Mecánico estadounidense revela las tres señales para saber cuándo cambiar el auto

Para muchos conductores, saber cuándo dejar atrás un auto se vuelve un dilema costoso. El mecánico estadounidense Mike Maleski, instructor en Rosedale Technical College y propietario de PSK Auto Repair, explicó cuáles son las tres señales que indican que un vehículo dejó de ser una buena inversión.

Cuándo conviene cambiar el auto: la señal financiera clave

El primer indicador es estrictamente financiero. Para Maleski, el cálculo clave es comparar el costo de la reparación con los pagos mensuales que implicaría comprar un auto nuevo, detalló en diálogo con Go Banking Rates.

Esto consiste en dividir el valor del arreglo por lo que costarían esos pagos y evaluar si el vehículo resistirá lo suficiente como para recuperar la inversión.

Michael Maleski detalló las 3 señales que pueden querer decir que es hora de cambiar el auto Facebook/michael.maleski

Un ejemplo de la propia industria muestra la magnitud del problema: los consumidores gastan en promedio US$838 cada vez que llevan el auto al taller, según Kelley Blue Book.

Si una reparación asciende a US$6000 y un vehículo nuevo implicaría alrededor de US$500 mensuales, el automóvil, aconsejó el especialista, debería durar más de un año para que la reparación sea justificable.

La incertidumbre sobre futuros problemas mecánicos complica el cálculo. Por eso, Maleski advierte: “Nunca querés tirar buen dinero por algo malo”.

Costos de mantenimiento altos: el segundo indicador

La segunda señal que mencionó el mecánico estadounidense tiene que ver con los gastos que se avecinan. Frenos nuevos, correas u otros servicios exigentes no necesariamente obligan a reemplazar el vehículo, pero pueden ser el punto de quiebre.

Según Maleski, en ciertos casos el costo total de comprar un rodado nuevo puede terminar siendo menor, especialmente si se reduce la frecuencia de mantenimiento. Pero también hay razones que trascienden el bolsillo: más funciones de seguridad o comodidad pueden inclinar la balanza hacia un cambio.

Si percibe alguna de estas 3 señales, podría ser hora de cambiar el auto, asegura el especialista Freepik

Cambios de estilo de vida: la tercera señal para decidir si hay que reemplazar el vehículo

Una modificación en la rutina personal o un cambio rotundo en el estilo de vida también puede justificar la transición a otro tipo de vehículo. Maleski explica que esto puede abarcar desde preferencias personales hasta necesidades prácticas.

Por ejemplo, un aficionado al aire libre podría dejar atrás un sedán para pasar a una SUV, una familia cuyos hijos van a la universidad podría hacer el camino inverso y optar por un auto compacto para abaratar gastos de transporte.

En estos escenarios, cuando la rutina está por cambiar, incluso una reparación pendiente puede convertirse en el detonante para decidir el reemplazo del auto, aseguró Maleski.

El mecánico recomendó consultar siempre a un profesional Eakrin Rasadonyindee - Shutterstock

El consejo final del mecánico de EE.UU.: cómo decidir si reparar o cambiar el auto

De todas formas, Maleski remarcó que aun con estas señales no existe una fórmula única para todos los casos. La decisión combina factores personales, financieros y mecánicos. Ante esa complejidad, recomienda acudir a un profesional de confianza.

“Este tema aparece a diario en los talleres. Como mecánico e instructor, predico la integridad y la honestidad y confiar en el profesional para tomar esta decisión”, dijo.

Por último agregó: “Dicen que un vehículo es la segunda inversión más grande de nuestra vida y normalmente no ofrece el mejor retorno. Por eso, contar con una opinión profesional es fundamental”.