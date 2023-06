Messi en Inter Miami: contra qué equipo mexicano jugará

escuchar

El mundo deportivo se sorprendió al conocer la noticia de que Lionel Messi vestirá los colores del Inter Miami. De inmediato, los hinchas empezaron a especular cuándo será el debut del astro argentino en la MLS, la liga de fútbol de Estados Unidos. Uno de los primeros compromisos donde La Pulga podría vestir la camiseta rosa tiene que ver con un torneo binacional contra un equipo mexicano.

Actualmente, el Inter Miami ocupa el último lugar de la temporada regular de la Major League Soccer y en paralelo disputa la fase final del torneo Lamar Hunt U.S. Open Cup. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado cuándo será la fecha en la que Lionel Messi se alineará con el equipo de Miami en la liga local.

Messi y su anuncio final: "Seguiré mi camino en Miami"

El primer compromiso oficial donde podría aparecer el crack rosarino con su nuevo equipo es el partido de la Leagues Cup, un torneo que enfrenta a grupos de la liga mexicana y la estadounidense, en el que el Inter Miami se mediría contra Cruz Azul, agendado para disputarse el próximo 21 de julio a las 18 hs (hora de Miami) en el estadio de DRV PNK Stadium, de Fort Lauderdale, Florida.

Aunque la incorporación de Messi para el partido Inter Miami vs Cruz Azul aún no está confirmada, desde que circularon las primeras versiones del fichaje, los fanáticos del fútbol en Estados Unidos no dudaron en comprar entradas para este partido, cuyos precios se inflaron de los US$230 hasta los US$1000, cuando antes de la noticia se podían encontrar tickets desde US$29.

Con esta gráfica el Inter Miami FC anunció la incorporación del crack rosarino Captura de Video

Por la tarde del miércoles se notificó que todas las entradas estaban agotadas y ahora figuran algunos en sitios de reventa como Seat Geek. Según reportan medios especializados, los mejores lugares podrían alcanzar precios de más de US$40.000. Aunque también se rumorea que ante la alta expectativa, podría anunciarse un cambio de estadio a uno con mayor capacidad.

Ante la posibilidad de que Lionel Messi debute con el Inter Miami en el partido contra el club mexicano Cruz Azul, el analista deportivo y exfutbolista Eduardo “Yayo” de la Torre se expresó al respecto en el programa La Última Palabra de FOX Sports: “¡Qué suerte de Messi! Jugar contra Cruz Azul, muy pocos pueden decir que su primer partido fue contra Cruz Azul”, mientras que otro de los presentadores que no estaba enfocado en la cámara profirió una risa con su declaración. Después, el conductor del espacio de análisis, André Marín, respondió que no se le debe faltar al respeto a este “monstruo internacional”.

El estadio DRV PNK, en Fort Lauderdale, Florida, es la casa del equipo de fútbol Inter Miami. JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En cuanto a su participación en la MLS, la ventana de traspasos se abre oficialmente el 5 de julio, por lo que es casi seguro que Messi no salirá a la cancha con los de Miami antes de esa fecha. El club tiene agendado un partido ante el Columbus Crew el 4 de julio en el DRV PNK Stadium, que según el sitio 101 Great Goals podría reprogramarse para integrar al argentino.

La relación entre Lionel Messi y David Beckham que derivó en el desembarco en Inter Miami

Después de este compromiso, el Inter Miami tiene dos partidos fuera de su casa en los que es poco probable que se agende el debut de Messi. El equipo vuelve a jugar como local hasta el 25 de julio para recibir al Atlanta United FC, en un compromiso de la Leagues Cup.

Al integrarse a las filas del Inter Miami, Messi se encontrará con otros tres argentinos: Franco Negri, Benjamin Cremaschi y Nicolás Stefanelli. Además, el equipo tiene a otro compatriota como entrenador provisional: Javier Morales, que asumió de manera interina la semana pasada a la espera de que se confirmen las versiones de la contratación de Gerardo Martino como estratega definitivo.

