclaró que la ley no imposibilita la coordinación del estado con autoridades federales para mantener la seguridad pública: “No tomamos a la ligera a los delincuentes violentos. Nos aseguraremos de que nuestras comunidades estén a salvo de quienes les causan daño“.

Los condados de Maryland ya no pueden firmar acuerdos con el ICE por la nueva ley

En ese sentido, manifestó que Maryland apoyará la “deportación legal de delincuentes extranjeros que representan un riesgo para la seguridad pública” a pesar de la nueva ley.

Qué es el acuerdo 287(g) del ICE

Según lo que presenta el sitio web oficial del ICE, se trata de un programa que permite delegar a oficiales “estatales y locales la autoridad para desempeñar funciones específicas de agente de inmigración".

Condados y estados pueden colaborar con la agencia federal mediante cuatro modelos distintos:

Jail Enforcement

Task Force

Tribal Task Force

Warrant Service Officer

Mientras Maryland recientemente los prohibió, otros estados toman el camino inverso. Algunas jurisdicciones incentivan a los condados a aplicar esta medida y otras directamente firman leyes para obligar a la participación en el 287(g), como Texas.