Messi conquista la MLS en una final mágica para el Inter Miami

Con tres goles inventados por Lionel Messi, el Inter Miami se proclamó por primera vez campeón de la liga norteamericana (MLS) al imponerse este sábado en la final por 3-1 ante el Vancouver Whitecaps.

El astro argentino se sacó una genialidad de la chistera en el primer gol del Inter, anotado por el colombiano Édier Ocampo en propia puerta en el minuto 8.

Después de que Vancouver empatara por mediación del canadiense Ali Ahmed en el 60, Messi levantó una vez más a su equipo con un robo de balón y una asistencia para el gol de su compatriota Rodrigo De Paul en el 71.

El estadio del Inter, que jugaba la final como local, entró en éxtasis cuando Messi dio otra asistencia de fantasía para el gol definitivo de otro argentino, Tadeo Allende, en el 90+6.

Messi asaltó así el trono de la MLS dos años después de su llegada a Miami mientras sus eternos socios Sergio Busquets y Jordi Alba pusieron un broche de oro a sus extraordinarias carreras en el fútbol.

"Este título no se podía escapar ante nuestra gente, nuestra familia, en el último partido de Jordi y Busi", dijo un emocionado Javier Mascherano, campeón en su primera temporada como entrenador de club.

"No jugamos un partido brillante pero jugamos con el corazón y fuimos merecidos campeones", afirmó El Jefecito, compañero como jugador de Messi, Alba y Busquets en el Barcelona.

La retirada de los gigantes españoles y la incógnita sobre el futuro del uruguayo Luis Suárez, que este sábado volvió a ser suplente, convertían esta final en la última oportunidad de Miami de coronarse con los llamados Cuatro Fantásticos.

Revancha con Müller

A sus 38 años, Messi agrandó el palmarés individual más exuberante del fútbol y completó la conquista de la tercera liga en la que ha competido, tras ganar 10 veces la de España con el Barcelona y dos la de Francia con el París Saint-Germain.

El argentino, que ya dominaba la MLS a título individual con los premios de MVP y Bota de Oro, culminó la promesa de llevar al Inter a lo más alto a sólo seis meses del inicio de la Copa del Mundo, en la que aún no ha confirmado su presencia.

El capitán albiceleste, que acaba de renovar hasta 2028, se cobró además cuentas pendientes con Thomas Müller, líder actual del Whitecaps y partícipe de la victoria de Alemania sobre Argentina en el Mundial de 2014.

Messi no vio puerta en esta final pero fue el jugador más determinante. Con un formidable eslalon en el medio campo originó el primer tanto del Inter y, cuando Vancouver igualó el marcador y apretaba por el triunfo, le robó una pelota al paraguayo Andrés Cubas y asistió de forma deliciosa para el gol decisivo de De Paul.

El también campeón mundial argentino, aterrizado a mitad del año desde el Atlético de Madrid, es una de las figuras que tomará el relevo de Busquets y Alba en la nueva era que abrirá el año que viene el Inter Miami con su flamante nuevo estadio.

David Beckham y el resto de la dirigencia de esta joven pero ambiciosa franquicia celebraron el título con una mezcla de felicidad y alivio, al evitar una segunda temporada consecutiva en blanco con el considerado mejor jugador de la historia en sus filas.

"Fueron once meses donde estuvimos trabajando muchísimo, tuvimos momentos buenos y malos, dificultades, pero esto es todo de los jugadores", dijo Mascherano. "Lo que han logrado esta temporada, luchando hasta el final para lograr un título".

